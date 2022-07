Elon Musk pone fin al acuerdo de compra de Twitter

Elon Musk, el presidente de Tesla y SpaceX, indicó este viernes a Twitter que pone fin al acuerdo alcanzado con el directorio de la empresa para comprarla, a causa de informaciones "engañosas" sobre la compañía.

En una carta publicada por las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC), los abogados de Musk aseguran que Twitter no respetó sus compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por US$ 44 mil millones, al no proporcionar –según el escrito– todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma.

"El señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción", indicaron sus abogados en una carta a la red social, una copia de la cual fue enviada a la SEC.

Durante el Foro Económico de Catar el mes pasado, Musk dijo que la compra de Twitter seguía detenida por cuestiones "muy significativas" sobre el número de usuarios falsos en la red del pájaro azul.

"Seguimos esperando una resolución de este asunto, que es realmente significativo", sostuvo Musk a través de un enlace de video, y aseguró que también tenía preguntas sobre la deuda de la empresa.

Los ejecutivos de Twitter afirman que menos del 5% de las cuentas son falsas, pero el empresario sudafricano está convencido de que el número es mucho mayor.

Desde hace semanas, los expertos se preguntaban si Musk buscaba retirar su oferta o renegociar a la baja el precio de la compañía.

Las partes se comprometieron a una indemnización por ruptura del acuerdo que puede llegar a US$ 1.000 millones.