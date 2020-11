Elon Musk supera a Bill Gates y se convierte en la segunda persona más rica del mundo

El fundador del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, Elon Musk, ha superado por US$ 200 millones al cofundador de Microsoft, Bill Gates, y se ha convertido en la segunda persona más rica del mundo, solo por detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Así, el patrimonio neto del empresario se situó en los US$ 127.900 millones impulsado por el aumento de precio de las acciones de Tesla, que han llevado a Musk a ganar más de US$ 100.000 millones en lo que va de año.

Según el listado de multimillonarios que publica Bloomberg, tres cuartas partes del patrimonio de Musk se corresponde a las acciones de Tesla, que han multiplicado su precio por cinco este 2020.

De esta manera, es la segunda vez en los últimos ocho años que Gates se sitúa por debajo del número dos en la lista de los más ricos del mundo, ya que ocupó varios años el primer puesto antes de ser superado en 2017 por Bezos.

Su patrimonio es de US$ 127.700 millones, aunque sería mucho mayor si no hubiese donado millones a organizaciones benéficas. En este sentido, ha dado más de US$ 27.000 millones a la fundación que lleva su nombre desde 2006.

Discrepancias entre multimillonarios

Sin embargo, Musk y Gates no solo "compiten" por ser la persona más rica del mundo, sino que también en redes sociales, donde el fundador de Tesla aseguró que Gates "no tenía ni idea" sobre camiones eléctricos, en respuesta a una publicación de Gates en la que sugirió que la electricidad probablemente no sería una solución práctica para propulsar vehículos pesados de largo recorrido.

Además, la pandemia provocó palabras más duras entre ambos. Musk ha minimizado con frecuencia los riesgos del Covid-19, cuestionando los datos sobre su propagación y fatalidad. Por su parte, Gates desestimó los comentarios de Musk. "Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado", lamentó.

Entre otras anécdotas, Bill Gates se compró un Porsche eléctrico, apostando por la marca del grupo Volkswagen y no por Tesla, lo cual fue calificado por Musk como "decepcionante".

Fuente: Diario Financiero-Ripe