Elon Musk volvió a ser el hombre más rico del mundo tras dejar atrás al magnate francés que lo destronó

Apenas dos meses tardó el magnate sudafricano Elon Musk en recuperar el título de la persona más rica del mundo. Según la agencia Bloomberg, su nuevo ascenso al podio mundial de los megamillonarios se debe al alza en el precio de las acciones de su compañía insignia, Tesla.

El valor neto de la fortuna de Musk era de US$ 187.100 millones hasta el cierre de las operaciones de este lunes, según Bloomberg.

Con ese valor superó por poco la fortuna de Bernard Arnault, presidente del conglomerado francés Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), valuada en US$ 185.300 millones

La agencia volvió a colocarlo en la cima del Índice de Multimillonarios de Bloomberg tras la suba de las acciones de su fábrica de autos eléctricos.

Su patrimonio volvió a crecer gracias al incremento de casi el 70 % de los precios de las acciones de su compañía automotriz Tesla en lo que va del año 2023

Las acciones del coloso Tesla cayeron en picada el año pasado, tras la controvertida adquisición de Twitter por parte de Musk en U$S 44.000 millones. También por una desaceleración generalizada en el mercado de la tecnología, que ha vuelto a recuperar su valor bursátil en lo que va del año.

Aunque Musk ostenta el título actual de la persona más rica del mundo, también se hizo acreedor del récord de la mayor fortuna perdida por alguien en la historia.

A finales del año pasado, Musk se convirtió en la primera persona en perder US$ 200.000 millones en riqueza, después de que su patrimonio neto cayera de unos US$ 340.000 millones en noviembre de 2021 a US$ 137.000 millones en diciembre de 2022.

Con sólo 57 años y nacionalidades sudafricana, canadiense y norteamericana, Musk es además propietario de diversas empresas tecnológicas, entre las que sobresale Space X, de fabricación aeroespacial.

Además de cientos de satélites orbitales de comunicaciones, la compañía saltó a la fama por ofrecer “turismo” espacial en sus propias naves.

Es también un fuerte contratista de la industria militar y en tiempo reciente ofreció servicio de internet satelital en Ucrania, donde los nodos físicos han sufrido destrucción por los bombardeos rusos, pero siguen siendo indispensables para los sistemas de localización y comunicación bélicos.