Emiliano Brancciari recordó el cruce con Manini Ríos y dijo que el senador “tiene información de los desaparecidos” y "no la da"

Emiliano Brancciari, vocalista y guitarrista de la banda No Te Va Gustar, protagonizó un cruce en redes sociales con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a principios del mes cuando fue invitado al programa de TV Ciudad La Letra Chica. Ahora se volvió a referir al episodio en una entrevista en radio Metro de Argentina.

"Hay personajes nefastos en esta coalición, que preocupantemente están generando adhesión", dijo el músico en le programa televisivo. Y luego de una pausa agregó "Manini, por si no se notaba".

#LaLetraChica "En el último tiempo le perdí interés a la política. Hay personajes nefastos en esta Coalición que preocupantemente están generando adhesión: Manini", @EGBrancciari pic.twitter.com/QuzvyZhi2B — laletrachicatv (@laletrachicatv) March 5, 2021

Luego de que se publicara el fragmento de la entrevista, el cabildante le respondió a través de su cuenta de Twitter: "Emiliano: sorprende que sienta tanto odio por alguien que no conoce. Cuando quiera conversar estoy a su disposición". Brancciari continuó la conversación por ese mismo medio, y le dijo que tiene "la suerte de no sentir odio por nadie". "Agradezco su invitación, pero no tendría nada que conversar con usted. Me alcanza con leerlo y escucharlo. Tampoco necesito agradarle. Saludos", concluyó el artista.

Emiliano: sorprende que sienta tanto odio por alguien que no conoce... Cuando quiera conversar estoy a su disposición... — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) March 6, 2021

Este lunes el cantante volvió a referirse al entredicho en una entrevista radial en radio Metro 95.1 de Buenos Aires.

Durante la entrevista, Brancciari habló de su actividad en la red social y sostuvo que no suele entrar en polémicas. "Bueno, hace poco me metí en una sin querer", comentó. "Hablé de un general en Uruguay, que es parte del gobierno, pero que tiene información acerca de los desaparecidos que no la da y es parte del gobierno", sostuvo el artista.

"Me metí con él y me contestó él. Yo lo dije en una nota, me contestó directamente, me invitaba a hablar y le dije: 'Yo no quiero hablar nada con usted'. Y la gente le decía que si tantas ganas tenían de hablar vaya con el fiscal", dijo Brancciari.

Emiliano Brancciari de NTVG contó sobre la polémica que tuvo con Manini y manifestó que "Tiene información de los desaparecidos y no la da". Sostuvo que le respondió en redes al Gral que no quiere hablar con él, cuando lo invitó a conocerse personalmente. (Metro 95.1 Bs As) pic.twitter.com/15lURRF6Gp — Leo Sarro Press (@leosarro) March 20, 2021

"Tiene unos soldaditos que me atacaron bastante", señaló el artista en la entrevista radial y aseguró: "Me metí en un lío, pero generalmente no soy de hacer ruido con nada".