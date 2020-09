Empezó el clásico en el básquetbol: Peñarol contrató a Gianfranco Espíndola y Nacional anuncia acciones legales

Mucho antes de que el básquetbol uruguayo vuelva a celebrar la disputa de un clásico ente Nacional y Peñarol ambos equipos quedaron enredados en la disputa por un jugador: Gianfranco Espíndola.

Se trata de un alero de 22 años y 1,96 m de estatura que actualmente es una de las figuras de Stockolmo en El Metro 2020.

El jugador forma (o formaba) parte del plantel de Nacional que disputa la Liga Uruguaya 2019-2020 que en marzo fue suspendida y que se reanudará en noviembre con la disputa de la última fecha de la Liguilla y luego con los playoffs.

Peñarol ascendió el año pasado para jugar la Liga 2020-2021 que debido a la pandemia arrancará en enero del año próximo y que tendrá un formato reducido.

Espíndola había llegado a Nacional a préstamo desde Bohemios por una temporada y con una opción de compra que podía vincularlo por otras tres temporada con los tricolores.

El problema se suscitó porque Nacional no hizo uso de la opción de compra por el jugador y el viernes pasado, Peñarol le pagó el pase a Bohemios y acordó con el jugador un contrato por tres temporadas anunciándolo en sus redes sociales.

Acto seguido, Nacional respondió publicando un comunicado en su cuenta de Twitter en el que dice que el club "hizo uso" de la opción de compra el 1º de marzo, que se reserva acciones legales por el uso de la imagen del jugador realizado por Peñarol, que analizará adoptar alguna medida contra el representante del basquetbolista y que, además, el jugador tiene contrato con el club para concluir la presente Liga.

El presidente del básquetbol de Nacional, Ariel Martínez, dijo en Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1010: "Es bastante insólita la situación, es increíble. El club había manifestado el 1º de marzo la voluntad de hacer uso definitivo de la opción de compra que estaba fijada para hacerse efectiva más adelante, para el momento de jugarse los playoffs o las semifinales de la Liga".

"El jugador en su momento estaba sin equipo, había jugado algunos minutos en El Metro en Lagomar sin mucho éxito, pero confié en él y también el entrenador (Leonardo Zylbersztein), lo trajimos y le dimos la posibilidad de crecer y desarrollarse en un equipo de Liga, con un plantel excepcional y realmente respondió", manifestó Martínez.

"Quiero creer que el otro club está ignorando todo esto, ya se lo dije al jugador que no vamos a permitir que juegue en otro lado", sostuvo con firmeza.

¿Qué dice Peñarol?

Desde Países Bajos donde se encuentra de viaje, Luis De María, presidente del básquetbol de Peñarol, dijo a Referí que "el club dio todos los pasos que debía dar para cerrar la incorporación del jugador. Somos nuevos en esto y aprendemos todos los días, pero no vamos a contratar a un jugador que no pueda llegar al club. La posibilidad de contratar al jugador se presentó, a Nacional se le dio un plazo para ejecutar la opción de compra por el jugador, no lo hizo y luego lo contratamos nosotros".

"¿Qué acciones va a tomar Nacional con nosotros si no hicimos nada indebido? Nosotros arreglamos el pase con Bohemios, le pagamos la transacción y arreglamos con el jugador que nos manifestó que está muy contento de llegar al club", agregó De María.

Según el representante, Nacional no hizo uso de la opción de compra

El representante del jugador, al que Nacional anunció que estudiará medidas a tomar, es Carlos Roca, quien dio a Referí su versión de las negociaciones que desembocaron con Espíndola en Peñarol.

"El 29 de julio de 2019 firmamos un convenio con Nacional que en el punto 1.1 dice que Bohemios cede al jugador por una temporada a Nacional y que terminada la misma el jugador vuelve a Bohemios salvo que Nacional ejecute la opción de compra por el jugador. El plazo para hacer uso de esa opción vencía el 15 de abril. El 1º de marzo, el presidente de Nacional me pasó un mensaje de Whatsapp en el que me decía: 'Che Carlos, avisale a Bohemios que vamos a hacer uso de la opción'. Pero luego no tuvimos más noticias. El club no mandó ningún comunicado oficial y llegado el plazo no pagó el 15 de abril ni el 30 de mayo ya que la efectivización del pago estaba previsto a realizarse en dos cuotas", dijo Roca a Referí.

Roca dijo que el jugador fue mandado a seguro de paro durante la pandemia de coronavirus, que percibía $ 6.750 al mes y que en una ocasión Nacional le dio $ 5.000 complementarios. Cuando se confirmó la disputa de El Metro, Roca colocó al jugador en Stockolmo solicitando permiso a Bohemios y no a Nacional.

El jugador logró un rápido destaque en El Metro. Es el cuarto basquetbolista con más presencia en cancha con un promedio de 36,8 minutos por juego, es el noveno mejor reboteador del certamen (9,0 por partido) y además promedia 12,0 tantos por encuentro.

"Cuando lo vieron con ese nivel lo empezaron a llamar varios equipos de Liga, entre ellos Peñarol. Y no me vengan con que tengo algo que ver con Peñarol porque soy hincha de Defensor Sporting de toda la vida y tengo 40 años trabajando en el básquetbol", expresó.

"Ante las muestras de interés volví a hablar con Ariel y le dije que el jugador se merecía un mejor contrato porque ganaba poco. Yo acá no defiendo a Bohemios sino al jugador y quería conseguirle un sueldo digno. Peñarol le ofreció un buen salario por tres años de contrato y además acordó con Bohemios un dinero por el pase. Entonces nos reunimos los tres en el living de casa: el presidente de Nacional, el jugador y yo con la intención de que si Nacional equiparaba la oferta de Peñarol se quedara, porque me parecía de orden que así fuera. Llegamos a un acuerdo de palabra y nos despedimos con abrazos. Ariel quedó en realizar los giros de dinero el viernes a la hora 12.30 a Bohemios y en mejorarle el contrato al jugador. Pero llegado ese día y esa hora me dijo que no conseguía toda la plata; le dimos tiempo hasta la hora 16, a las 14 me dijo a través de un audio que no llegaba y a las 16 lo llamé yo como última alternativa. Como no pagó ni se pudo confirmar el acuerdo, Peñarol le hizo el giro a Bohemios y asunto cerrado. Clarito", explicó Roca.

Martínez dijo en la entrevista radial que "lo que se buscó en esta instancia, por las distintas partes, fue sacar más dinero. La situación del jugador hoy no es la misma por ese proceso que hubo en el medio de depositarle confianza y ayudarlo en su crecimiento. Con la perspectiva del hoy podemos pensar que vale más que hace un año. Nos interesa tenerlo bien al jugador y si había que hacer algún ajuste, estábamos dispuesto a hacerlo. Pero no podíamos aceptar que se usaran argumentos que no son válidos jurídicamente para renegociar un contrato por el que Nacional tenía la opción o no de ejecutar la opción de compra", sostuvo Martínez.

Nacional invoca normas FIBA de pandemia

Martínez alegó en favor de Nacional una serie de normas que aprobó la FIBA debido a la situación de pandemia actual. "La FIBA a través del Tribunal de Arbitraje del Básquetbol, sacó una guía para regular la situación de los clubes y los jugadores en el marco de la pandemia y tiene un capítulo donde dice que el contrato no se termina con la pandemia y en el caso de nuestra Liga el torneo no se canceló ni se dio por terminado, sino que se postergó. Si el torneo se hubiera cancelado, a fines de mayo sí tendrían que haber estado todas las obligaciones del contrato cumplidas".

"Además, firmamos un contrato por derechos de imagen del jugador y por ese contrato solo puede vestir la camiseta de Nacional. En esta Liga Gianfranco tiene que jugar en Nacional y el día de mañana tendrá que empezar a practicar porque es su obligación contractual", agregó.

"A fines de octubre volvemos a jugar, el jugador tomó una mala decisión, mal asesorado, pero equivocar nos equivocamos todos y yo no estoy para juzgarlo, estoy para intentar recomponer la situación", concluyó el presidente tricolor.