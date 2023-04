Empieza el Festival de Cinemateca: doce películas recomendadas que no hay que perderse

​​​​​​Las guías siempre hacen falta, y de hecho una buena parte de lo que hacemos en esta sección es eso: armar guías. De qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir. Y en el caso de un evento que, de pique, presenta más de doscientas películas en diez días, este tipo de hojas de rutas se hacen más que necesarias.

Este miércoles, con la exhibición en el Teatro Solís de Los hijos de los otros, de Rebecca Zlotwski, Cinemateca le da el puntapié inicial a su clásico festival de semana de Turismo y sacude la cartelera uruguaya con un montón de títulos que vale la pena anotar. Por supuesto, ver todas las películas es imposible y esta nota se propone recomendar doce que, a ojos de la sección, deberían estar entre lo más interesante por quiénes las firman, los antecedentes inmediatos o las propuestas.

El festival comienza este miércoles 5, va hasta el domingo 16 y los horarios y salas de las películas se pueden consultar acá.

Godland

Esta película, dirigida por el cineasta islandés Hlynur Pálmason, se presenta como una obra exigente pero que, del otro lado, guarda varias gratificaciones para el espectador paciente. Porque el fuego lento en el que se cuecen sus 143 minutos de duración es el apropiado para una historia sobre el peso insoportable de la fe y la aridez y desolación del alma humana, algo con lo que los paisajes de la película trazan un paralelismo. Godland sigue los pasos de un joven sacerdote danés que a finales del siglo XIX llega a la remota isla islandesa con la misión de construir una iglesia y retratar a quienes allí habitan. El panorama con el que se encuentra —el natural, el social, el espiritual— está bastante lejos de sus aspiraciones y enseguida empieza a sumergirse en territorios pantanosos que lo harán dudar hasta de sus propias convicciones. Funciones: Cinemateca - 7/4, 22:20; 9/4, 20.00. Life Albafeta: 16/4, 21.30

20.000 especies de abejas

El debut de la directora vasca Estibaliz Urresola Solaguren es una de esas películas que llegan al cine acompañadas de un ruido que entusiasma. Esta ópera prima, que ganó el último Festival de Málaga y que se llevó el Oso de Plata en la última Berlinale, será la encargada de cerrar el festival en la Sala Zitarrosa, y se impone como uno de los títulos destacados con una historia de infancia y género, que ha encendido varias conversaciones en su país de origen. 20.000 especies de abejas sigue a Cocó, que tiene ocho años y que no siente mucha comodidad cuando todo el mundo lo llama Aitor, en un verano junto a su madre, su abuela y su tía que lo cambiará todo para siempre. Funciones: Sala Zitarrosa - 15/4 19.30

Alcira y el campo de espigas

Los lectores de Roberto Bolaño sabrán reconocer en Auxilio Lacouture un nombre clave dentro de su obra. Ella integra algunas de las decenas de personajes que desfilan en Los detectives salvajes, pero además protagoniza Amuleto, otra de las novelas del escritor chileno. Lo que no demasiados lectores saben es que esta mujer definida por Bolaño como "uruguaya" fue, en realidad, una mujer uruguaya que vivió uno de los episodios de resistencia más sonados de la historia reciente en México. Su nombre real era Alcira Soust Scaffo, fue poeta y se convirtió en mito al resistir escondida en un baño los 12 días que el ejército mexicano ocupó la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) en 1968. Su sobrino, el fotoperiodista Agustín Fernández Gabard, debuta en la realización audiovisual con un documental en su honor, que trae luz a un personaje lleno de dualidades. Funciones: Cinemateca - 7/4, 20.00; 11/4, 16:30

Cerdita

La sección Nuevos realizadores del festival suele ser un buen lugar para toparse con nombres que hoy dicen poco pero que, seguramente, en el futuro formarán parte del circuito principal. En esa línea, este año aparece en la categoría una película que desde hace varios meses viene haciendo ruido en su país de origen por su propuesta e impacto. Cerdita, de la española Carlota Pereda, aparece en primera instancia como una historia que tiene a una adolescente / joven adulta como víctima de bullying por su obesidad, pero pronto la línea más obvia del relato se trastoca y le da pie a un registro de género que ha sorprendido y que, entre otras cosas, le dio el Goya a la mejor actriz revelación a su protagonista, Laura Galán. Funciones: Cinemateca - 8/4 23:15. Life Alfabeta 9/4, 19:45

Decision to leave

La sección Trayectorias del festival es el lugar en donde los grandes nombres del cine contemporáneo confluyen, y es en ese lugar donde Decision to leave, la última película del maestro surcoreano Park Chan-Wook (Oldboy, La doncella) se podrá ver. Injustamente olvidada por los premios Oscar y con una de las propuestas más alabadas del 2022, este thriller con aires hitchcockianos reúne a un detective que investiga un asesinato en las montañas coreanas y a la viuda, en una relación que escalará y alcanzará las cotas tórridas y acostumbradas en el cine de un director imprescindible. Funciones: Life Alfabeta 15/4, 20:30

Un beau matin

Un beau matin, de la francesa Mia Hansen-Løve, es uno de los platos fuertes del festival

La francesa Mia Hansen-Løve es una de las realizadoras europeas del momento, con un corpus de obra sólido que incluye películas destacadas como Eden, El porvenir o La isla de Bergman, y que según las críticas publicadas hasta el momento encuentra en Un beau matin (Una bella mañana), su último título, una de sus mejores expresiones. Protagonizada por la estrella gala Léa Seydoux, la película vuelve a inspirarse en hechos de la vida de Hansen-Løve para indagar en la separación amorosa, el duelo filial, la enfermedad, la pasión, la literatura, la filosofía, el adulterio y los vínculos diarios. Hansen-Løve es una de las grandes autoras contemporáneas, su última película viene precedida de excelentes comentarios y es una suerte poder verla, ya, en pantallas uruguayas. Funciones: Life Alfabeta - 8/4, 19:30; 16/4, 19:15; Cinemateca - 15/4, 20:30

El eco

"En un remoto y solitario valle de México, castigado por el invierno y la sequía, los niños aprenden a contemplar la muerte, la enfermedad y el amor. Una historia sobre sentir vértigo ante la vida, sobre crecer." Así se presenta la última película de la cineasta mexicana Tatiana Huezo, un nombre que viene imponiéndose en el circuito del cine latinoamericano con fuerza, sobre todo a partir del éxito que tuvo su obra anterior, Noche de fuego, una producción que compró Netflix y que estuvo cerca de competir por el Oscar a la mejor película internacional. El eco es, entonces, otra exploración de la infancia en los áridos territorios del México más desigual por parte de esta interesante realizadora, que siempre encuentra la forma de revelar la luz en medio de las penumbras. Funciones: Cinemateca - 13/4,17:20; Life Alfabeta - 16/4, 15:30

No bears

Jafar Panahi es un cineasta iraní perseguido y eso está vinculado sus películas. Contario al régimen imperante, Panahi, uno de los autores más destacados de su país, filmó esta última película bajo la prohibición de hacerlo, y eso, entre otras cosas, provocó que lo detuvieran y hoy se encuentre encarcelado condenado a seis años. En febrero se conoció que el director empezó una huelga de hambre para protestar por su reclusión, y la llegada de No Bears a Cinemateca casi en simultáneo a esa situación le suma varios componentes no artísticos a la propuesta. Al margen de todo esto, esta película "proscrita" sigue a dos historias de amor paralelas en las que los deseos de las parejas se ven frustrados por obstáculos ocultos e inevitables, la fuerza de la superstición y la mecánica del poder, y es una de las apuestas fuertes de la competencia de largometrajes internacionales. Funciones: Cinemateca - 8/4, 20:40; 10/4,

20:35

Tenéis que venir a verla

Jonás Trueba es uno de los abonados al Festival. El director madrileño ha visto como cada una de sus películas se estrena en el marco del evento de esta institución, y de hecho hace algunos años, en entrevista con El Observador, recordó su primer paso por Montevideo así: “Fue en la gran sala de 18 de julio. Recuerdo la proyección, muchísima gente, las hueveras en la pared. Era increíble estar ahí con mi primera película. Todavía no la había visto nunca en una pantalla tan grande”. Hoy, con 41 años y siete películas a sus espaldas, el ritual se repite y su nombre aparece en la programación junto a su nuevo título: Tenéis que venir a verla. Con una duración de poco más de una hora, la película es un experimento pandémico que tiene todo lo que sus seguidores quieren de su cine: conversaciones largas sobre literatura, filosofía y lo que significa ser y estar en el mundo, amores cruzados, adultos jóvenes algo a la deriva, la idea del cine metiéndose en la propia ficción. Funciones: Life Alfabeta - 13/4, 21:45; Sala Zitarrosa - 14/4, 17:30

Trenque Lauquen

Las películas de la productora argentina El Pampero Cine siempre dan de que hablar. A partir de las películas de uno de sus creadores, Mariano Llinás, sus líneas estéticas y narrativas particulares se han convertido en una marca de la casa y trascienden a casi todas sus obras, incluida Trenque Lauquen. Dirigida por Laura Citarella (Ostende), esta película de más de cuatro horas sigue a una mujer (Laura Paredes) que decide abandonar su vida y a los dos hombres que la aman, que salen en su búsqueda. Funciones: Cinemateca - 6/4, 19; Sala B - 8/4, 18:15

Unrest

Las nuevas tecnologías siempre son un desafío para las sociedades, incluso para un grupo de relojeros suizos en una pequeña aldea del siglo XIX, que trabajan en una fábrica en la que un poco los explotan y que además empezarán a tentarse por los discursos del anarquismo que surgen entre los pliegues de la rutina. De eso va esta elogiada película de Cyril Schäublin que también forma parte de la categoría principal del festival y que se apunta como uno de los títulos atractivos. Funciones: Cinemateca - 10/4, 18:30; Life Alfabeta - 14/4,19:25

Orlando, my political biography

El filósofo y activista español Paul B. Preciado se ha convertido en los últimos años en una de las voces más destacadas y preponderantes en cuanto a la teoría queer y los estudios de género, y después de varios libros y ensayos que se han convertido en éxitos literarios —y que en Uruguay se encuentran en cualquier librería, editados por Anagrama—, llega su primera película. Orlando, my political biography no toma el nombre de uno de los personajes más recordados de Virginia Woolf por nada: Preciado establece, en esta suerte de ensayo documental sobre la escritura, el género y las transiciones, que hoy esa creación de ficción es la base para todos los cuerpos no binarios y la forma en la que están en el mundo. Funciones: Cinemateca - sáb.15,

23.00