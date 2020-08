Empresa canadiense está interesada en reactivar la minería de oro en Uruguay

Una firma canadiense está muy cerca de concretar una inversión para comenzar a reactivar la explotación de oro en Minas de Corrales. Si bien recién se están dando los primeros pasos, y la explotación como tal tardaría más de dos años, es el primer paso para reactivar una zona que depende de la minería.

“Hay un acuerdo por el que pasaría toda la documentación a esta otra firma interesada. Ese es el avance que hay”, explicó a El Observador el asesor del alcalde de Minas de Corrales, Hugo Pereira. Se trata de una empresa de origen canadiense de la que todavía no se ha difundido su nombre.

Las negociaciones comenzaron a mediados del año pasado y están cerca de concretarse, según Pereira. La semana pasada estuvo en la zona el subsecretario de Industria Walter Verri, con diputados del departamento y otras autoridades. “Se hizo un recorrido por la mina y se le comunicó al personal que todavía está operativo de las novedades”, dijo Pereira.

Actualmente una docena de trabajadores que están realizando tareas de mantenimiento en la mina de Orosur y el cierre de la represa de relave. En caso de concretarse el cambio de firma, esto último no sería necesario.

Nicolás Garrido

A mediados de 2018 la empresa canadiense Orosur Mining, la única dedicada a la explotación y el procesamiento del oro en el país, cesó su actividad en la mina San Gregorio, en Minas de Corrales, y envió a la mayoría de sus trabajadores a seguro de paro. En aquel entonces, la falta de financiación para sus proyectos y algunos permisos ambientales llevaron a que Loryser SA –una de sus subsidiarias- se declarara en concurso de acreedores.

Uruguay prácticamente dejó de exportar oro en agosto de 2018, según datos aduaneros. Ese año, la firma Loryser realizó ventas por US$ 16,3 millones cuyo destino fue el mercado suizo. En 2017, las ventas a ese mercado habían trepado a US$ 43,7 millones y por US$ 40,6 millones en 2016.

En los últimos días el oro llegó a valores récord y los analistas pronostican que continúe subiendo. En tiempos de crisis e incertidumbre, este metal precioso es visto como un valor de refugio.

El director nacional de Minería y Geología, Marcelo Pugliesi, también estaba al tanto de las negociaciones y destacó en diálogo con El Observador que Canadá es uno de los países pioneros en temas de minería. El jerarca resaltó que Orosur ha invertido mucho en conocer los alrededores de la zona donde trabaja y que existe mucha información al respecto que puede ser muy útil para la nueva empresa que comience a trabajar el tema.

De todos modos, se trata recién del primer paso. Durante dos años podrían trabajar con pocos empleados en las tareas de exploración y prospección. Si todo va bien recién ahí comenzaría la explotación que podría emplear más de 200 personas. “Se trata de la principal fuente de trabajo de Minas de Corrales y alrededores”, aseguró.