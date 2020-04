Empresas turísticas podrán postergar pagos y acceder a nueva línea de crédito en BROU

El Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) se reunieron el jueves para continuar afinando medidas de apoyo a este sector de actividad, que también se ha visto fuertemente golpeado por los efectos de la crisis desatada por la expansión del coronavirus.

Durante el encuentro, el Banco República (BROU) dio detalles sobre las líneas de créditos disponibles para empresas del rubro e informó sobre la postergación de vencimientos para el pago de préstamos vigentes.

Las empresas que son clientes del banco podrán acceder a una postergación de vencimientos que se generen entre el 13 de marzo y el 31 de agosto, por 180 días. Si el monto de los préstamos es hasta US$ 200 mil la postergación será automática y si es mayor debe negociarse con cada ejecutivo de cuenta.

También se dispondrá de nuevos préstamos para clientes y no clientes del banco. La nueva línea de crédito es para empresas que facturen hasta US$ 3 millones anuales, con plazos de 36 meses, 6 meses de gracia, tasas preferenciales y tope de hasta US$ 125 mil, con garantía del SiGa. Para poder acceder las empresas deben estar al día en los pagos al BPS y DGI. Además deben estar dentro de la categoría 2B o superior del Banco Central (BCU). “Es una línea de crédito accesible y rápida para clientes y no clientes”, explicó a El Observador el presidente de Camtur, Juan Martínez Escrich.

Por otro lado, quedó habilitada la extensión del seguro de desempleo para empresas que ya lo hayan utilizado con sus trabajadores. También se analiza por parte de los ministerios de Economía y de Trabajo la posibilidad de que se pueda acceder al seguro aunque no se tenga la antigüedad requerida.

Camtur también ha planteado que se pueda diferir el pago de deudas por tarifas de UTE y OSE, desde marzo para setiembre. Este punto está encaminado para su concreción, según se informó. En ese sentido, también se plantea revisar el costo fijo de las tarifas y aplicarlas solo en función del consumo y no del cargo fijo. Esto está pendiente de resolución, según Martínez.

También existe un planteo respeto al pago de patente de vehículos de alquiler turístico. Hay dos opciones en carpeta. Si se entrega la chapa y la libreta normalmente se suspende el pago de patente. En este caso la entrega y recuperación de esa documentación no tendría costo y sería retroactivo al 1º de abril. La segunda alternativa es reducir el pago de la patente de acuerdo a la utilización de los vehículos. El tema es tratado por estas horas a nivel del Sistema Único de Control de Ingresos Vehiculares (Sucive) para determinar si puede haber un descuento en función de los meses que esté paralizada la flota de cada empresa.

Además, hay una propuesta realizada por la Intendencia de Lavalleja al resto de las administraciones departamentales. La idea es que se pueda exonerar del pago de contribución inmobiliaria a hoteles y restaurantes siempre que el propietario lo traslade al usuario. También se podría reducir a la mitad la tasa de higiene ambiental.

Por otro lado, se acordó comenzar a trabajar en borradores de protocolos de seguridad sanitaria para cada sector pensando en la “nueva normalidad”, relató Martínez. Después de tener un protocolo único para cada sector de actividad aprobado por las autoridades sanitarias que se pueda bajar a las empresas, se empezará a pensar en los primeros días de mayo la forma en que se retomará la actividad. “Va a ser muy lento y a mediano plazo, pero tenemos que ir pensando las estrategias para ir definiendo la salida”, dijo Martínez.