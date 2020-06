En Argentina nos tapan la boca

Por Diana Liniado

Querido país hermano,

Me dirijo al pueblo y a las autoridades uruguayas para hacerles llegar una verdad que no llega a los medios masivos de comunicación. Es complicado disentir, polemizar o discutir en Argentina. Hay una versión oficial sobre la pandemia y la cuarentena (ya van casi 80 días de encierro) y cualquier otra versión se descalifica con violencia y persecución. Nos mienten, nos tienen atrapados en nuestras casas mientras ponen en práctica un “plan” que a muchos nos da temor.

No hablemos de la situación económica, pero hablemos de la salud mental, que pareciera no formar parte de la salud pública en este país: el aislamiento afectivo está produciendo estados de ánimo catastróficos, además de síntomas psicosomáticos.

Sin embargo, el presidente ordena cuándo hay que angustiarse y cuándo no. El nivel de estrés de los ciudadanos produce estragos en el sistema inmunológico. Muchas personas ya no pueden hacer cuentas ni saben si es sábado, si estamos en marzo, si es otoño o primavera. No nos podemos expresar libremente y que nos tengan en cuenta.

No alcanza, más bien inquieta, que el primer mandatario diga: “Yo te voy a cuidar”.

Este mensaje es un pedido de ayuda. Quizás sea como una botella tirada al mar. Pero quizás sensibilice a alguien que nos permita hablar desde “el extranjero”.

Desde ya, muchas gracias y toda mi admiración para el digno país Uruguay.