En Colonia faltan policías, la jefatura les pidió a los vecinos que se organicen y esto fue lo que hicieron

No hay nadie en las calles del balneario Blancarena en Colonia un viernes frío de abril. La mayoría de las casas están con las persianas bajas porque las 30 mil personas que fueron a veranear ya no están. Entre los abundantes arbolados de las fachadas de las casas solo queda un hombre arreglando una moto y a unas calles hay otro haciendo obras en una casa contenedor. La casa del policía del balneario también está cerrada; no es una comisaría, es una casa donde el único efectivo de la zona vive con su familia. “Ahí nunca hay nadie”, comenta el trabajador de la obra, que está enfrente. Los vecinos no saben si está de vacaciones o quizás de licencia médica, pero no lo han visto por allí.

Inés Guimaraens Casa del policía en Blancarena La sensación de los que viven ahí, dicen, es de “desprotección” y se incrementó cuando días atrás robaron dos casas del balneario. La situación en Blancarena, aunque el lugar es un punto en el mapa de Colonia, ilustra el reclamo de varias localidades del departamento: faltan policías. En todo el departamento hay 335 policías y 100 de ellos tienen certificaciones médicas, según informó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. "Hay una cantidad de policías que se certifican permanentemente, que están siempre con un grado de estrés o problemas psicológicos. Es inusual que solamente Colonia tenga ese registro de gente que se certifica, cuando en los otros departamentos vecinos no se da la misma situación. Es extraño, por eso estamos investigando", dijo Heber hace un mes, cuando nombró al nuevo jefe de Policía de Colonia, Fabio Quevedo. A 20 kilómetros del balneario Blancarena, en Nueva Helvecia, dejaban las bicicletas sin seguridad en las veredas, las casas y los autos abiertos. Pero, una ola de robos que comenzó en los últimos meses empezó a cambiar las costumbres. Inés Guimaraens Los vecinos en Colonia empezaron a cerrar autos y casas por la ola de robos, aunque todavía se ven motos y bicicletas sin seguridad Los vecinos tomaron acciones a través de sus “fuerzas vivas”, que integran varias organizaciones sociales y los comerciantes. Las "fuerzas vivas" de Nueva Helvecia tienen unos 50 años funcionando. “Es una mesa de trabajo de tres integrantes que mensualmente hace una reunión en la que participan todas las organizaciones sociales del pueblo”, explica Julián Mesa, del centro de comerciantes. El febrero, en una reunión en Rosario, el director de Coordinación Ejecutiva, Héctor Amaro, y el jefe de la Zona Operación II, Víctor Hugo Torres escucharon los reclamos de los vecinos y, según su versión, la Jefatura de Colonia les pidió que se organicen entre los vecinos y que estén alertas. Los reclamos por la seguridad en la zona derivaron en que en el pueblo vecino de Nueva Helvecia, en Colonia Valdense, decidieran hace unos meses crear sus propias "fuerzas vivas". Lo mismo sucedió en Rosario, aunque ahí también se armó un grupo de vecinos “autoconvocados”, que las "fuerzas vivas" también integran, para abordar exclusivamente la problemática de la seguridad. La fiscal de la zona, Sandra Fleitas, los ha recibido y remarca que los vecinos llegan con “voluntad de colaborar”. “Me llama muchísimo la atención, llegan y te preguntan ¿en qué podemos ayudar?”. El año pasado en Nueva Helvecia se organizó la clásica Fiesta del Chocolate y las ganancias del evento se destinaron a comprar cámaras de seguridad para entregárselas al Ministerio del Interior. Los vecinos que integran se reunieron en ese momento con el exjefe de Policía Jhonny Diego y le preguntaron qué tipos de cámaras tenían que comprar, dónde debían colocarlas y qué gestión tenían que hacer para cederlas al Ministerio del Interior después de comprarlas. Diego los guió y los vecinos las compraron. “En esa misma reunión él nos dijo que a Colonia le faltaban policías y muchos”, contó Mesa. Inés Guimaraens Cámara de seguridad comprada por los vecinos que ya no funciona "Logramos que el costo de la energía corra por cuenta de la Intendencia, a la que ya le pedimos más iluminación en algunos puntos de la ciudad", contó el comerciante. En el repecho de las calles Siegrist y Fender, en Nueva Helvecia, quedan los vidrios rotos y las paredes picadas de la vieja “Bodega Ozark” que todavía conserva el letrero de material. El lugar donde se producía “vino natural” devino en un pequeño asentamiento que amenaza a la zona. Un hombre sale de entre la cortina al ver un auto desconocido y se queda ahí, vigilándolo. El aire en la cuadra es tenso. Inés Guimaraens Exbodega Ozark, en Nueva Helvecia, se convirtió en un asentamiento “Ahí hay uno mirando”, “ahí sale otro”, "mirá cómo mira", comenta Flavia mientras conversa con El Observador sentada en sillas de playa en el jardín del frente de su casa para no levantar sospechas de que está revelando el miedo con el que vive. Hace dos semanas, un jueves a las dos de la madrugada, estaba durmiendo y escuchó una ráfaga de tiros que se dirigieron a la bodega. Llamó a la policía y llegó un patrullero a los 40 minutos, dijo. "Al parecer los efectivos de Nueva Helvecia no pueden salir solos, tienen que pedir apoyo del PADO que viene de Rosario o de Juan Lacaze. Hay muy pocos policías en la comisaría de acá", contó. Según comentaron algunos vecinos, una banda que vende drogas a unas calles se enfrentaron con la boca de drogas que funciona ahí. Flavia habla bajito por si la escuchan, tiene miedo. Está engripada. Dice que se terminó enfermando porque no duerme de noche. "Están robando por todos lados, ya se sabe que son ellos, hay filmaciones, pero no sé qué pasa que no los meten presos. No puede ser que sean los dueños del pueblo", dijo. En Colonia Valdense dicen que los robos son de dinero. Se llevan monedas de los autos, dinero cuando entran a las casas, roban carteras en la calle. Pero "no pasa nada", dicen Teresita y Rodolfo, dos vecinos del pueblo. "Te agarran, te llevan con todas las pruebas y te emplazan sin fecha. Si la fiscal sabe que robo y me emplaza sin fecha, sigo robando mientras tanto", dijo Rodolfo. La fiscal Fleitas sabe de esta queja. "Ellos desconocen cómo funciona la justicia, hay cosas que les llama la atención. Por ejemplo, por qué cuando se pide la formalización de una persona después se demora tanto para fijar la audiencia donde la persona termina formalizada. Entonces, hay que explicarles que los jueces tienen 20 días, que esos 20 días son hábiles, que depende de las agendas de los jueces, que son multi materia", respondió. Inés Guimaraens Fiscal de Rosario, Sandra Fleitas La policía es auxiliar de la Fiscalía, pero Fleitas prefiere no opinar sobre si faltan efectivos o no. "Yo sé que eso ha sido tema de discusión a nivel de las autoridades del Ministerio del Interior", dijo y agregó: "parecería, por lo que dice la prensa, que es el departamento donde hay más policías certificados por enfermedad". Aunque en Colonia Valdense viven solo unas 3.500 personas, el pueblo tiene 11 efectivos en la comisaría sexta. Por la falta de policías, esa seccional da apoyo a otras localidades, como Nueva Helvecia, que tiene la misma cantidad de efectivos, pero en una zona donde viven más de 10 mil personas. Y en los 11 kilómetros de la Costa del Inmigrante, que incluye a la playa de Blancarena y de Fomento, hay una casa de policía en Blancarena, una en Santa Regina y un destacamento en Fomento. Los vecinos de allí pidieron que se instalen tres cámaras en diferentes puntos de la playa, pero aún no han tenido respuesta. Inés Guimaraens Seccional policial en Nueva Helvecia "A mí me llama mucho la atención que me pregunten eso", respondió Fleitas al ser consultada sobre un posible corrimiento del delito de narcotráfico desde el sur del país hacia San José y Colonia, una teoría que manejan los vecinos del departamento. A la Fiscalía de Rosario que dirige Fleitas llegan denuncias de robos de motos, denuncias de abusos sexuales, copamientos, accidentes de tránsito y homicidios. "Tuvimos cuatro (homicidios) en estos tres años, que para un departamento del interior es un número importante", consideró la fiscal y agregó que "el tema de la droga es un problema nacional". Las "fuerzas vivas" de las localidades han buscado respuestas a la inseguridad y la falta de policías en la comisaría, con los jefes de zona, con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, que hace unas semanas los fue a visitar. Ahora van por el sistema político y se reunirán el próximo viernes con los tres diputados del departamento: Nibia Reish (del Partido Colorado), Mario Colman (del Partido Nacional) y Nicolás Viera (del Frente Amplio).