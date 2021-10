En el ámbito rural hay más empresarias que trabajadoras dependientes

El trabajo de las mujeres rurales es reconocido cada 15 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha que Naciones Unidas declaró en 2007 para visibilizar las tareas de las mujeres en el campo, que en Uruguay son mayormente empresarias.

Según informó a El Observador Daniela Barindelli, directora del Banco de Previsión Social (BPS), con base en un informe realizado por la Asesoría de la Seguridad Social, en el agro uruguayo hay 25.000 empresarias (trabajadoras no dependientes) y 18.000 trabajadoras dependientes.

En el sector agropecuario, según detalló, hay 43.000 mujeres en puestos cotizantes, un 30% del total de puestos en actividad, que son 144 mil (dependientes y no dependientes). Esto no quiere decir que haya 43.000 mujeres trabajando en el medio rural, ya que una persona puede ser trabajador dependiente en un lugar y no dependiente en otro, lo que correspondería a dos puestos cotizantes, explicó.

En la web BPS Cifras se pueden observar datos completos de la actividad laboral en el rubro agropecuario con distinción por sexo.

“Esta es la primera vez que se hace un informe focalizado en la aportación rural intentando imprimir una mirada de género”, sostuvo Barindelli.

Lugar de decisión y cuidados

Según confirmó, entre setiembre de 2019 y agosto de 2020 había en todo el medio rural 44.000 empresas activas, de las cuales ocho de cada 10 eran unipersonales.

La participación de las mujeres al frente de esos emprendimientos fue menor que la de los hombres, siendo un de un 35%, contra un 65% de participación masculina.

Por otro lado, las mujeres tuvieron mayor participación que los hombres en algunos subsidios pagados por el BPS en 2020, de diferentes tipos, como por enfermedad o subsidio de medio tiempo por cuidados. Pero la participación en estas prestaciones, explicó Barindelli, se deben, en muchos casos, a los cuidados de personas a cargo que la mayoría de las veces asumen las mujeres.

En 2020, el 6% de los subsidios por enfermedad que el BPS pagó en todo el país fueron para el sector rural y de ese total, el 38,6% fue utilizado por mujeres.

“Puede pasar que las mujeres utilizan el subsidio por enfermedad para el cuidado de personas a su cargo, no necesariamente tienen que estar ellas enfermas, esa es una práctica que se ha observado y que se da más en las mujeres que en los hombres, porque está comprobado que son las mujeres las que se dedican mayormente a los cuidados”, indicó la directora y agregó que eso “repercute negativamente en su historia laboral”.

El subsidio por medio horario para cuidados es poco utilizado en el ámbito rural, informó y detalló que en los casos en que es solicitado, “casi en la totalidad es utilizado por mujeres”.

En el caso de los subsidios por maternidad y paternidad es mayor la presencia de los hombres, pero eso se debe a que “la participación femenina es mucho menor en el sector rural”, comentó. El 4% de los subsidios por maternidad que el BPS aportó en 2020 fueron para el sector agropecuario, mientras que el 11% de los subsidios por paternidad se dirigieron a este sector.

Las jubilaciones

Por otro lado, el 16% de todas las jubilaciones que aportó el BPS durante el 2020 fueron para este sector. De esas, el 47% fueron de mujeres.

La directora del banco detalló que esa participación se debe a que "se sabe y se estima que los hombres, sobre todo los patrones, postergan su jubilación, y lo que pasa con las mujeres es que se jubilan antes y viven más tiempo".



Manuela García Pintos

Este 15 de octubre de conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural.