En la madrugada del viernes se dará el primer gran fallo del concurso: el pasaje a la liguilla

Este jueves 28, en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó, se desarrollará la actividad pendiente de la primera etapa de la segunda rueda en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, que fuera suspendida parcialmente por las lluvias primero en forma total y en otra jornada en forma parcial. Por lo tanto, ante el jurado que preside Ramiro Pallares, se presentarán los siguientes conjuntos: a las 21:40 la murga La Croata; a las 22:50 los humoristas Los Rolin; y a las 00:10 ya del viernes 1° de marzo la murga Doña Bastarda.

Los precios de las entradas para presenciar los espectáculos en el escenario del Parque Rodó en esta etapa son: platea alta $ 260 y platea baja $ 470. Las localidades son todas numeradas y están a la venta en Abitab. Si hay remanente, se venderá exclusivamente en las boleterías del Teatro de Verano.

Expectativa por el primer gran fallo del jurado

Tras la actuación de Doña Bastarda, durante la madrugada de este viernes 1°, se develará cuáles son los 24 conjuntos de los 44 que participan que accederán a disputar la liguilla. De inmediato se confeccionará el fixture de esa tercera ronda o ronda final, que constará de seis etapas con cuatro conjuntos en cada una y que comenzará de inmediato, en la noche del viernes 1º de marzo, según lo dispuesto por Daecpu. Los precios para presenciar los espectáculos de la liguilla se incrementarán a $ 350 para ingresar a la platea alta y a $ 650 para el acceso a la platea baja. De los 44 elencos que iniciaron esta competencia quedarán poco más de la mitad en carrera: avanzarán a la liguilla 10 de las 20 murgas, cuatro de los siete parodistas, cuatro de las siete comparsas, tres de los seis humoristas y tres de las cuatro revistas. Aunque no es lo habitual y hace varios años que no sucede, ha pasado que por empate en puntajes en alguna categoría, sobre todo en la más numerosa que es la de murgas, clasifique algún elenco más y sean más de 24 los finalistas. El pasaje de elencos a la liguilla suele ser la primera instancia que genera polémicas en el concurso, aunque hubo años en los que ello no sucedió. En el marco de este concurso de 2019 existe una expectativa adicional, dado que ha cambiado la modalidad de calificación del jurado que preside Pallares y se volvió al sistema conocido como "de coeficientes". Durante la próxima madrugada El Observador realizará un seguimiento de las decisiones que se vayan comunicando en su cuenta de la red social Twitter (@ObservadorUY).

Actividad en otros barrios

Además de lo que sucederá en el escenario ubicado sobre la rambla de Montevideo, en la noche de este jueves 28 habrá propuestas en seis escenarios comerciales, habrá un tablado en Las Piedras y hay conjuntos que fueron contratados para presentarse en departamentos del interior del país. Además, habrá un corso en el Cerro.

Los pizarrones para la noche de este jueves 28

Velódromo Municipal

Av. Ramón V. Benzano casi Av. Ricaldoni

20:15 - JARDÍN DEL PUEBLO

21:00 - METELE QUE SON PASTELES

21:50 - QUESO MAGRO

22:40 - LA TRASNOCHADA

23:40 - LA GRAN MUÑECA

00:40 - AGARRATE CATALINA

Plaza 1° de Mayo

Frente al Palacio Legislativo

21:00 - LA GRAN MUÑECA

21:50 - LA VENGANZA DE LOS UTILEROS

22:40 - QUESO MAGRO

23:40 - LA TRASNOCHADA

Club Malvín

Retamosa entre Av. Legrand y Dr. Gallinal

21:00 - LA VENGANZA DE LOS UTILEROS

21:50 - LA CROATA

22:40 - LA CLAVE

23:40 - AGARRATE CATALINA

Rural del Prado

Av. Buschental esquina Av. Lucas Obes

21:00 - LOS MUCHACHOS

21:50 - LA TRASNOCHADA

22:40 - ZÍNGAROS

23:40 - ZÍNGAROS

Monumental de la Costa

Estacionamiento del Geant

21:00 - MOMOSAPIENS

21:50 - LOS ANTIGUOS

22:40 - NAZARENOS

23:40 - LOS MUCHACHOS

Teatro Movie

Montevideo Shopping Center

21:00 - ZÍNGAROS

21:50 - NAZARENOS

22:40 - LOS MUCHACHOS

Escenario Las Piedras

República Argentina y Ansina

23:40 - DOÑA BASTARDA

Intendencia de Rocha

21:00 - CAYÓ LA CABRA

Intendencia de Maldonado

21:00 - CURTIDORES DE HONGOS

Corsos de la Intendencia de Montevideo

Municipio A - CCZ 17 - Grecia desde Prusia hasta Asturias con corte de calles en Viacaba y China

Fuentes: www.daecpu.org.uy / www.montevideo.gub.uy