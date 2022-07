En medio de la tensión EEUU-Rusia, Biden pide liberación de la basquetbolista detenida por drogas

La jugadora de básquetbol estadounidense Brittney Griner, juzgada y detenida en Rusia, se declaró culpable el jueves de tráfico de drogas en un caso seguido de cerca en su país, en un contexto de tensiones con Moscú.

"Deseo declararme culpable de todas las acusaciones (...) Pero no pretendía violar la ley rusa", dijo la jugadora de 31 años ante un tribunal de Jimki, en las afueras de Moscú, según una periodista de la AFP.

El juicio de Griner, encarcelada en Rusia desde febrero tras ser detenida en posesión de un líquido para vapear a base de cannabis, está siendo seguido de cerca por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha hecho de su liberación una "prioridad".

AFP

Brittney Griner antes de declarar

El miércoles, Biden leyó una carta de la basquetbolista, dos veces campeona olímpica, y habló con su esposa.

"Sé que están lidiando con muchas cosas, pero por favor no se olviden de mí y de los otros detenidos estadounidenses", escribió Griner. "Por favor, hagan todo lo posible para llevarnos a casa", añadió.

El juicio se produce en un momento de altas tensiones entre Moscú y Washington debido al conflicto en Ucrania. Rusos y estadounidenses se acusan mutuamente de detener a nacionales suyos con fines políticos.

Brittney Griner

Antes de la segunda vista del proceso de Griner el jueves, la diplomacia rusa había criticado el "despliegue publicitario" de Estados Unidos sobre la deportista.

"El despliegue publicitario que tanto gusta a los político modernos sólo puede, en este caso concreto, perturbar (el proceso judicial)", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, citado por la agencias de noticias rusas. "No sólo distrae sino que crea interferencias en el caso", añadió.

La basquetbolista podría ser condenada a hasta 10 años de cárcel después de ser detenida a su llegada al aeropuerto moscovita de Sheremétievo por tener en su equipaje de mano "material para vapear y un líquido que presentaba un olor particular" de aceite de cannabis, según la acusación.

Brittney Griner

La deportista de Phoenix Mercur jugaba para un club ruso, aprovechando el final de la liga profesional estadounidense, una práctica muy común entre las deportistas de la WNBA para buscar más ingresos.

Según Riabkov, ahora se tiene que esperar a las conclusiones del proceso. Algunos observadores especulan con un posible canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia.

"Esta claro que todos los procesos judiciales no están concluidos. Mientras no sea el caso, no se puede hablar de lo que seguirá", dijo el diplomático ruso.

