En pijama y desde el living: así cantaron los Backstreet Boys para sus fans

En estos días de pandemia mundial a cada rato surgen iniciativas que intentan acompañar y entretener a cientos de miles de personas que permanecen en sus hogares en cuarentena voluntaria u obligatoria.

Entre esas iniciativas, este domingo se realizó el iHeartRadio Living Room concert for America en los Estados Unidos. En el evento participaron artistas como Elton John, quien además fue el conductor del show, Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys, entre otros.

Los Backstreet Boys quisieron ser parte del evento y, cada uno desde su casa, cantaron para sus fanáticos uno de sus mayores éxitos: I want it that way.

Con un video editado, los integrantes de la boyband que algunos días atrás llenó en dos presentaciones el Antel Arena en Uruguay, cantaron juntos la canción e hicieron participar a sus familias.