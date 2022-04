En respuesta a blancos, IM le pasa la pelota a Lacalle Pou por fondos para saneamiento

A seis días del plazo límite concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el nuevo cara a cara este martes entre las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y los representantes por la oposición marcaba un hito clave en la negociación que ya entra en los descuentos.

El director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, era mano a la hora de contraofertar los US$ 52,2 millones exigidos por el Partido Nacional para saneamiento.

En su respuesta, que se hizo esperar dos semanas, la delegación encabezada por Moncecchi –hombre de extrema confianza de la intendenta– retrucó el planteo de los blancos y volvió a pasarle la pelota al gobierno nacional. En el anteproyecto de decreto, al que accedió El Observador, se plantea encomendar a la comuna a trabajar junto con el BID y la administración de Luis Lacalle Pou "en un programa adicional que permita financiar US$ 52 millones en obras de saneamiento".

Esa propuesta vuelve a apelar a uno de los puntos neurálgicos del argumento político esgrimido por la administración Cosse. Desde el inicio de la polémica y las negociaciones, la intendenta argumentó que fue el propio gobierno liderado por el Partido Nacional el que "negó" un endeudamiento mayor, y que eso la "obligó" a renunciar a esas inversiones en saneamiento.

La oposición en Montevideo, sin embargo, defiende que el gobierno nacional no tiene parte en esa decisión.

Más allá de ese punto en particular, la respuesta de la Intendencia, que buscó atender planteos tanto de los colorados como de los blancos, no conformó ni a unos ni a otros, ya que aducen que se está "lejos" en los montos del proyecto.

La principal razón es la distancia con el monto pretendido por los opositores. Según el documento al que accedió El Observador, el proyecto remitido por la comuna a la Junta Departamental encomienda a la administración de Carolina Cosse a "iniciar las gestiones ante el BID" para ampliar en US$ 12 millones la contrapartida que saldría de sus arcas para destinar a "obras adicionales para saneamiento". Es decir, duplicar la cifra que ya hoy competería a la IM reservar, en base a lo acordado con las oficinas de Washington.

El préstamo de US$ 70 millones por parte del BID obliga al gobierno departamental a poner una contrapartida. Los conducidos por la excandidata nacionalista a la intendencia, Laura Raffo, habían pedido que dicho monto fuera de US$ 32 millones, en el entendido de que la gestión de Cosse tiene margen para hacer esos ahorros. No obstante, la contraoferta de la comuna situó ese número en US$ 24 millones.

Moncecchi comprometió por escrito además US$ 2 millones anuales de los fondos de Desarrollo Ambiental para infraestructura de saneamiento. Tal esfuerzo iría desde 2023 hasta el final del período, por lo que podría brindar otros US$ 6 millones de las propias arcas de la comuna. "Las obras a incluir se definirán a partir de criterios técnicos y previa aprobación de la Junta", detalló, en tanto el rubro estaría por fuera del crédito a votar.

El jerarca accedió además al pedido del Partido Colorado de formar una comisión de seguimiento –similar a la que tuvo el Fondo Capital del exintendente Daniel Martínez– con reportes trimestrales del gobierno departamental "sobre el avance de la ejecución". La oferta contempla que se puedan convocar otros actores, "en particular al Ministerio de Ambiente".

La cartera encabezada por el colorado Adrián Peña tiene un rol preponderante en este debate, en tanto considera que la espalda financiera que significaría el préstamo le allanaría el camino a Montevideo para "hacer punta" respecto al resto de las intendencias del país. El líder de Ciudadanos ha declarado en varias ocasiones que el proyecto está alineado con el Plan de Gestión de Residuos, uno de los buques insignia de su administración.

En otro guiño hacia los colorados, la IM se encomendó a "realizar los mayores esfuerzos para destinar las capacidades humanas y materiales de comunicación disponibles para una mejor comunicación del impacto del programa". El plan de Cosse impulsa un rubro de US$ 1,5 millones para promover las acciones entre los vecinos, pero la oposición lo considera excesivo en tanto la comuna ya tiene su propia estructura para atender esas tareas y a su entender no requeriría endeudarse.

En un escenario en que los cuatro ediles de la colectividad de Fructuoso Rivera votarían separados según posturas personales y sectoriales, la llave radica ahora en los conducidos por Laura Raffo. La economista pidió cuarto intermedio hasta este miércoles, aunque a instancias del Partido Colorado, la prórroga se terminó fijando para la mañana del jueves.

Ese día coincide con la sesión ordinaria de la Junta, por lo que en caso de arribar a un acuerdo, el proyecto se votaría esa misma tarde. Nadie en la oposición pretende hacer declaraciones hasta esa fecha, aunque todas las voces consultadas por El Observador ya deslizan que la contraoferta se queda muy corta en los montos, aparte de volver a pasarle la pelota al gobierno nacional.

Entredicho

Los blancos habían pedido US$ 52,2 millones para llevar el servicio de saneamiento a casi 20 mil vecinos, diez veces más que lo contemplado por la IM. Para tener los fondos, la delegación de Raffo demandó quitar el 80% del monto que correspondería a la compra de nuevos contenedores y camiones para cambiar la matriz de recolección. De ese rubro, pedían sustraer US$ 17,3 millones.

Ante la contraoferta de este martes, el edil Javier Barrios Bove cuestionó a Moncecchi por no acceder a ese pedido. La bancada opositora arremete contra el hecho de que un crédito a 25 años no puede destinarse a bienes rápidamente fungibles, con una vida útil cinco veces más corta que el plazo del endeudamiento. El dirigente de Por la Patria reclamó al jerarca que la propia IM debería hacerse cargo de los camiones –como históricamente lo ha hecho– y no acudir para eso al BID.

"Por presupuesto no tengo plata", le devolvió el director de Desarrollo Ambiental, según confirmaron participantes del encuentro a El Observador. El jerarca argumentó que las nuevas apuestas en materia de limpieza exigen nueva flota, dado que se duplican las prestaciones del servicio. Por ejemplo, en algunos barrios la IM deberá recolectar residuos mezclados por un lado, y levantar los diferenciados por otros.

Moncecchi alegó además que los ingresos de la IM cayeron durante la pandemia, lo que golpeó el presupuesto de la administración de Cosse. La comuna necesita tres votos en la oposición y, tal como se mueven las piezas en la bancada del Partido Colorado, el ida y vuelta con los nacionalistas se encamina como decisivo para definir el partido.