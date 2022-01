En una asamblea con "temperatura elevada", trabajadores de Casa de Galicia anularon plan del MSP

La Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) anuló este lunes en asamblea la resolución que los propios trabajadores habían aprobado en una asamblea anterior en la que se aceptaba el plan de redistribución de los trabajadores planteado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Un sector del sindicato se movilizó tras la primera asamblea y recolectó 300 firmas para repetir la votación que se había realizado el 27 de diciembre porque, según señalaron, detectaron varias irregularidades, según informó La Diaria y confirmó a El Observador Victoria Recalde, una de las dirigentes del sindicato.

El 27 de diciembre el sindicato estaba reunido con un orden del día, hasta que en un momento la mesa representativa pidió un cuarto intermedio para reunirse con las autoridades del MSP, según relató Recalde. Cuando volvieron, cambiaron el orden del día y dijeron que había que votar el plan propuesto por el ministerio, que reubicaba a 840 trabajadores en distintos centros de salud, y dejaba en un seguro de paro especial –una bolsa de trabajo– a otros 460 empleados.

La mesa desde ese momento no dejó leer las mociones presentadas por otros afiliados, y se llegó a decir que "era un suicidio" no aceptar el plan del MSP –al que le llaman "Plan B"–, continuó Recalde. Además, el voto se realizó con papeletas que no eran acordes, como hojas de cuadernola, y había en el lugar gente que no votaba (por lo que la votación era abierta), como hijos de funcionarios. El plan del MSP ganó por 130 votos contra 88.

Tras este evento, el 28 de diciembre los trabajadores en contra de la decisión juntaron en pocas horas 300 firmas para repetir la asamblea, la cual se marcó para el lunes 10 de enero luego de que la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) mediara entre las partes de Afuncag. Allí, se anuló la resolución anterior por 317 votos positivos, tres negativos y un anulado.

La enfermera Recalde valoró que la reunión esta vez fue "más ordenada", aunque con "temperatura elevada", por los últimos acontecimientos y porque "muchas familias dependen de Casa de Galicia". Sin embargo, sostuvo que sirvió para "calmar las aguas", tras una reunión entre ambas partes y la FUS, previo a la asamblea, que llevó a un consenso.

Desde el sector que se opuso a la solución propuesta por el MSP no descartan ese plan, pero quieren que sea el "último recurso", explicó la afiliada del gremio. Debido a la anulación de la resolución, las negociaciones entre Afuncag y el MSP están detenidas. En este momento el sindicato se encuentra en un cuarto intermedio, a la espera de una reunión de los socios de Casa de Galicia, para volver a reunirse.

Otras decisiones

En la asamblea del lunes los trabajadores votaron que la mesa directiva de Casa de Galicia sea la última en reubicarse en un centro de salud distinto, confirmó Recalde. Esto fue votado porque hay antecedentes de directivas que son las primeras en obtener un nuevo empleo cuando una mutualista cierra.

Además, el gremio votó a favor de organizar medidas de lucha, aunque el día y el tipo de medida a realizar todavía no están confirmados.

También se aprobó una ampliación de la mesa directiva, lo que sumará cinco afiliados a las siete representantes de Afuncag.