Enero, una incógnita para la zafra turística

La temporada de verano tuvo un comienzo muy poco auspicioso. En los días de Navidad los hoteles de la zona costera trabajaron con una ocupación inferior al 50% y el movimiento de turistas fue escaso en los balnearios.

De acuerdo con las expectativas de los operadores turísticos, el nivel de actividad estuvo bastante alineado a lo esperado para esta fecha, y en un contexto marcado por el nuevo empuje de la pandemia y el crecimiento de contagios por Covid-19.

¿Qué cabe esperar para el comienzo de año y los primeros diez días de enero? Por lo pronto se sabe que no estarán los turistas brasileños, quienes en las últimas temporadas marcaban presencia por lo menos hasta el 5 o 6 de enero y ayudaban a dinamizar la actividad de los hoteles y restaurantes en la zona esteña. Tampoco estarán los argentinos que siempre daban oxígeno a la zafra hasta por lo menos el 15 de enero.

Así, todas las fichas están puestas a la presencia de turistas locales. En los meses previos al verano había buenas expectativas de que los uruguayos saldrían de vacaciones a partir de enero y en la medida que se fueran concediendo las licencias en los trabajos. Con esa idea también se aprobaron distintas medidas para incentivar las salidas y el consumo en todo el territorio.

Pero dadas la evolución de las condiciones sanitarias ahora las dudas son grandes. Fuentes del sector hotelero dijeron esta semana a El Observador que este primer fin de semana de 2021 será un buen termómetro de aproximación a lo que puede pasar en los próximos días.

Por lo pronto hasta ahora las reservas eran escasas en Maldonado y Rocha. Y otras que se habían hecho por adelantado para estas fechas se cancelaron. Algo similar ocurre en el sector inmobiliario, donde las reservas se están concretando sobre la fecha de llegada de los visitantes a los distintos destinos. Incluso hay propietarios que se están viendo en dificultades para concretar negocios, aun cuando ya han rebajado los precios intentando asegurar ingresos para cubrir gastos fijos en el correr del año, algo impensado en otros años.

Entre los empresarios hay distintas percepciones. Hay quienes consideran que la temporada está perdida y no queda otra que resignarse a esperar por el próximo verano. En otros casos hay expectativas de trabajar con buen ritmo por lo menos en los primeros días de enero. También hay otra lectura que hasta ahora no se hacía. Dado el contexto tan particular, la idea de una temporada más repartida en el tiempo, hasta febrero o marzo, es una esperanza a la que varios operadores se aferran.

De cualquier manera, los pronósticos coinciden en que la presencia de uruguayos a lo largo del territorio nacional no será suficiente para compensar la falta de público extranjero y de alto poder adquisitivo.