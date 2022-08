Enfriado y derrumbe: cómo seguirá ahora el trabajo en el Punta Shopping tras incendio en Tienda Inglesa

Si bien la situación ya está controlada en el Punta Shopping tras el incendio que empezó en la madrugada del sábado, la Dirección Nacional de Bomberos espera que se hagan demoliciones en Tienda Inglesa —donde hay peligro de derrumbe—, para que sus efectivos puedan trabajar en la zona de origen del fuego y logren finalmente hacer el peritaje allí.

"Riesgo de reignición no va a haber", dijo Pablo Benítez, vocero de Bomberos, sobre la posibilidad de que el fuego vuelva a encender. De todas formas quieren estar seguros y enfriar todos los puntos calientes. Explicó a El Observador que no darán por terminada la tarea hasta que se haga la demolición y se remueva el material para enfriarlo luego. Esperan que se haga en cuanto antes. Es la única zona del shopping a la que los bomberos no pueden ingresar por el peligro de derrumbe. El resto del establecimiento no fue afectado significativamente a nivel de estructura.

Uri Ivanier, gerente del Punta Shopping, confía en que la demolición se haga en los próximos días, pero señaló que primero deben determinarlo "profesionales": ingenieros, arquitectos y bomberos.

Justamente, en las últimas horas, ingenieros tanto del shopping como de Tienda Inglesa ingresaron al establecimiento con bomberos.

Sobre qué partes o cuánto del local se demolería, Benítez indicó que es "un tema técnico", y que se tendrá en cuenta que "no se afecte al resto del shopping". Puede ser sacar algunas paredes, asegurar otras; no está definido por el momento.

Mientras tanto, continúan las tareas de remoción y enfriamiento. Ya no hay llamas, pero sí combustión interna. El trabajo consisten en rociar con agua y ventilar. Incluso para la ventilación ayudan los chorros de agua, porque arrastran masas de aire caliente. Además, se determinaron líneas de enfriamiento y hay recorridas constantes para controlar que los gases calientes de combustión interna no afecten otras partes.