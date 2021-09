Enrique Yannuzzi, el hermano de Kesman que no se comió la pastilla

"¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal oyentes de la 22? El gusto enorme en este día de otoño hermoso que nos está invadiendo, en este sábado otoñal espectacular, fresco, que hay que venir abrigado al Estadio Centenario porque la tardecita nos va a enfrentar a 10, 12 grados. Ya estamos en época, ingresando en lo que son los primeros días de abril, un tercio del mes de abril. Señores, tendremos Los Olvidados, Uruguay Siglo XXI, las Manzanas de Ariel, Un Día como el de Hoy, el cierre de la Previa y Jugátela". Este fragmento de su clásico comienzo de la previa de la transmisiones fue el que eligió radio Universal este domingo para homenajear a Enrique Yannuzzi, histórico integrante del equipo de transmisiones deportivas de esa emisora. Eran todos los espacios que Yannuzzi tenía antes de presentar el relato de Alberto Kesman y los comentarios de Ariel Delbono.

Estuvo casi tres décadas en Universal, 21 años en Estadio uno y llevaba más de seis de jubilado viviendo en Piriapólis, lejos de los fines de semana de fútbol son parte de la descripción de Quique Yannuzzi. El que no se comió la pastilla. El que falleció este domingo a los 71 años.

"Tuve la posibilidad de hacer 29 años la previa de Universal, que me encantaba porque la gente decía que era la previa de Yannuzzi. Eso quiere decir que uno estaba identificado con la previa", contó en una entrevista en el programa La cocina de Kesman, conducido por Martín, el hijo de Alberto.

Primero como conductor de la previa y luego en los comentarios, Yannuzzi acompañó durante 30 años a Alberto Kesman, a quien con sus diferencias, sobre todo a la hora de discutir sobre el rol de la empresa Tenfield en el fútbol uruguayo, lo consideraba un hermano. "Se fue un hermano de la vida. Un compañero eterno. Mil veces nos peleábamos por lo que cada uno pensaba, pero quedaba ahí", contó a El Observador conmovido por la situación.

Kesman destacó la capacidad de Yannuzzi de decir lo que pensaba sin ningún tipo de interés espurio. "Eso era el leitmotiv de la transmisión", aseguró el relator, que recibió la noticia cuando estaba por salir desde su casa a canal 12 para participar en el programa Polideportivo. "Me llegó un mensaje que decía 'murió papá'... era del celular de Enrique", contó.

Al comienzo de la transmisión del partido Plaza Colonia-Peñarol de este domingo, Kesman le dedicó unas palabras: "Fue un grande, un ícono de la casa. Su trayectoria no la tengo ni que contar porque todo el mundo la conoce. Un hombre firme, de ideas completas, transparente, de gran personalidad. Un hombre con el que se podía discutir pero que en definitiva, a la hora de la verdad, era un amigo, fue un amigo y seguirá siendo un amigo durante toda la vida. Toda mi vida lo tendré en mi corazón. Seguramente se juntará con (Ariel) Delbono para hacer la previa allá arriba", aseguró.

Esas "ideas completas", que Kesman destaca, lo llevaron a enfrentarse a la empresa Tenfield, que decidió bajarlo de un chárter en el que iba a viajar junto a otros periodistas y el plantel de la selección uruguaya a un partido contra Colombia por las Eliminatorias en el año 2000. Nelson Gutiérrez, uno de los directores de Tenfield, dijo en ese momento que la decisión de bajarlo tanto a él como a Mario Bardanca fue de los jugadores, algo que Yannuzzi nunca creyó. "Una gran mentira. Cuando estábamos en Bogotá me llega esa versión, entonces como yo tenía muy buena relación con alguno de ellos, caso (Alejandro) Lembo o Paolo (Montero), le digo a Bardanca: 'Nosotros llegamos antes que el plantel, vamos a pararnos en el lobby del hotel y cuando ellos lleguen, si no nos vienen a saludar, voy a empezar a pensar que fueron los jugadores. Pero estoy seguro que van a venir hasta los que habitualmente no nos saludan'. Dicho y hecho: bajaron los jugadores, nos vieron y vinieron a saludarnos", contó en una entrevista con Montevideo Portal en 2016.

Al notar esa situación, Kesman decidió no subirse al avión y arregló otro vuelo de línea en el que pudieran viajar juntos. "El comentarista de radio Universal lo pongo yo", contó varias veces Yannuzzi que Kesman le dijo a los directivos de Tenfield. "Yo pienso que la decisión la tomó la dirección de Tenfield. El único tipo de Tenfield que fue a canal 10 a hablar con Bardanca y conmigo fue el "Vela" (Edward) Yern. Fue antes de viajar, y recuerdo que nos dijo que nos habían bajado porque la empresa tenía diferencias con nosotros y que no podíamos usufructuar una ventaja que daba la empresa con el chárter. Nosotros (los periodistas de radio Universal) no viajamos en el chárter porque Kesman, siendo una persona vinculada a Tenfield, dijo que él tampoco viajaba, y ahí le dijeron que pusiera otro comentarista, a lo que Kesman respondió: 'Al comentarista de mi radio lo pongo yo, me voy por otro lado'", contó en la misma entrevista.

"Fue uno de los tantos errores que cometió Tenfield, que además elevó la figura mía y de Bardanca, que no te voy a decir que no éramos nadie, pero nos puso en la palestra pública y la gente siempre está con el más débil", dijo en La cocina de Kesman.

"No te comas la pastilla" y su jubilación en Piriápolis

Cuando trabajaba en el Plan Citrícola, Yannuzzi le comentó a un compañero que creía que Argentina iba a ganar la guerra de las Malvinas. El compañero lo miró y le contestó: "Vos te comés la pastilla". Ahí fue el origen de la frase que luego trasladaría a las transmisiones deportivas. Comenzaba La oral deportiva con Kesman, un espacio que sigue hasta hoy y que originalmente duraba 15 minutos. "Cuando empieza tenemos una discusión con Kesman y yo le digo 'lo que pasa es que usted se come la pastilla'. Kesman no dijo nada. Y sin anestesia, el primer partido que estuvimos juntos me dice 'te comiste la pastilla, Yannuzzi'. Y ahí quedó", recordó tiempo atrás en el programa Ponete cómodo de canal 5.

Ese latiguillo, que quedó en el lenguaje popular uruguayo, lo llevó hasta hacer publicidades de pastillas. Y fue replicado por líderes políticos como José Mujica o Luis Lacalle Pou.

Su apodo histórico fue "Toto" hasta que le tocó compartir un programa deportivo con el verdadero "Toto" del periodismo deportivo: Jorge da Silveira. "Ahí cuando me presentaron, me dijo: 'Nene, acá vos sos Quique y yo soy Toto'". A partir de ese momento, el viejo apodo quedó solamente para los conocidos de la infancia y de su barrio, Bella Vista.

Y justamente desde el barrio Bella Vista fue como como conoció Piriápolis, lugar en el que se jubiló a fines de 2015 luego de un Peñarol-Juventud de Las Piedras. En La cocina de Kesman explicó que su relación con el balneario comenzó en 1962 cuando fue de paseo de fin de año en sexto de escuela. Y que a partir de ahí comenzó a ir seguido hasta que se compró la casa. "Uno no puede elegir donde nacer. Por suerte yo nací en un lugar muy lindo como el barrio Bella Vista, pero sí puede elegir dónde morir. Y yo elegí Piriápolis".