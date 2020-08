Entre febrero y junio cerraron 7.000 pequeñas y medianas empresas

En el Día Nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el gobierno informó que entre febrero y junio de este año, a raíz de la crisis económica generada por el coronavirus, cerraron 7 mil de este tipo de empresas en el país. El 60% fueron unipersonales, lo que equivale a unas 4.200.

Como consecuencia de estos ceses de actividad de organizaciones que cuentan con menos de 100 empleados, desde la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) se aseguró -en base a datos del Banco de Previsión Social (BPS)- que se perdieron alrededor de 40 mil puestos de trabajo en los últimos meses.

La presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, destacó en una actividad que tuvo lugar en Torre Ejecutiva este jueves la importancia para la economía del país que tiene el sector de los pequeños empresarios, debido a que conforma el 99,5% del total de empresas uruguayas.

Con respecto a la cantidad de cierres, dijo que al tratarse en gran parte de unipersonales y considerando la recuperación económica, es relativamente fácil que vuelvan a abrir debido a que por las características que poseen la estructura no es tan pesada para reabrir.

Las 189 mil empresas micro, pequeñas y medianas que existen en Uruguay aportan el 67% del empleo en el sector privado, según información de la agencia, por lo que “emplean a dos de cada tres personas ocupadas”.

Sánchez dijo que hay que “reconocer” a esas decenas de miles de empresas a lo largo del todo el territorio nacional y a las personas detrás de cada una de ellas: “Abren sus puertas todos los días contribuyendo a generar el tejido empresarial nacional, aportan al Producto Interno Bruto (PIB) y desempeñan un rol clave en el desarrollo del país".

La jerarca, ante presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y varios ministros, dijo que en este año 2020 marcado por la crisis y la emergencia sanitaria, “el rol de los pequeños empresarios cobra una importancia aún mayor”.

“La pequeña empresa tiene más capacidad de adaptación a los cambios y flexibilidad, por lo que será clave en la reactivación de la economía y la salida de esta crisis. Sin embargo, estas empresas son a su vez más vulnerables, las que poseen mayores debilidades y las que tienen menos ‘espalda’ para afrontar y superar este difícil momento económico”, reflexionó.

Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, señaló que cuando se desató la pandemia en Uruguay, muy tempranamente desde la cartera se expresó que “los motores de la economía no podían dejar de funcionar” y esos motores están "representados básicamente por las mipymes y sus trabajadores".

“Con una incertidumbre muy grande al inicio, que no se sabía cuánto tiempo iba a durar el impacto económico, es que se desarrolló un plan de medidas en apoyo para este tipo de empresas. El más importante fue el de proveer toda la liquidez (se aprobaron créditos de hasta US$ 2.500 millones) necesaria que precisaran, porque se entendió fundamental que las empresas transitaran la pandemia y no cayeran. La señal fue que se iba a proveer toda la liquidez necesaria”, insistió la ministra.

Desde iniciada la emergencia sanitaria, se han brindado préstamos a pequeñas y medianas empresas por US$ 350 millones de créditos garantizados a través del sistema de garantías Sistema Nacional de Garantías para pymes, informaron las autoridades presentes en la celebración.

La presidenta de ANDE también hizo hincapié en el poco acceso a los mercados internacionales que tienen este tipo de empresas.

Según la Encuesta Nacional de mipymes realizada en el año 2017, solamente un 3% de las microempresas, un 6% de las pequeñas y el 10% de las medianas declaró haber realizado alguna exportación de forma directa.

En este sentido, Sánchez dijo que “teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del mercado interno”, desde ANDE se seguirá articulando con Uruguay XXI y el sector privado con el fin de lograr que las “mipymes piensen más en el mercado exterior ya desde su concepción”.

De la misma encuesta hace tres años, surgió que un 38% de las mipymes no tenía computadoras o laptops, un 48% no contaba con celulares con fines empresariales y el 62% declaró no usar programas informáticos para realizar tareas administrativas, contables o financieras.