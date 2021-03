Entre la alarma médica y el optimismo del gobierno: las dos caras del CTI al borde de la saturación

Las recomendaciones del GACH, el pedido del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la advertencia de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), las notas de las 35 asociaciones y gremios médicos a los presidentes de los partidos políticos y el comunicado —en un mismo sentido— del Frente Amplio. Desde la última conferencia de prensa del pasado 17 de marzo, al gobierno de Luis Lacalle Pou le han llovido sugerencias, reclamos y presiones de la comunidad científica y la propia oposición para tomar medidas más "drásticas" y ponerle un freno al avance sostenido de los casos diarios de coronavirus que, desde entonces, no hacen más que acentuar la preocupación de las autoridades por un eventual colapso de camas de CTI, aunque las visiones de las partes sean algo distintas.

Este domingo, la SUMI, en su tradicional informe diario, dio cuenta que el 67,7% de las camas de CTI en Uruguay estaban ocupadas, es decir 560 de 827, y que el 35,6% de ellas pertenecían a pacientes con covid-19, un dato que para los especialistas y el propio GACH es el indicio de un indicador en rojo.

Pese a que en la teoría los números podrían no resultar tan alarmantes, en la práctica los grupos médicos advierten que ese porcentaje (35%) de internados por covid-19 es un nivel preocupante de acuerdo a las referencias internacionales y que, a su vez, recae en la "falta de recursos humanos", pese a que recientemente 400 médicos recibieron capacitaciones para tratar con estas salas. "Empiezan a haber demoras en el ingreso de un paciente a CTI cuando lo necesita y los traslados interinstitucionales se hacen frecuentes porque se genera la necesidad de cubrir la atención donde se pueda", explicó el médico Julio Pontet al programa Santo y Seña.

El otro valor que, consideran, podría ser un agravante en cuanto a la ocupación sería si Uruguay alcanzara un 85% de todas las camas en uso (648 ocupadas), pero de momento esa rúbrica no llega al 70%. Sin embargo, los grupos médicos analizan con preocupación datos anexos, que dejan al país en un escenario "crítico", como el "alto" número de casos diarios de las últimas semanas, los 487 trabajadores de la salud que cursan la enfermedad y el tono con el que el gobierno manejó estos crecimientos exponenciales, que sigue afín al concepto de libertad responsable.

Aunque aún no hay pacientes que se hayan quedado sin atención en CTI, como sí ha sucedido en otros países, para Pontet el aumento de un 300% de ingresados a estos cuidados desde febrero y el lento ritmo con el que se incorporaron nuevas camas en ese mismo período (un 4% hasta febrero, según detalló) es una clara señal de que "la capacidad de contención es insuficiente", sobre todo si los contagios se mantienen al ritmo actual. Si bien entiende que todavía no hay colapso, ya observa la clara presencia de "focos de saturación".

"Hay focos de saturación, porque si no hubiera saturación en algunos CTI el usuario de la institución a no debería estar instalado en el CTI de la institución b", puntualizó al programa de Canal 4 y agregó: "Si nosotros no contenemos la transmisión del virus, que termina siendo la fabricadora de pacientes de CTI, esto es un barril sin fondo".

En el afán de contrarrestar las observaciones —y advertencias— de la comunidad médicas, algunas autoridades del gobierno, incluido el propio ministro de Salud, Daniel Salinas, salieron a la carga para dar cuenta de la atención que le está dando el gobierno a la situación.

A última hora del sábado, fue el presidente de la Administración Estatal de Servicios de Salud (ASSE), Leonardo Cipriani, quien en primera instancia, tras la publicación con las cifras de la SUMI, en la que se daba cuenta de una eventual "sobrecarga" en la situación de cuidados intensivos, negó que exista tal saturación.

"Hoy no tenemos saturación del sistema de salud en ASSE. Solicitamos trabajar juntos por el Uruguay a los gremios y sociedades científicas para afrontar esta pandemia con esta nueva cepa P1 de covid-19. Estamos aumentando las camas, pero tenemos que cuidarnos”, escribió en Twitter.

Un día más tarde, luego de que el Frente Amplio atendiera el llamado de las agrupaciones médicas, se alineara al pedido de "reducir en su máxima expresión" la movilidad para desagraviar el panorama sanitario y la Sociedad de Medicina Intensiva publicara un nuevo reporte, dando cuenta del 35,6% de la ocupación, Salinas contrarrestó con un anuncio de aumento de camas para Semana Santa de 827 a 946, como ya había adelantado Lacalle Pou hace algunas semanas, números que para Pontet no refutan el razonamiento de que los jerarcas seguirán "corriendo de atrás" al crecimiento del virus si no toman medidas.

"Se ha logrado incorporar equipamiento para aumentar esta dotación a 946 camas que quedarán operativas en los días posteriores a Semana de Turismo, con el personal asistencial necesario. Además, se crearán 71 unidades respiratorias agudas distribuidas en todo el país. (.,.) Se disponibilizarán en los próximos días 50 camas de cuidados moderados en el hospital del Banco de Seguros del Estado y 14 camas de cuidados moderados en el INOT para paciente post covid-19, lo que contribuirá a la descongestión de la capacidad de cuidados intensivos", señaló el comunicado del Ministerio de Salud Pública.

Salinas también minimizó el estado de situación que atraviesan los CTI del interior al contestarle a un usuario que el país es "una unidad regionalizada". Y a los pocos minutos fue más allá y salió al cruce del químico Óscar Ventura: "¿Cuántas camas nos dejaron? ¿Cuántos egresados por año hay de Medicina Intensiva y por qué?", le preguntó.

Números y soluciones

De acuerdo a los datos del domingo, Uruguay acumuló 1.530 casos nuevos y ya suma 18.924 personas cursando el coronavirus.

El país cuenta con un total 827 camas operativas, a las que se sumarán 119 luego de Semana Santa, y por ahora 267 de ellas están libres. De las ocupadas, hay un total de 295 que tienen a pacientes con covid-19 internados, mientras que las 265 restantes tienen a personas con otras complejidades.

Al ritmo actual, alrededor de 100 camas más estarían en uso para mediados de abril y la ocupación completa podría alcanzarse a finales de ese mes. Sin embargo, las autoridades del gobierno aspiran a que esa cifra se reduzca notoriamente a medida que la vacunación avance.

Para Pontet y buena parte de la colectividad médica la "única forma" de amordazar los balances negativos de las cifras en las últimas semanas será "bajar la transmisión comunitaria del virus" y así evitar que menos personas contagiadas ingresen a CTI. Para el gobierno, la clave estará en otro punto: avanzar firmemente con la vacunación, seguir de cerca la "objetividad científica" y tomar de cerca las referencias internacionales de países como Israel, Reino Unido, Chile, Estados Unidos y Serbia, naciones que crecen a un ritmo acelerado sus inmunizados y descendieron sus fallecidos por covid-19 con el paso de las primeras semanas.

La respuesta a si las medidas del pasado 17 de marzo fueron efectivas o no la darán los números. Si estos no acompañan, el peso volverá a caer en el gobierno. Pero la cronología muestra que Lacalle Pou no dará señales de soltarle la mano a la libertad responsable.