Entre la claustrofobia, la marginalidad y la violencia, Peter Lanzani se aleja cada vez más del ídolo teen

Después de un tiempo encerrado en un habitáculo muy reducido, es normal que los olores empiecen a amontonarse. Eso, al menos, es lo que sucede en la camioneta en la que está encerrado Ciro: hay olor a meo, sudor, sangre y desesperación. Él, chorro de familia, está allí por seguir la corriente de su realidad; se metió en la 4x4 para robarle la radio y hacer unos pesos, pero ahora está encerrado y es la presa de un hombre cansado de la delincuencia, que decide hacer justicia con mano propia. Atrapado en los blindajes de una prisión con airbags y aire acondicionado, Ciro comienza a descender a los infiernos en un espiral de violencia matriculada en Ciudad de Buenos Aires.

Su historia es la que se cuenta en 4x4, la nueva película de Mariano Cohn.

Cuando en 4x4 vemos a Ciro sufrir como un condenado, también vemos a Peter Lanzani (28) en uno de sus papeles más audaces. Con el estigma de ídolo crismoreniano muy atrás en el tiempo, Lanzani agrega a su corta pero interesante carrera esta nueva producción, que se suma a trabajos del estilo de El Clan, El ángel y la serie Un gallo para Esculapio, y que lo sigue consolidando entre los actores de su generación. Desde Buenos Aires, con una campaña para Unicef a medio filmar, sin miedo a las críticas que recibe por sus cambios de aspecto y con la mira bien enfocada en proyectos futuros –entre ellos una serie sobre Maradona para Amazon–, Lanzani levanta el tubo y contesta la primera y obvia pregunta, una que surge en cuanto Ciro aparece en pantalla.

¿Qué tan duro fue filmar adentro de la camioneta?

Fue un tour de force. Lo charlamos y ensayamos muchísimo. Estuvimos tres meses adentro de la camioneta, leímos cientos de veces el guion para identificar mi arco físico y el emocional. Ayudó mucho rodar cronológicamente, porque podía mantener una continuidad emocional y física. No sé si lo hubiéramos podido hacer de otro modo.

Hay varias películas que tienen una sola locación así de pequeña. Se me viene a la mente una, Burried, que pasa dentro de un ataúd.

Vi esa película sí. O 127 horas, de James Franco. Y hay una que se llama Phone Booth, de Colin Farrel, en la que está atrapado en una cabina de teléfono. Eran pelis que igual ya había visto, y en realidad las vimos de nuevo para entender un poco el género. Cómo era tener que estar absolutamente toda la película con la cámara encima de un solo actor. Sirvió para entrar en sintonía, pero después hicimos nuestra propia versión del género. Creo que es interesante que en Argentina se apueste a este tipo de película.

El cine argentino está explorando. Se mete en otros ámbitos.

Sin duda. Creo que está tratando de hacer crecer un poco la industria, buscando el puntapié que necesitaría para poder incursionar mucho más en otro tipo de cine. En Argentina hay un talento increíble, en el cine y en las miniseries, que quizás hoy son bastantes parecidas en términos de rodaje. Está bueno seguir viendo qué funciona y qué no, y en base a eso seguir haciendo crecer nuestra industria y que nuestros directores, nuestros actores y técnicos tengan laburo.

Volviendo a 4x4, da la sensación de que cada papel lo lleva más lejos. Esta no es la excepción.

Creo que en la actuación no hay un punto o un lugar al que llegar. Tenés que seguir probando, equivocándote, acertando, pero seguir. Yo estoy en la búsqueda. No hay algo en particular que quiera encontrar; quiero crecer actoralmente y seguir encontrando cosas que me mantengan enamorado de la vocación. Se trata de no achancharse y seguir, y aunque nunca encuentres nada, mantenerse.

Hace tiempo que dejó de ser ídolo teen. ¿Cuándo sintió que rompió con ese molde?

Quizás en mi primera experiencia en el cine, que fue El Clan, o en teatro, que fue Equus. Fue más un proceso lo que me llevó a donde estoy. Fue buscar, equivocarme y encontrar cosas nuevas. Hay gente que todavía me sigue estigmatizando en ese lugar, pero no me molesta mucho. Trato de enfocarme en lo otro, y si me encasillo será parte de un desafío a asumir. Yo rescato siempre la pasión por lo que hago. Eso no me lo roba nadie.

Sus cambios de apariencia siempre se comentan, y muchas veces le pegaron bastante. ¿Cree que la gente estaba acostumbrada a una imagen determinada?

Seguramente. Mirá, por un lado no me importaba nada. Y al revés, me ponía contento porque quería eso; encarnar diferentes personajes y mientras más desapercibido pasara y más pudiera cambiar, mejor. Pero por otro lado, este mundo de redes sociales abre una puerta para que cada uno pueda opinar del otro lo que quiera, y en definitiva somos seres humanos y nos duele. Es una línea delgada. Últimamente estoy tratando de volverme más fuerte para estar centrado en mi camino, en lo que quiero contar y hacer, y en base a eso seguir adelante. Al que le guste mi camino y mi actuación, buenísimo, y al que no, qué sé yo.

Es más impermeable ahora.

Es que de a poco te empezás a poner corazas para defenderte. Pero te repito: tampoco es algo que me quite el sueño todos los días. Pasa que a veces uno se levanta más cruzado, o dolido o sensible, y de repente las críticas que no son constructivas no están buenas porque son efímeras y duelen. Y la respuesta siempre es “bueno, no hagas caso”. Y sí, no les hago caso, no me modifican mi vida, pero tampoco tengo por qué ser un lugar donde la gente desahogue sus miserias. Las redes sociales se vuelven un conventillo, y no está bueno. Ahora, la crítica constructiva es otra cosa, porque tenés una línea que seguir. No es algo tipo “ah, que le pasa a este pibe, antes era mucho más lindo”. Porque además no sé porque tengo que escucharlos como si ellos fueran Brad Pitt o Jennifer Aniston. No sabía que todos éramos bellísimos.

¿Y las críticas buenas? Últimamente han sido bastantes.

Trato de no leer críticas. Ni las malas ni las buenas. No me ayudan a seguir enfocado. Pero hay que tomarlas como lo que son y de la mejor manera. A las constructivas. Por las otras son como para decirles: “Ponete vos a actuar, entonces, y hacé lo que tengas que hacer. Te hubieses dedicado a esto vos si sos tan genial”. Pero es cierto que la mayoría de las veces me han tratado con buena fe, y eso me pone contento porque quiere decir que el laburo está dando de qué hablar.

Tiene una lista de buenos directores con los que trabajó. Trapero, Ortega, Cohn, en el cine; Sorín en el teatro.

Si, son varios. Por suerte. Está buenísimo tener la posibilidad de descubrir las cabezas y los mundos de estos directores que en Argentina siempre dieron mucho de qué hablar. Algunos quizás son un poco más indies, otros más comerciales, pero en definitiva tienen sus cines y eso es lo interesante y lo nutritivo.

¿Qué director tiene pendiente?

Uh, con (Damián) Szifrón me encantaría. O (Juan José) Campanella. Esos dos seguro. Con Sorín hice teatro y no cine, pero también. Pero muchos más. (Adrián) Caetano, por ejemplo. Qué sé yo. Tenemos un montón.

Está trabajando en una serie sobre Maradona para Amazon. ¿Cómo ve la irrupción de las nuevas plataformas en la industria latinoamericanas? ¿Cómo se amolda a esas nuevas reglas?

De alguna manera hay que tratar de entender esas nuevas reglas, de utilizarlas de la mejor manera y seguir aprendiendo. Creo que va a seguir creciendo y hay que tratar de estar preparados y permeables a los cambios y las oportunidades. En algunos casos esta buenísimo, en otros no tanto. Ojalá que no sea el final de lo que es ir a ver una película al cine, porque a mi es una de las cosas que más me divierten. Pero bueno, entiendo que a la gente le guste ver las cosas en sus computadoras, en su celular, o en su casa.

¿Y usted que prefiere?

Soy un poco de las dos, porque hay muchos productos que están solo en plataformas. O las películas que me pierdo en el cine las miro ahí. Pero si tengo la oportunidad de seguir a un director que me gusta voy al cine, no dudo. Me fascina ir al cine como plan y no me gustaría que se pierda la experiencia. Eso de ir a ver películas en pantalla grande, junto con gente que no conocés, en un horario determinado, la salida... Hay películas que están hechas para eso, así como hoy hay películas armadas para otros dispositivos, y no está mal. Pero que no se pierda el espíritu de lo que es ver una película en el cine o de lo que es hacer cine.

¿Qué fue lo último que vio en streaming?

En streaming... no me acuerdo. Creo que fue en Youtube, un documental. Pero película no sé, de hecho la última la vi en el cine. Fue la de Van Gogh (A las puertas de la eternidad).

¿Convertirse en un actor siempre fue una meta? Hoy se lo ve muy apasionado.

Fue más un proceso, creo. Soy un afortunado de las oportunidades que he tenido, pero hay que saber atraerlas. No sé si todos los personajes me saldrán bien. Hay algunos que me gustan más y otros menos, pero sí sé que me gusta mi vocación y trato de seguir metiéndole. Una vez leí una frase de Joaquín Phoenix, un actor que me fascina, que decía que él no actuaba para verse en una marquesina, ni para tener las mejores críticas, ni para romper la taquilla. Él actuaba porque quería tener una revancha con su película anterior, para mejorar y reivindicarse en algo que terminaba siendo un círculo vicioso. Me pareció interesante, porque lo que lo hace actuar es que le gusta eso. Hay veces que te saldrá mejor y a veces pero, pero ahí está la clave del laburo, el desafío.

¿Planea escribir algo por su cuenta o dirigir alguna vez?

Estoy escribiendo, sí.

¿Qué cosa?

Guiones, frases, textos, cortos, largos, escribí una obra de teatro físico que presentamos el año pasado y en la que improvisamos mucho. Yo sigo en la búsqueda. Supongo que voy a seguir ganando muchas cosas y perdiendo otras, pero estoy firme para seguir. El que busca, encuentra.

El estreno de 4x4