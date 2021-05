Entre la ética, lo jurídico y lo político: el FA interpeló a Arbeleche por otorgar beneficios tributarios Alfie

La bancada de la coalición de gobierno respaldó este miércoles en todos sus términos las explicaciones de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, interpelada por el Frente Amplio por la exoneración tributaria aprobada al estudio del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

En un debate donde la ética de un lado y otro jugó un papel central, los diputados oficialistas consideraron que el proceder del ministerio, al otorgarle el beneficio a Alfie observó un "estricto cumplimiento y apego" a lo dispuesto en la ley de Promoción de Inversiones.

"Esta es una interpelación por haber aplicado la ley", destacó Arbeleche, ya cuando la sesión entraba en etapa de definiciones y el resultado estaba más que claro en una instancia que culminó sobre la 1.45 de la madrugada.

La ministra de Economía rechazó las acusaciones de favorecer a Alfie, y aseguró que el proceso por el cual se definen este tipo de exoneraciones no dejan margen alguno para una eventual discrecionalidad. "Aquí no hubo una situación ilegítima", dijo. "Aquí se actuó, tanto de parte del solicitante como por parte de la ministra, de forma legítima y dentro de la ley", agregó.

Lo que hubiera sido ilegítimo, apuntó, hubiera sido negarle la exoneración.

Arbeleche desestimó además las críticas del Frente Amplio en cuando a la confidencialidad dispuesta sobre todo el proceso. Algo que fue puesto en duda cuando el diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo en sala que había leído todo el expediente del caso de Alfie, aunque luego se corrigió y dijo haber leído la ley de inversiones.

"Me pueden preguntar 20 veces, pero el expediente no sale del Ministerio", señaló Arbeleche. "No hay una normativa que avale compartir el expediente de cualquier inversor. No corresponde", puntualizó. La ministra ironizó con que "sería mucho más sencillo" mostrar el expediente.

Arbeleche cargó contra el "conflicto ético" esgrimido por la oposición para realizar la interpelación. "La ética de los gobernantes es la ley", concluyó.

"Concurso de pasaje de facturas"

La interpelación comenzó poco más de 30 minutos de las diez de la mañana cuando el diputado socialista Gonzalo Civila se preparaba para iniciar su primera intervención. Las cámaras ya habían tomado la foto del ingreso al plenario de la cámara baja del novel diputado y exjugador y entrenador de Peñarol Mario Saralegui y los representantes del equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas esperaban en sus asientos prontos para responder.

Pero antes de entrar el fondo del asunto, el diputado socialista quiso marcar el tono de esa instancia. El momento generaba expectativa por ser la primera interpelación del Frente Amplio desde el cambio de gobierno y Civila destacó que fue el partido de oposición que más demoró en interpelar a un ministro desde el regreso a la democracia. “Fueron más de 400 días”, dijo y lo adjudicó, entre otras cosas, a la epidemia que vive el país.

Acusó, antes de entrar en tema, de “trolls” a integrantes del oficialismo que suprimieron frases en videos colgados en las redes sociales y cuestionó al presidente Luis Lacalle por “atacar” a la oposición las dos veces que se refirió al tema de la interpelación en público.

Después sí quiso saber si Arbeleche estaba en conocimiento de lo que había firmado, si no le parecía "reñido con la ética" y si estaba de acuerdo con la posición del presidente Lacalle –que dijo que era “inconveniente” que Alfie acceda a los beneficios-. También preguntó cuál había sido la votación de la delegada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en la comisión que asesora al ministerio en estos temas, que según la visión de Civila se tendría que haber abstenido por depender del beneficiado. La comisión asesora respaldó otorgar el beneficio por unanimidad.

Si la oposición pretendía hablar de otro tema, dijo Civila en sala, tenía que plantear un “asunto político” para usar otra sesión y hacer un “concurso de pasaje de facturas”. Bastante más tarde, y cuando varios diputados de ambos lados habían ingresado en el "concurso", fue el presidente de la cámara, Alfredo Fratti, el que los llamó al orden.

“En la coordinación habíamos combinado que nos íbamos a remitir al orden del día, con excepción de la ministra y el miembro interpelante. Que los coordinadores me avisen si queda nulo el acuerdo”, reprochó Fratti.

La posición del MEF

A lo largo de todas las intervenciones, la posición de la ministra Arbeleche y de sus asesores fue la de defender su proceder en base a la normativa vigente.

“Se actuó plenamente conforme a derecho y con el asesoramiento de las personas correspondientes”, dijo Arbeleche en sala. La clave de la defensa de la cartera fue que Alfie no había participado en el proceso de decisión y, por lo tanto, el Ministerio de Economía no podía negarle el derecho.

“El beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio. Es lo único que se puede y debe exigir a un servidor público que tiene un interés privado legítimo”, resumió la ministra y cuestionó que se estuviera sugiriendo que su cartera no cumpliera con la ley: “Para el Ministerio de Economía no cumplir la ley no es una opción”, dijo y varios diputados blancos respondieron con un “bien ministra” en señal de respaldo.

Pero los cuestionamientos del Frente Amplio vinieron por el lado ético que, según aseguraron, también está respaldado en otras normativas que regulan a la función pública como la ley 19.823. Uno de los puntos más señalados por la oposición fue que Alfie ya sabía que iba a ser designado como parte del gobierno cuando presentó la solicitud para acceder al beneficio mencionado.

Eso se supo cuando Arbeleche aseguró que la solicitud para acceder al beneficio había sido presentada por parte de Alfie el 13 de diciembre de 2019.

A inicios de diciembre de 2019, el ahora director de la OPP mantuvo una reunión con Lacalle Pou por la posibilidad de integrar el gobierno y el 10 de diciembre se confirmó que sería director de la OPP. La solicitud fue presentada el 13 de diciembre de 2019 y resuelta por la ministra el 11 de febrero de 2021.

Casi un mes después, esta resolución tomó estado público y Alfie, en acuerdo con el presidente y priorizando lo político, decide no utilizar el beneficio otorgado.

“Es poco serio”, dijo Civila al cuestionar el proceder de Alfie y la defensa de la ministra y recibió la respuesta del coordinador de la bancada blanca Rodrigo Goñi que, a los gritos desde su lugar, cuestionó que Civila calificara como poco seria la intervención de Arbeleche.

El agravio más radical de los últimos años

Al inicio de su intervención, el diputado colorado Ope Pasquet aseguró que Civila había “proferido” uno de los “agravios más radicales que se hayan proferido” en la sala de Diputados en los últimos años.

“Hablando en tono sosegado y sin utilizar palabras gruesas, (Civila) dijo que los gobernantes actúan para beneficiarse a ellos mismos. Eso es gravísimo. Porque eso descalifica radicalmente al otro. Una cosa es decir tenemos diferencias políticas o filosóficas y otra es decir nosotros actuamos defendiendo el bien común y ustedes para beneficiarse a ustedes mismos. Si eso fuera cierto todos nosotros seríamos unos delincuentes y la coalición una asociación para delinquir”, cuestionó Pasquet.

El diputado dijo rechazar “categóricamente” esas afirmaciones y aseguró que “así se crea y se profundiza esa grieta” que todos dicen rechazar. “Algunos trabaja consecuentemente para profundizarla”, agregó.

Además, cuestionó que no hubo ningún reproche ético concreto. “¿Se causó daño al Estado? ¿Se faltó a la verdad? ¿Se obtuvo algún beneficio indebido usando una posición de poder? Ninguna de estas cosas sucedió. Esto no es un problema de ética sino de estética política, a alguno le parece que queda feo”, recriminó Pasquet.

En el medio de toda la discusión, el diputado cabildante Álvaro Perrone, además de dejar constancia de su respaldo a Alfie y a Arbeleche, pidió discutir el tema de fondo en referencia a los gastos tributarios. Se trata de un tema en el que Cabildo ha insistido en más de una oportunidad y, como recordó Perrone en sala, el senador Guido Manini Ríos se lo planteó al presidente. Los cabildante pretenden reducir lo que se conoce como gasto tributario, el dinero que el país deja de recaudar por exoneraciones a empresas.

Otro tema que sobrevoló toda la sesión fue la actuación del Frente Amplio en situaciones parecidas. Ya en los días previos se habían conocido algunos casos similares al de Alfie en el que los gobiernos del Frente Amplio también habían otorgado este tipo de beneficios a empresas de familiares de jerarcas