Entre pases y bajas: cómo se configura el mapa de medios de cara al 2021

En un año que tuvo todo tipo de movimientos a nivel laboral para muchos uruguayos, los comunicadores de la televisión y la radio no fueron la excepción. Ya sea por diferencias económicas, propuestas más seductoras en otro sitio o por conflictos asociados a la crisis, el mapa de medios uruguayos que deja este 2020 abunda en movimientos.

Entre pases de figuras que pisaban fuerte en un canal y ahora se van para otro, bajas en medios públicos y nuevas incorporaciones, a continuación, algunos de los cambios que se verán por las pantallas y radios locales en 2021.

Nole Marrone se va al 10

El 12 de noviembre María Noel Marrone sorprendió a la audiencia de Desayunos informales cuando anunció su despedida. La comunicadora dejó, con emoción y mensajes de agradecimiento mediante, el programa que desde hacía más de 12 años conducía.

"Trabajé con una libertad que agradezco. Es muy difícil hacer informativos y programas periodísticos, y todo el mundo te dice 'decís esto porque sos de este o aquel, o no le das espacio a tal persona'. Estamos en momentos en que todo es una grieta. Y a mí nunca me vinieron a decir esto es así", manifestó la periodista en su despedida al aire y agradeció uno por uno a sus compañeros del panel.

Según supo El Observador, Marrone trabajará el próximo año en Canal 10. No obstante, la noticia todavía no fue confirmada públicamente por la comunicadora. Consultada por El País sobre esto, expresó: "Por ahora no voy a decir a dónde voy: lo dejo a tu criterio. Por ahora no voy a hablar. Sí aclaré que fue una decisión personal, que tengo otro proyecto pero no voy a dar detalles por respeto a muchas cosas y personas".

Ignacio Martirené, nuevo conductor de Desayunos informales

Luego de la partida de Marrone, Leonardo Haberkorn -integrante del panel junto a Facundo Macchi y Nicolás Batalla- asumió la conducción de forma temporal. Pero esta semana se supo quién será el sucesor de la comunicadora en 2021. Se trata de Ignacio Martirené, periodista uruguayo radicado desde 2017 en Chile, donde trabajó en distintos medios.

Previo a irse al país andino, el comunicador trabajó Subrayado, el noticiero de canal 10. Y antes fue parte del equipo de conductores del programa matinal Arriba, gente, donde estuvo hasta 2014. En Chile, el trabajo más reciente de Martirené fue el canal público TVN, donde se desempeñó como uno de los responsables de las noticias internacionales del informativo 24 horas.

Además de liderar la conducción del periodístico matutino, Martirené se sumará a Telemundo en la sección de noticias internacionales, en la vacante del conductor Diego Barnabé.

Lucia Soria emigra al 12

Se desempeñó durante tres temporadas como jurado de MasterChef Uruguay por Canal 10 y actualmente tiene un espacio de cocina en el magazine vespertino La tarde en casa, que se desarrolla en la misma señal. Pero para el próximo año, Lucía Soria se sumará al plantel de Teledoce.

Según supo El Observador, la cocinera conducirá un nuevo ciclo que comenzará el próximo año.

Carzolio a Polémica

En un año en el que Juan Miguel Carzolio tuvo más de un movimiento a nivel laboral, sobre finales de noviembre se sumó al equipo de Polémica en el bar, en Canal 10.

El periodista se había despedido en julio de Desayunos informales, ciclo que dejó para poder conducir en las mañanas el programa radial de Sarandí, Las cosas en su sitio. El comunicador está desde hace algunos meses al frente del periodístico junto a Iliana da Silva, quien al igual que él asumió la conducción luego de que Ignacio Álvarez abandonara la emisora por diferencias económicas.

Nacho Álvarez en Azul

Su repentina desvinculación de Sarandí abrió desde mediados de este año un abanico de rumores en torno a cuál sería su posible destino radial. Pero tras meses de silencio y negociaciones, a fines de noviembre se confirmó que Ignacio Álvarez desembarcará en Azul FM.

El ciclo del conductor de Santo y seña comenzará el 1º de febrero y, según pudo saber El Observador, se tratará de un periodístico con segmentos de humor que irá de 9 a 12.

Este pase implica, además, que Álvarez pasará a formar parte del grupo Magnolio -junto a Del Sol, Urbana, El Espectador y Latina-, que sumó a Azul a sus filas. De todas formas, ni él ni Orlando Petinatti, que continuará al frente de Malos pensamientos, convivirán con los periodistas de las otras radios. La 101.9 seguirá emitiéndose desde su edificio actual.

TV Ciudad con nueva directora

En julio de 2017 Federico Dalmaud se convirtió en el director más joven del canal de la Intendencia de Montevideo (IMM). Y sus más de tres años de gestión apuntaron a la modernización de TV Ciudad, con propuestas de calidad y fuertes apuestas -como lo fue en 2020 La letra chica, que posicionó a la señal varias noches entre los programas más vistos de la televisión local-.

Pero a pocos días de asumir la Intendencia Carolina Cosse, Dalmaud renunció a su cargo. Según supo El Observador, más allá de los motivos que el comunicador expresó en su cuenta de Twitter, la decisión tuvo que ver con que el proyecto que le había sido encomendado culminó y no había un lineamiento claro de cómo buscaba trabajar la nueva gestión de la comuna. Tampoco estaba claro qué se esperaba para el canal de cara al futuro.

Ante esta baja, la IMM anunció que la nueva directora es la periodista Alejandra Casablanca. La comunicadora fue jefa de los informativos de las radios públicas en los últimos años y durante 2020 trabajó como productora del programa La letra chica.

Radios públicas

Tras la desvinculación de 49 trabajadores y la baja de programas para "racionalizar la inversión en capital humano" y renovar la programación de las emisoras para mejorar los ratings -según dijo a El Observador el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo- , las radios públicas enfrentarán los próximos meses varios cambios.

Mientras no hay noticias sobre cómo será la grilla de las radios del Estado, desde el Secan se realizaron llamados para los interesados en presentar propuestas de programas culturales de audio, ya sea ciclos radiales o podcast.