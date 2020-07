Entre "realismo mágico" y "construcción de relatos", el Senado votó Rendición de Cuentas

Entre acusaciones de "realismo mágico", "derroche" y "construcción de relatos", la Cámara de Senadores dio este miércoles media sanción a la Rendición de Cuentas de 2019. Por 28 votos en 28 el proyecto de ley fue votado en general, al igual que el primer artículo, pero el aditivo que "rechaza" y "condena" los números –que fue agregado por el oficialismo en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda– solo fue respaldado por los senadores blancos, colorados y cabildantes.

Este artículo agregado al proyecto de ley del Poder Ejecutivo caldeó aun más de lo previsto el debate entre los senadores, que discutieron sobre los números con los que cerró el gobierno de Tabaré Vázquez, después de 15 años de administraciones frenteamplistas. La discusión en el Senado insumió casi 11 horas.

El aditivo declara "a efectos interpretativos que la aprobación de la presente ley lo es de las normas de presentación de los balances y no implica aval ni validación de la gestión reflejada en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2019 presentada, gestión y resultados que se rechazan y condenan".

Para el oficialismo la incorporación del artículo fue una "buena solución" a lo que "podía parecer una contradicción del Poder Ejecutivo", argumentó en la sesión el miembro informante en mayoría, el nacionalista Jorge Gandini. Si bien el gobierno solicitó a los legisladores que aprobaran la Rendición de Cuentas de 2019, el informe económico financiero que la acompañaba era muy crítico de las cifras, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dejó claro a los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que la solicitud solo respondía al cumplimiento de la Constitución.

La oposición, en cambio, interpretó que el segundo artículo fue una "moción de censura" y una "innovación" jamás vista en el Parlamento, según dijo el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Charles Carrera, miembro informante en minoría.

La línea argumental del los senadores oficialistas fueron los números del informe económico que el Ministerio de Economía adjuntó al proyecto de ley, que fue lo que en primer lugar motivó la inclusión del artículo interpretativo. Gandini aseguró que para la coalición de gobierno lo lógico hubiera sido rechazar la Rendición de Cuentas, como hizo en los últimos cuatro años, cuando era oposición. Sin embargo, la alteración de las mayorías parlamentarias supondría que la Rendición de Cuentas esta vez no se aprobara y por lo tanto se generara un "vacío en la legislación".

El senador repasó algunas variables de la economía en los últimos años y señaló que "ni en la crisis del 2002" el déficit fiscal fue tan alto. Asimismo, dijo que a pesar de que el Frente Amplio aumentó los mecanismos para recaudar, el gasto siempre superó la recaudación, lo que llevó al país a endeudarse.

"Tenemos un gobierno cada vez más rico y unas finanzas públicas cada vez más pobres. Pero siempre el gasto le ganó a la recaudación. Siempre la proyección, ese realismo mágico que construía la expectativa de que íbamos a crecer más de lo que realmente en cada año y en cada ciclo crecíamos, fue generando una brecha entre una variable y la otra, que fue aumentando el déficit, y con él fue creciendo el endeudamiento", dijo Gandini.

"Cuando un país tiene tiene este nivel de deuda y paga US$ 2.000 millones de deuda por año de intereses, no de deuda, (...) siempre son los que menos tienen, los más desfavorecidos, los que ven más pérdida. Agrandamos la brecha de la injusticia, por eso el modelo no es sustentable, no es compartible y lo condenamos", agregó.

El Frente Amplio, en cambio, contrapuso el informe económico financiero que acompaña la Rendición de Cuentas de 2019 con la presentación del Poder Ejecutivo para atraer inversores extranjeros, que resalta las virtudes y garantías de Uruguay, así como la gestión de la emergencia sanitaria en curso.

Por ejemplo, José Carlos Mahía, dijo que la coexistencia de esos "relatos" afecta la credibilidad de Uruguay en el mercado internacional. "¿Cómo se puede creer que las mismas autoridades digan 'todo esto es espantoso', en la Rendición de Cuentas, y al mismo tiempo digan 'esto es maravilloso'? Son dos campanas de una misma situación, ¿dónde está la verdad?", cuestionó después de leer un fragmento de la presentación a los inversores.

Asimismo, la oposición defendió las cifras con las que cerró el gobierno de Vázquez en cuanto a cómo se gastó. Mario Bergara lo hizo de la siguiente forma: "Al hablar de la situación fiscal corresponde desmadejar todo el ovillo y no dejar habilitar el velo de la duda, sugiriendo que se gastó más de lo que se podía, de un modo irresponsable o, en otras palabras, como también se ha dicho, que hubo despilfarro. Es difícil hablar de 'derroche' o 'despilfarro' cuando más del 70% del incremento del gasto público es gasto social en salud, educación, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, y seguridad pública", dijo.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, respaldándose en las palabras del exministro de Economía Danilo Astori, insistió en la "calidad del gasto" y dijo que los resultados no fueron acordes al mismo. "Lo que es indudable es que cuando uno habla de números fríos, el número frío mata el relato", dijo el legislador blanco Sebastián Da Silva.