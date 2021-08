Epígrafe: cuando los libros y el fuego sí se llevan bien

Me hubiese gustado que alguien, cualquier miembro de mi familia que estuviera a mi alrededor en ese momento, captara mi reacción la primera vez que estuve frente al fuego. Evidentemente no tengo idea de cuándo puede haber sido, pero sí sé que desde hace muchos años este me fascina a niveles que todavía no termino de entender. Hay una brutalidad primitiva en las llamas, algo atávico e inasible, que me hace perderme en las formas que se generan en una estufa, en una parrilla, en el encendedor. Supongo que la sensación es compartida, y no hablo de piromanía ni nada parecido. El fuego está metido en la configuración genética de las sociedades, es lo que nos permitió evolucionar, lo que nos civilizó y lo que, además, nos conecta directamente con el pasado. Es un vínculo poderosísimo que no se apaga nunca.



Por diferentes situaciones, en los últimos años me he topado con ciertas lecturas que me llevaron a transitar distintos tipos de fuegos. Varios de esos libros ya fueron mencionados acá y otros no, pero de todas formas me gustaba la idea de nuclearlas en una edición especial de Epígrafe que tuviera los incendios, pequeños o gigantescos, de fondo. Porque los libros y el fuego, además, tienen una relación particularmente compleja. Así lo repasa, por ejemplo, Irene Vallejo en El infinito en un junco: