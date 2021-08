"Es muy triste que traten de sacar mezquino rédito político" con las viandas escolares, dijo Robert Silva

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, sostuvo este jueves que "es muy triste que algunos actores traten de sacar mezquino rédito político" con respecto a las viandas escolares, tras la polémica iniciada en el Parlamento por los cuestionamientos desde el Frente Amplio a que no se permita repetir el plato en los almuerzos que brindan las escuelas públicas.

"Es muy triste que algunos actores políticos, en el marco de un debate parlamentario donde la ANEP fue profesionalmente a brindar información, traten de sacar mezquino rédito político en redes sociales y en distintas acciones, tratando de ridiculizar una respuesta que hubo en el marco de un tema amplio que se discutió", dijo Silva.

Al mismo tiempo, insistió en que 2020 y 2021 son "años de récord histórico" dado que "nunca antes en la historia de la alimentación escolar del Uruguay había habido tantos días con alimentación cubierta desde las escuelas públicas".

La discusión en torno a las viandas escolares se desató luego de que, en el Parlamento, la frenteamplista Lilián Galán trasladara a la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, la denuncia de docentes de la imposibilidad de repetir el plato en algunas escuelas.

El plan de alimentación escolar, según explicó Galán, regula las tres vías de alimentación: comedor tradicional, comida en la escuela y el sistema de viandas.

Fabeyro justificó este hecho alegando que la porción que reciben los niños se adecúa a los parámetros fijados por los nutricionistas. “Probablemente no repita [la comida] porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional. Todos sabemos que una de las grandes patologías de alimentación que tenemos en este país es la malnutrición e incluso la obesidad. También me pueden decir algo de la desnutrición, pero la desnutrición severa en el país tiene un mínimo; lo que tenemos es malnutrición”, dijo, según consignó La Diaria.

"A veces es la única comida en el día que tienen estos niños”, le respondió Galán.

A este respecto, Silva añadió que "no puede haber normas genéricas o consideraciones generales", y sostuvo que "las situaciones de hambre no se generaron a partir del primero de marzo de 2020".

"Nosotros, con un conjunto de cocineras, auxiliares y maestras hemos hecho un majestuoso esfuerzo para atender de la mejor manera posible la alimentación los niños", concluyó el presidente del Codicen.