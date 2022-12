“Es una desgracia”: Mujica lamentó la “imagen jodida” de Uruguay por los casos Marset y Astesiano

El expresidente José Mujica dijo que los casos Marset y Astesiano son “una desgracia que afecta a quienes están en el gobierno” pero también “a todos como nación, porque nos empobrece y nos empequeñece”.

“Hubiera sido mejor que estas cosas no pasen”, agregó el exmandatario en declaraciones a MVD Noticias (TV Ciudad). Y agregó: “No fallan las instituciones, fallamos los humanos. No me gusta ser parte de un debate, pero me duele por mis compatriotas y porque estamos dando una imagen jodida hacia afuera. Pero los hechos son los hechos, y están ahí. Deberíamos hablar más”.

“Yo soy de otro mundo, pero habría que conversar”, expresó Mujica. Respecto a los chats de Astesiano filtrados, y los de Carolina Ache y Guillermo Maciel que aluden a la peligrosidad del narcotraficante Sebatián Marset añadió: “Estamos en la civilización digital, y no sé si estamos hechos para soportarla”.

Mujica habló este jueves en un acto que realizó el Frente Amplio en Parque Rodó (Montevideo).

La visión de Álvaro Delgado sobre Ache

Desde el gobierno, en tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que “obviamente hay una embestida política” por parte del Frente Amplio en el caso Marset que derivó en la vicecanciller Carolina Ache. Sumó que “todo lo que hace el Frente Amplio ahora es (porque) piensa en 2024”.

El jerarca señaló que mientras su partido fue oposición fue “responsable” y “siempre muy cuidadoso con las formas” y las “acciones judiciales”. “Esa fue nuestra forma de actuar. El Frente Amplio nunca se terminó de acomodar en el rol de oposición”, apuntó.

Delgado llamó a “hacerse cargo” de "algunas situaciones".