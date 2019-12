Escolares bailan reguetón en fiesta de fin de curso y se armó revuelo

Familiares de estudiantes de algunas escuelas de Montevideo y Canelones se quejaron por la música que se baila en algunas fiestas de fin de curso escolares. La polémica llegó hasta la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que decidió intervenir en uno de los centros educativos involucrados.

Los familiares enviaron un comunicado a la ANEP en el que advierten que la elección de las canciones carece de criterio educativo. "Se imponen canciones con letras cargadas de misoginia, machismo, sexismo y discriminación, generalmente del género reguetón", detallan en el texto.

Bernarda Pereira, una de las familiares alarmadas por la situación dijo a El Observador que le parecía bueno renovar, pero que no consideraba apropiado fomentar determinados mensajes. Sobre todo, bajo el argumento de que con determinadas letras de canciones a las niñas "se las erotiza, sexualiza y se adultiza su cuerpo desde la institución educativa", agregó.

Al respecto, el consejero de ANEP Pablo Caggiani aseguró que en general los centros educativos son cuidadosos con los temas musicales que se bailan. "¿Qué canciones deberíamos prohibir en las escuelas? (...) Yo entiendo que ninguna canción se debe prohibir", sostuvo. Añadió que la ANEP no va a identificar cuál es la escuela en la que se intervendrá.

El consejero mencionó que si determinadas expresiones culturales son parte de la sociedad, "necesariamente van a estar presentes en el aula". Allí, el problema es cómo aborda la escuela lo que plantea la canción.

Camilo dos Santos

"Para ejemplificar (...) vos podés bailar una canción de Maluma porque es la que baila todo el grupo de sexto año, pero lo que vos no podés hacer es bailar una canción de Maluma que pone a la mujer en un lugar de sometimiento al hombre, que construye la desigualdad, que construye formas de relacionamiento que no son las más adecuadas (...) y no abordarlo como problema", aseguró Caggiani.

En el programa de educación inicial y primaria de ANEP se detalla que "en la educación es necesario poner la música al alcance de todos, (...) cantar un repertorio adecuado a su edad y nivel y acceder a diferentes culturas y a la diversidad estética. La enseñanza de la música debe ser integral e integradora desde sus objetivos como desde sus metodologías".

Algunas de las canciones por las que se realizaron las quejas fueron: "Date la vuelta" de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam, "Cuando se pone a bailar" de Rombai, "China" de Anuel en conjunto con otros artistas y Runaway de Yatra, Daddy Yanke, Natti Natasha y los Jonas Brothers.

Algunas de las partes de las canciones que generan polémica

"Date la vuelta"

Date la vuelta, mami

Suéltate el pelo pa' mí

Date la vuelta, mamita

La noche está tan perfecta, que bien te ves (Yatra, Yatra)

Ouh, ese vestido corto te queda bien (Nicky Jam), ouh-uoh

Tú sabe' que ere' mi morena, ey

De todas tú eres la primera, ey

Yo a ti te llevo a donde quiera, ey

Todo lo hacemo' a tu manera, yeh-eh



"Cuando se pone a bailar"

Cuando se pone a bailar

Cuando ella toma de más

(...)

Acaríciame despacio

Hasta que salga el sol y más

Quiero verte en acción y más

Es que yo quiero más y más y más

Quiero besos en todos lados

Dejemos que todo fluya

Que termine en un show privado

Entre mi boca y la tuya

"China"

Mi mujer me estaba llamando

Pero yo no contesté (Uah, baby, Sube)

Porque estaba contigo perreando

Y de ella me olvidé (Mami)

(...)

Yo tengo un problema de alcohol

Yo no sé por qué soy así (Así)

Pa' mí que el doctor estaba bebiendo

El día que yo nací (Mami)

Baby, pon la mano en el suelo

Y juégate con el pelo (El pelo)

Tu cuerpo es puro veneno

Bebé, tú me lleva' al cielo (Baby)

(...)

Ese culo e' una amenaza

Ya me creo que eres mi pareja (Let's go)

Un shot, dos shots, empezó el problema

Porque el alcohol se metió en mi sistema

Quien vaya a chotear, ya llegó a la querella

No me echen la culpa, cúlpenla a ella

(...)

Yo estaba en la disco perreando (Oh, oh)

Yo estaba en la disco perreando (Eh, eh, uah)

"Runaway"

Cuando caminas, paras el mall

Culo grande, cinturita small

Ma', tú te pasas por to' Plaza con tu cuerpo sembrando el terror

Soy fanático de tu ego

Tú eres coqueta, ¿quién negó?

(...)

Solita está la nena, con par de botellas puede ser que te destape (Wuoh)

Se vale, maybe, que el pelo te jale

Pa'l sex soy un loco demente que todo le sale

(...)

Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana

Quiero perderme en tu ombligo como ese fin de semana

Pereira, quien participó en el comunicado para ANEP, dijo entender que este tipo de música se consume y está presente desde la casa de los estudiantes pero cree que "está bueno" cultivar otras cosas desde la institución.

La dirección de una de las escuelas involucradas aseguró que "por supuesto" se trabaja en temas relacionados a la igualdad de género y que no les llegó ninguna queja por este tema. Desde allí no dieron más detalles porque aseguraron que desde inspección departamental no le permiten trasmitir información a la prensa sin consulta previa.