Escuelas de pobres y de ricos: estudio del Ineed advierte que la segregación está incidiendo en los resultados educativos

Dime dónde vives y te diré a qué escuela irás, quiénes serán tus compañeros de clase y cómo te irá en Lectura y Matemática. Palabras más, palabras menos, eso revela un nuevo estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Porque, por primera vez, una investigación académica demuestra, para el caso uruguayo, cómo el sistema de enseñanza no está pudiendo revertir la discriminación que existe de origen, cómo esa segregación influye en los desempeños estudiantiles (sobre todo en Matemática) y cómo los más pobres son los que terminan siendo más perjudicados.

“Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad; la única irreal es la reja”, cita la periodista Josefina Licitra al poeta Paco Urondo en el libro Los otros. Una reja —invisible, pero latente en los indicadores— parece estar extendiéndose cada vez más entre los centros educativos uruguayos. Adentro de la escuela o el liceo los estudiantes se parecen demasiado entre sí. Afuera —en comparación con otras instituciones, en especial las públicas versus las privadas— la diferencia es mucha. Y esa “segregación”, como le llaman los sociólogos, es en Uruguay “alta en relación con la región y presenta una tendencia al alza”.

Imaginá 100 estudiantes que representan los diferentes contextos socioeconómicos de los alumnos uruguayos. Ahora visualizá a los 40 de ellos que están más desfavorecidos: casi ninguno asiste a la educación privada, pero son la mitad de los inscriptos en escuelas y liceos públicos. Ahora observá el otro extremo, a los 40 estudiantes que provienen de mejores contextos: ellos resumen casi todo el público de los colegios privados (el 90% de la matrícula). Eso dice el Ineed.

Pero las investigadoras Fiorella Ferrando, Cecilia Oreiro y Joana Urraburu dan un paso más y, al cruzar los datos con los resultados de Lectura y Matemática en las pruebas Aristas, concluyen: los estudiantes que asisten a los liceos o UTU que concentran a los alumnos de contextos más desfavorecidos —al igual que las escuelas de contexto medio-bajo— “ven afectados negativamente sus desempeños”. El propio contexto de sus compañeros de clase tira para abajo a aquellos que, en contacto con otros, podrían conseguir mejores resultados académicos.

“Está claro que la segregación es anterior a la escuela, está vinculada al origen y el territorio. Pero este estudio viene a demostrar para Uruguay cómo esa segregación (que la escuela no revierte) termina incidiendo en los desempeños ya que los alumnos se terminan perdiendo la oportunidad de enriquecerse con compañeros que sean distintos entre sí”, explica Carmen Haretche, directora del Área Técnica del Ineed.

Los técnicos le llaman “efectos de pares”: un niño con cierto rezago tendrá más chances de potenciarse con compañeros de diversos contextos que si todos son de su misma condición.

No solo eso, el nuevo estudio uruguayo comprueba que “a medida que se avanza en el trayecto educativo (y se sube de grado) la segregación es una variable cada vez más importante para explicar los desempeños”.

Mucho más en Matemática. Porque a diferencia de la Lectura, en que según el estímulo del hogar puede haber diferencias en los desempeños, el aprendizaje de la Matemática está casi reducido a la enseñanza escolar y liceal.

Según Pablo Caggiani, representante del Frente Amplio en la directiva del Ineed, “el sistema educativo no resuelve dónde viven los estudiantes, y la muestra está en que la segregación es mayor en Primaria que en educación media (aunque el impacto en los desempeños va aumentando en el trayecto)”. Por eso, a su entender, este problema “es la demostración de una falta de política de ciudad”.

La vida de los niños uruguayos, da a entender Caggiani, transcurre cada vez más separada por esa reja invisible. “La manera de revertir eso es invirtiendo en políticas que permitan la interacción social, pero Uruguay (lo dice como política de Estado y no política partidaria) no parece estar dispuesto a invertir”. Como ejemplo menciona que “en Estados Unidos los niños no van a la escuela que les queda a pocas cuadras de su casa, sino que hay un sistema de transporte escolar que rompe con esa lógica territorial. En los países nórdicos los Estados subsidian parte del acceso a las viviendas, eso, llevado a Montevideo, te haría que parte de la población de Casavalle viva en medio de Pocitos”.

Haretche coincide con parte del diagnóstico, aunque explica que desde lo educativo hay más cosas que se puede hacer. “Desde hace décadas existe una focalización de los centros educativos que, en el fondo, es por un objetivo positivo: darles más a los que tienen menos. La trampa que pone en evidencia el estudio del Ineed es que esa focalización también genera un efecto indeseado: los estudiantes solo se juntan con sus parecidos” y en los contextos más desfavorecidos terminan tirándose para abajo. Por eso, concluye, “habría que analizar cuáles son las buenas prácticas que terminan sí haciendo la diferencia”.

¿Escuelas de diferentes contextos que trabajen con proyectos en común? ¿Talleres en el tiempo extendido que sean para alumnos de diferentes centros educativos? ¿Transporte escolar universal? Las preguntas empiezan a cobrar cada vez más fuerza en medio de una “transformación educativa”.