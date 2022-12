Esparcieron las cenizas de Fabián O'Neill en Paso de los Toros: expareja dijo que no hará denuncias

Andrea Ramírez, la viuda del exfutbolista Fabián O'Neill, fallecido el pasado domingo, retiró sus dichos contra el hospital de Paso de los Toros, expresó que no presentará ninguna denuncia pero insistió en que a su exmarido le dieron el alta en estado de coma el pasado viernes, antes de que fuera trasladado a Montevideo a la Médica Uruguaya.

En el estadio Omar Odriozola de Paso de los Toros, la familia de O'Neill trasladó sus restos en una urna y esparció pasada la hora 14.00 sus cenizas sobre el campo de juego donde su talento futbolístico comenzó a despuntar antes de llegar a principios de la década de 1990 a Nacional.

Familiares, amigos, integrantes del club local Defensor y autoridades municipales se dieron cita en las instalaciones del estadio para darle el último adiós a quien fue un enorme talento futbolístico y que falleció a los 49 años producto de su adicción al alcohol.

Antes de la ceremonia, la viuda del exjugador, Andrea Ramírez, declaró a Telemundo: "No estoy muy bien para hablar en este momento, pero sí sentir el calor de la gente, por cómo lo querían en su pueblo natal, todo el cariño de la gente que está apoyándolo en estos momentos, a Fabián que ya no está y a su familia también".

"No voy a hacer ninguna denuncia", declaró un decía después de expresar en Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330: "Queremos que se sepa qué pasó con Fabián en los últimos días, por eso lo cuento, voy a elevar una nota por lo que hicieron en el Hospital de Paso de los Toros".

Este miércoles, en la TV, Ramírez expresó: "Como decía la gente, no quiero sacar tajada de nada, simplemente es un ser humano, como tiene que ser tratado, que no lo cuidaron, quizás en su momento que le dieron el alta a las 8 de la noche del viernes, pero lo mandaron en coma para casa. Eso es una realidad, más allá de que no voy a hacer ninguna nota ni nada porque no estuve ahí tampoco. Sé que no solo porque sea O'Neill, a cualquier ser humano tendrían que haber tenido la empatía de trasladarlo porque yo misma hablé con la doctora del hospital de Paso de los Toros para decirle que él tenía Médica Uruguaya y que podían trasladarlo si era necesario, pero solamente lo estabilizaron y lo mandaron para la casa".

"No voy a hacer ninguna nota, fue muy fuerte lo que pusieron en las redes, "lo dejaron morir". Quizás no. Retiro lo dicho de decir "lo dejaron morir", pero sí que le dieron el alta cuando no era para alta sino que para haberlo trasladado que él tenía su sociedad médica, y más en las condiciones en que estaba y en las condiciones que llegó, que estaba en coma totalmente, y más que también me dijeron que lo habían tratado por covid. Eso es lo que puedo alegar", afirmó.

Desde el campo de juego, minutos después, sus familiares expresaron: "Estamos seguros que vas a descansar en paz, que vas a encontrar la tranquilidad que tanto necesitabas y que desde el lugar donde estés nos vas a cuidar a nosotros pero principalmente a tus hijos y tu señora. Nunca olvides que siempre te quise y te voy a querer mucho, que en paz descanses mi amor".

Su hijo Favio, por su parte, expresó quebrado por la emoción: "Solo quería agradecerle a la gente que vino, a la que siempre estuvo. Fueron momentos duros los últimos días, pero decidimos hacer esto con ustedes porque siempre fueron parte y considerados amigos, algunos no tanto, pero siempre han ayudado a mi padre y a mi familia. Muchas gracias por estar".