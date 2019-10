Esposa de Manini: "No tengo la certeza de que dentro de 5 años pueda votar nuevamente"

Irene Moreira, tercera candidata al Senado en la lista de Cabildo Abierto y esposa del candidato Guido Manini Ríos, aseguró que no tiene "la certeza" de que "dentro de cinco años pueda votar nuevamente". "Yo no quiero ni una Venezuela ni una Cuba en el Uruguay", afirmó en el acto de cierre de campaña del lema, que se celebró este miércoles en la intersección de las calles Constituyente y Jackson.

Antes de esto, Moreira había encomendado a los militantes a "conquistar" el voto de sus allegados antes del 27 de octubre, cuando serán las elecciones nacionales. "Hoy tenemos un instrumento precioso, que es el voto. Este 27 tenemos la posibilidad de hacer el cambio; depende de cada uno de nosotros. Hay que conquistar el voto de tu hermano, de tu amigo, de tu pariente, de tu vecina. El cambio está en nuestras manos", expresó. "No tengo la certeza de que dentro de 5 años pueda votar nuevamente", dijo luego.

A la vez, la candidata y exedila nacionalista de Artigas exclamó que "a los malandras" se les terminó "el recreo" y aseguró que "los uruguayos están reclamando un cambio". "Ustedes saben que esos cambios profundos y necesarios los va a hacer Cabildo Abierto de la mano de Guido Manini Ríos. Por más golpes y piedras que nos hayan tirado no contestamos a nadie y seguimos trabajando", expresó.

El contexto regional marcó el cierre de campaña de Cabildo Abierto: también Manini Ríos y el candidato a la vicepresidencia, Guillermo Domenech, se refirieron a lo que está pasando en otros países de América Latina.

El excomandante en jefe del Ejército apuntó contra el "convulsionado" contexto regional y lo relacionó al Foro de San Pablo. “A la dictadura venezolana, se les suma las convulsiones en otros países: Ecuador, Chile, un posible fraude electoral en Bolivia", afirmó. Además, aseguró que allí se tejió "un plan continental" que atenta contra "las libertades" de la ciudadanía.

"Aparece el dictador venezolano (en referencia a Nicolás Maduro) diciendo muy suelto de cuerpo que se está cumpliendo a rajatabla lo dispuesto por el Foro de San Pablo. ¿Qué está planificado en Uruguay, qué debemos esperar? Porque desde ya decimos que nosotros no estamos dispuestos a tolerar que se nos use como parte de un plan continental que viene por nuestras libertades", expresó Manini Ríos. Y agregó, también, que los uruguayos no quieren que se los siga "usando como peones de ajedrez para ejecutar libretos" confeccionados por los "centros de poder".