Esta noche vuelve Tinelli a la televisión: los detalles y cómo ver su nuevo programa

La televisión cambió y Marcelo Tinelli debió cambiar con ella. El conductor argentino vio como el formato que lo había convertido en una referencia de la pantalla durante años y con el que encabezó las cifras de rating durante una década se agotó, y decidió apostar al recurso más exitoso de los canales abiertos de esta parte del mundo en los últimos años: las adaptaciones de formatos extranjeros de reality shows y programas de concursos.

Así, este lunes 25, Tinelli vuelve a la pantalla con Canta conmigo ahora, un certamen de canto que se anticipa como una gran superproducción, con famosos involucrados y con un perfil más familiar, más alejado de los escándalos y el faranduleo que eran marcas registradas de Showmatch.

No es la primera vez que a Tinelli le toca cambiar de perfil en la pantalla. Videomatch comenzó como un programa de bloopers deportivos para luego convertirse en un ciclo de humor. Con el tiempo, las cámaras ocultas, los shows del chiste y las imitaciones dejaron paso a los certámenes de talento y luego a las competencias (de danza, de canto, de patinaje, entre otras) entre famosos, con cambio de nombre a Showmatch en el medio.

Vamooooooooo arribaaaa. Es HOY 22.30. Volvemos a la tele. #CantaConmigoAhora ❤️ pic.twitter.com/QhIJTz0Icz — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 25, 2022

Ahora se pasa a otro rubro del entretenimiento, con una adaptación del formato de la BBC All together now, un programa que debe su nombre a una canción de los Beatles y que en su país de origen duró solo dos temporadas antes de ser cancelado, pero que tuvo mejor desempeño fuera de las islas británicas.

El formato tiene la base de un concurso de canto tradicional, con competidores presentándose ante un jurado al que deben convencer con sus interpretaciones. La particularidad de Canta conmigo ahora es que el jurado está compuesto por 100 personas (entre famosos artistas de distintas procedencias, músicos menos conocidos, y otros directamente ignotos para el gran público pero que se dedican profesionalmente a ese rubro), que de verse interesados por la voz del concursante, pueden presionar un botón y sumarse a su canto. El participante que reclute más voces en cada programa, avanza a una ronda semifinal, al igual que el ganador de un desempate entre el segundo y el tercer puesto de cada jornada.

Mañana a las 22.30 volvemos a la tele con este PROGRAMON por @eltreceoficial , que es CANTA CONMIGO AHORA. Estamos súper felices y entusiasmados. Se van a divertir, emocionar, y ver una puesta única en la televisión. Nos vemos mañana💪🏻💪🏻❤️📺 @CantaConmigoAR #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/moxinEQqUV — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 24, 2022

El ciclo será relativamente corto: el programa durará diez semanas. Las primeras seis están dedicadas a determinar quienes de los 192 concursantes serán los 26 semifinalistas. Luego vendrá la fase definitoria, que incluirá algunos cambios y sorpresas, anticipó Tinelli. Entre los concursantes habrá algunos uruguayos, que fueron elegidos en un casting local realizado a comienzos de este mes.

El jurado y la familia

Entre el centenar de jurados hay algunos nombres célebres, tanto de la música argentina como de la región. Cristian Castro y "El Puma" Rodríguez son de los más renombrados, pero también estarán en el panel otros cantantes como El Polaco, Gladys "La Bomba Tucumana", Manuel Wirtz, Raúl Lavié y El Bahiano, entre otros. Estos jurados se irán rotando de acuerdo a sus respectivas agendas, más allá de que el programa es grabado. Esta incorporación de celebridades es un cambio que Tinelli le impuso al formato original.

En el tribunal también estarán el cantante y compositor argentino Coti Sorokin, actual pareja de una de las hijas de Tinelli, Candelaria, que también integrará el jurado dada su experiencia como cantante. Más allá de su hija y su yerno, el resto del clan Tinelli también participará de la producción, según adelantó el conductor al diario argentino Clarín.

Según contó, sus hijos Francisco, Juana y Lolo estarán presentes en el inicio del programa, mientras que su otra hija, Micaela, radicada en México, es la encargada de definir su vestuario.

La emisión en Uruguay

Canta conmigo ahora se podrá ver en la televisión uruguaya a través de Teledoce. El programa se emitirá —al igual que en Argentina— de lunes a jueves a las 22.30 horas. La llegada del ciclo de Tinelli a la pantalla motivó la decisión del canal 12 de sacar del aire la versión femenina de La culpa es de Colón, y dejar a la versión masculina únicamente viernes y domingos.