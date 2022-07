Las mujeres de La culpa es de Colón se despidieron y respondieron a los "odiadores seriales": "¿Qué van a hacer ahora?"

"Bienvenidos y bienvenidas a La Culpa es de Colón, edición mujeres", dijo este jueves Catalina Ferrand en la apertura del último programa del ciclo de humor. "No nos vamos a ir nunca. Van a ver", agregó.

El programa conducido por Ferrand, Denise Casaux, Leticia Cohen, Luciana Acuña y Lucía Rodríguez llegó a su final y las comediantes se hablaron, con el humor que las caracteriza, sobre su salida y los desafíos que afrontaron en los dos años que duró el ciclo televisivo.

"Sentimos totalmente que ganamos, ganamos en crecimiento, ganamos en que este producto lo sacamos a puro ovario", sostuvo Ferrand y se mostró orgullosa por el programa que condujeron en la pantalla de Canal 12.

"Al principio teníamos temores: por ser mujeres, temores por estar en la tele, temores porque los hombres decían cualquier cosa y todo causaba gracia", recordó la conductora y explicó que si bien al comienzo no mostraban su esencia, con el tiempo tomaron confianza para mostrar su trabajo. La mayoría de las comediantes no tenían experiencia televisiva cuando se estrenó el programa, por el que también pasaron Manuela Da Silveira y Jimena Vázquez.

En una noche de muchas risas 🤣 y sobre todo emociones 🥲, las colonas se despidieron a lo grande 🙌 💪 ¡Muchas gracias, Cata, Jige, Denise, Adriana, Leti, Luciana y Lucía, y a todo el equipo detrás de cámara! 🥳 😁 #LaCulpaEsDeColón por La Tele 📺 https://t.co/7jD2NACgyx pic.twitter.com/OsC3NLL5U5 — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) July 22, 2022

Siempre con ironía, las cinco mujeres expusieron sus sensaciones sobre el final de esta etapa. "Ponés en una posición horrible a la gente, porque nos ha pasado que desde que se sabe que La culpa es de Colón se termina, caminás por los pasillos del canal y todo el mundo te mira con pena", comentó Rodríguez.

"No me gustan los finales. Y me dan mucha pena, mucha pero mucha pena los odiadores seriales de Instagram", agregó y miró a la cámara: "¿Qué van a hacer ahora?", dijo antes de referirse a algunos de los usuarios de la red social que les escribían sistemáticamente con críticas sobre su trabajo, su apariencia o su personalidad.

En el mismo sentido bromeó Cohen: "Yo quiero pedirles disculpas a todos los haters porque hice todo lo posible pero no logré que me crezca un pene. Perdón, lo hice pero no pude".

La versión masculina del ciclo de humor, que tiene en su equipo a Maximiliano De la Cruz, Coco Echagüe, Diego Delgrossi, Leonardo Pacella, Germán Medina y Marcel Keoroglian se mantendrá al aire aunque pasará a verse solamente los domingos, dejando su espacio de lunes, miércoles y viernes.

Las humoristas también compartieron mensajes de aliento y cariño que les enviaron sus seguidores. "Tantos parientes no tenemos", comentó Rodríguez.

Antes del final, Ferrand adelantó que las cinco humoristas van a "seguir trabajando juntas", aunque no dio más detalles.

Los movimientos en la programación de Canal 12 se deben al estreno de Canta conmigo ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, que se emitirá a partir del próximo lunes 25 de julio, de lunes a viernes, en el mismo horario que hasta ahora tenía el programa de comedia.

La Culpa es de Colón se estrenó en 2015 y tiene versiones en México, Chile, Colombia, Venezuela y Argentina. En 2020 llegó a la pantalla de Teledoce para su adaptación uruguaya.

"Hubo que luchar contra prejuicios, hubo que dar exámenes, cinco mujeres solas haciendo humor en televisión, sin censuras, hablando un idioma casi solamente permitido a varones, fue nuestra pequeña revolución", escribió luego Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Luciana Acuña también dedicó una publicación sobre el final del programa: "Nos amo. Casi dos años de un programa de humor a cargo de mujeres. Fue hermoso y durísimo, todo junto", comenzó.

"Hermoso por toda la gente que nos acompañó, compartió mensajes y risas con nosotras. GRACIAS fue mucho, mucho, mucho amor. Y durísimo porque tuvimos que meterle fuerza, cinco mujeres haciendo humor todavía tienen que aguantar comentarios de lo que es o no correcto que diga una mujer (?), cómo nos vestíamos, si estábamos gordas, flacas, buenas, no tan buenas, que nos teníamos envidia, que no éramos buenas compañeras, que bla bla BLA", escribió.