Estacioneros reclaman por rebaja de aranceles en pagos con tarjetas y amenazan con dejar de aceptarlas

Los Vendedores de Combustible de Maldonado (Vecoma) reclaman la baja de los aranceles que deben pagar cuando los clientes abonan sus compras con tarjeta de crédito o débito y amenazan con dejar de aceptar estos medios de pago.

Vecoma se reunirá este lunes a las 16 horas con el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, según informó el diario El País y confirmó El Observador, en un segundo encuentro tras el que tuvieron la semana pasada con Durand y el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri y en el que no recibieron respuestas satisfactorias.

Durand dijo a El Observador que este es "un tema histórico" que "viene desde administraciones pasadas" y sobre el cuál se esta trabajando "con voluntad para encontrar soluciones".

Nicolás Pascaretta, dirigente de Vecoma, dijo a El Observador que Ancap dejó de usar determinada paramétrica que tenía con la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) y en la cual se contemplaban los aranceles de las tarjetas. Es “ilógico” y “chistoso” que el comercio tenga que pagar la financiación que se realiza a través de estas.

“Nosotros somos responsables de pagar aranceles. En su momento estábamos en un 25% y hoy estamos en un 90% de crédito y débito. Entonces, en un precio que es tarifado, en una ganancia de las estaciones que es tarifada y que además se ajusta cuatrimestralmente, el arancel es variable y aumenta cada vez que aumenta el combustible”, criticó respecto a la variabilidad del arancel.

Y agregó: “Al aumentar el combustible un 27% en los 16 meses del nuevo gobierno obviamente que ese arancel aumentó un 27%. Ahí está la madre de la criatura”.

Leonardo Carreño

Al ser consultado sobre a qué apuntan con la reunión de mañana, el dirigente gremial expresó que buscan un 0,5% de arancel en tarjetas de débito y descontar el IVA de las transacciones electrónicas.

Para Pascaretta los que tienen que pagar la financiación son los tenedores de créditos. “Si usted no tiene plata ¿por qué tengo que financiar yo? Tiene que financiar el que tiene que pagar por usar un crédito por no tener dinero en efectivo. Cuando uno va a un banco y pide un préstamo el banco no paga los intereses los paga usted”, expresó.

Otro de los reclamos de Vecoma está vinculado al IVA de las transacciones electrónicas en las ventas de naftas que no tributan IVA. “Si usted no tributa iba por esa nafta pero paga IVA por la transacción electrónica, ese IVA no lo puede descontar entonces es un 22% de un montón de plata”, explicó.

El directivo expresó que es necesario “ver quién le pone la cola al burro” y fue crítico con la intermediación de las instituciones financieras. “Los bancos están en una posición absolutamente dominante y abusiva donde sin nadie les tira la oreja ellos van a seguir cobrando ese peaje implícito y transformándose hoy en socios del negocio. Estamos hablando de que la incidencia del arancel está entre un 25% y un 35% de la ecuación económica, ellos hoy son prácticamente socio de los negocios”, sostuvo.

Pascaretta manifestó que en la reunión que tuvieron la semana pasada con autoridades rechazaron la primera propuesta que recibieron - que proponía una rebaja de arancel a través de una app del Banco República (BROU) similar a Mercado Pago – por ser “totalmente insuficiente”.

“Si fuera aplicable a la tarjeta de débito, al plástico, sería otra historia, pero nos dieron un arancel de 0,80 en una aplicación que todavía no salió ni al mercado. Este problema lo tenemos que atender de hoy para hoy, no, no podemos esperar a que la gente se pase a esa aplicación”, dijo.

Pascaretta recordó que hace un mes a través de la Unvenu se planteó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esta situación pero que no obtuvieron respuesta

“Nosotros lo que le planteamos al gobierno fue precio tarifado, ganancia tarifada, arancel tarifado, no variable como está hoy. Tomamos un despacho tipo en el surtidor que son $ 500, le aplicamos el arancel del día de hoy y nos daba un coeficiente de $ 5,50 más IVA, entonces dijimos bueno tarifemos los aranceles pero no hubo respuesta”, agregó.

De no obtener una respuesta satisfactoria mañana, los estacioneros nucleados en Vecoma dejarán de aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito.