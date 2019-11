Estado incumplió plazo legal para pagar retribución a los partidos políticos por votos

Los resultados de las elecciones de octubre además de definir quiénes son los diputados y senadores que integrarán el Parlamento en el período 2020-2025 habilitan a los partidos políticos que participaron en la contienda electoral a cobrar una partida económica en función de la cantidad de votos que obtuvieron.

La ley 18.485 establece que esta contribución que hace el Estado es de 87 unidades indexadas –US$ 10– “por cada voto válido emitido” a favor de cada uno de los candidatos. Agrega además que en un plazo no mayor a 15 días “siguientes a la realización de la elección” se debe entregar el 80% de esa partida. Mientras que el restante 20% se podrá cobrar dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los legisladores electos, algo que la Corte Electoral aún no hizo.

Según dijo a El Observador el excandidato a diputado por el Partido Digital, Justin Graside, le prometió a la imprenta que imprimió las hojas de votación que le pagaría “con la plata que la Corte paga por los votos” y que al momento “no han hecho el pago”, incumpliendo con el plazo legalmente establecido, el que venció el 11 de noviembre pasado.

Dirigentes frenteamplistas, blancos y colorados, así como el diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, confirmaron que tampoco cobraron la partida que les corresponde pero no manifestaron preocupación.

Según el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales, el Frente Amplio, que obtuvo 949.376 votos, recibirá $360.762.880 (US$ 9.493.760). El Partido Nacional recibirá aproximadamente $264.651.760 (US$ 6.964.520) por sus 696.452votos y el Partido Colorado, por su parte, acumulará en sus arcas $114.067.260 (US$ 3.001.770) por los 300.177 apoyos que se manifestaron a su favor.

El Estado le deberá dar $102.119.680 (US$ 2.687.360) a Cabildo Abierto. El PERI, que se convirtió en la sorpresa de la jornada electoral y se transformó en la quinta fuerza política con 33.461 votos, obtendrá $12.715.180 (US$ 334.610). El Partido de la Gente recibirá $9.998.940 (US$ 263.130), el Partido Independiente recogerá $8.748.074 (233.656) y Asamblea Popular se llevará $7.496.640 (US$197.280). Por su parte, el Partido Verde Animalista se llevará $7.368.960 (U$S193.920), $2.417.940 (U$S 63.630) lo hará el Partido Digital y $527.060 (U$S 13.870) el Partido de los Trabajadores.

El ministro del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) Francisco Gallinal explicó que una vez realizado el escrutinio definitivo de las elecciones, la Corte Electoral envía los resultados al Ministerio de Economía y Finanzas, quien habilita al Banco República a realizar los pagos, previo control “de legalidad” que hace el TCR.

Aseguró que "el expediente del pago de los votos de octubre todavía no entró" al TCR por lo que aún no se hizo ningún control. Sin embargo, el encargado de la comunicación institucional del MEF, José Ibarburu dijo a El Observador que el expediente está en el Tribunal de Cuentas pero que "no le falta mucho para que lo envíen" aunque advirtió que "debe ser firmado por Presidencia".

Más allá de la ubicación geográfica del expediente, Gallinal dijo que la demora y el consecuente incumplimiento del plazo “es normal” dado que el trámite “siempre lleva unos días”, pero advirtió que el retraso “nunca” se produce en el TCR. “Supongo que será en el escrutinio definitivo y en el cómputo que tiene hacer el MEF”, comentó.

Diego Battiste

La ministra de la Corte Electoral Analía Piñeyrúa (Partido Nacional) dijo que la Corte Electoral ya envió “el listado con los resultados” al BROU por lo que desconoce si efectivamente se hicieron los pagos. Consultada acerca de si es normal que se incumpla con el plazo legal, Piñeyrúa explicó que no podía confirmarlo por ser su primera elección como ministra aunque piensa “que debe ser normal porque si no habría un escándalo en los partidos políticos”.

El ministro Pablo Kapplenbach (Frente Amplio) confirmó que la Corte “pasó la información que tenía que pasar” y sobre el incumplimiento del plazo legal respondió que no tenía nada para opinar. “Yo sólo informo sobre la Corte Electoral y no sobre otra institución”, concluyó.

En tanto el ministro José Garchitorena (Partido Colorado) reafirmó que la Corte Electoral cumplió con su rol al “comunicar los votos para que el banco pueda pagar”, y aseguró que nunca recibió quejas de los partidos políticos por incumplir los plazos con los pagos. “Tampoco ahora recibí llamadas de ningún partido político planteando que había tenido alguna dificultad”, declaró.

Fuentes del BROU aseguraron a El Observador que la institución no puede pagar basándose en los resultados que se conocen públicamente hasta que no llegue la orden que los habilite a hacerlo, por lo que habrá que esperar que el expediente continúe su trámite normal.

Pago por los votos del balotaje

La ley electoral determina que en la segunda vuelta los partidos políticos que compiten por la Presidencia cobrarán 10 Unidades Indexadas, es decir 43 pesos. En cuánto a los plazos que rigen para efectuar el pago son los mismos que se aplican para octubre.