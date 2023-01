Este viernes vuelve el desfile y concurso del samba uruguayo a 18 de julio, con jurado brasileño

El Desfile de Escuelas de Samba, que se realizó en 2022 en la zona de las canteras del Parque Rodó, regresa a la avenida 18 de Julio y se hará este viernes 20, desde Andes hasta Paraguay, con varias novedades: crece el número de formaciones y dos llegarán desde el interior del país, los jurados vendrán todos desde Porto Alegre y la campeona Barrio Cerrito eligió desfilar en último lugar.

El desfile comenzará a la hora 19.30. Saldrá primero la comparsa invitada Arraza Samba (de San José) y luego las ocho que concursarán. La otra del interior, Complejo do Samba, llegará desde Florida. Al final del todo irá Barrio Cerrito, la campeona en 2022, que por obtener el título ganó el derecho a elegir en qué lugar desfilar y decidió salir última (lo hará a la hora 23.30).

El orden del desfile en 2023.

El extenso reglamento de este desfile considera, entre otras exigencias, lo siguiente:

Un mínimo de 100 componentes en cada formación.

En el desplazamiento entre cada escuela debe haber una distancia de 200 metros.

Cada elenco debe completar el recorrido en no más de una hora.

El jurado evaluará el tema enredo, las fantasías, la alegoría y accesorios ornamentales, la danza, al mestre sala y porta bandera, la comisión de frente, la evolución y la visión global.

Cambios en el tránsito

Desde la Intendencia de Montevideo se informó que este viernes desde la hora 15 se cortará el tránsito alrededor de la Plaza Independencia, con retiro de vehículos estacionados, por lo que se exhorta a no estacionar en ese lugar en la jornada.

A la hora 17 se cortará el tránsito por 18 de Julio entre Ejido y la Plaza Independencia y se prevé levantar el corte a la hora 1 del sábado.

Esta actividad es organizada por la intendencia en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu) y los fallos serán comunicados por el jurado durante la madrugada de este sábado.

La inversión en premios colectivos e individuales que realiza la intendencia avanzó de 2022 a 2023 un 9%, hasta US$ 861.800, se informó a El Observador.

Juan Samuelle

Desfile de Escuelas de Samba.

Silvia González, presidenta de Adesu e integrante de la escuela Unidos do Norte, destacó a El Observador que "regresar a 18 de Julio es una alegría, eso ya es un éxito, comprobamos que desfilar en la rambla del Parque Rodó (por la avenida Juan Cachón) tiene sus ventajas y facilidades, por ejemplo para movilizar los carros, pero el encanto de estar con la gente en 18 es inexplicable y facilita la presencia de público, de la gente que ya anda en la zona y de la que va solo para vernos".

Las entradas pueden adquirirse en forma anticipada en la red de locales de Abitab a $ 250, $ 350 y $ 400.

El jurado del desfile lo preside Amalia Amarillo y lo conforman los expertos brasileños Luiz Roberto dos Santos Corrêa, Iracema Alves da Silveira, Tania Beatriz dos Santos Centeno, Katia Regina Ribeiro de Oliveira, Víctor Hugo Silva do Nascimento y Carlos Roberto Costa do Nascimento.

"Este desfile cada vez tiene más calidad, mejora año tras año y la aceptación de la gente es total, no solo de público carnavalero, basta con ir a ver el desfile para comprobar el alto nivel que hay, algo que han destacado los jurados extranjeros", agregó.

Diego Battiste

Desfile de Escuelas de Samba.

Los antecedentes

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte, en 2020 Imperatriz, en 2021 no se realizó debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid y en 2022 lo ganó Barrio Cerrito.

En total, Imperatriz ganó seis desfiles, Unidos do Norte cuatro, Asabranca dos y Liverasamba y Barrio Cerrito uno.

Camilo Dos Santos

Desfile de Escuelas de Samba.

Este desfile es uno de los tres principales en el carnaval montevideano junto al Inaugural (se realizaba al cierre de esta edición, este jueves 19) y al Desfile de Llamadas (programado para el viernes 10 y sábado 11 de febrero, sobre las calles Carlos Gardel e Isla de Flores).

González destacó que la inversión que hace cada formación para presentar un espectáculo que dura una hora y se brinda en una sola noche cada año oscila de $ 600 mil a $ 700 mil.

En casos esporádicos y con formaciones reducidas, hay escuelas que brindan espectáculos en otros momentos del año.

Cada escuela involucra la participación de unas 400 personas considerando solo a los componentes, pero moviliza a una cantidad de gente superior, considerando el personal de apoyo.

Los ensayos comienzan en muchos casos ya en cada otoño en una actividad que se hace por pasión, no le deja dinero extra a nadie. A diferencia de lo que sucede con otras propuestas carnavaleras, no sobran los esponsoreos ni los apoyos externos, es clave incluso una cuota que pagan los integrantes o lo que aporten ellos para sus trajes, por ejemplo.

"Nos gusta, nos encanta, nos apasiona... por eso lo hacemos", dijo González.

Camilo Dos Santos

Desfile de Escuelas de Samba.

La anécdota

Silvia González, para dar cuenta de cómo la gente que por primera vez observa el desfile se sorprende, recordó una anécdota que sucedió hace varios años. "Ana Olivera era la intendenta de Montevideo y cuando bajó del palco oficial, luego de haber visto por primera vez un desfile de escuelas de samba, le dijo a los que allí estaban que nunca se había imaginado algo así, que había quedado enamorada de lo que vio".

Camilo Dos Santos

Desfile de Escuelas de Samba.

Las procedencias

Imperatriz: Plaza 4 (Cerrito de la Victoria).

Unidos do Norte: Complejo La Aurora (Viaducto).

Imperio Preto e Branco: Intercambiador de la Av. 8 de Octubre y Av. Belloni (Curva de Maroñas) y club Ombú.

Barrio Cerrito: Plaza del Ombú (Av. San Martín y Bruno Méndez).

Asabranca: La Casona (Av. Burgues casi Bvar. Artigas).

Urusamba: parque vecino al Hotel del Prado (El Prado).

Embaixadores da Alegría: Nuevo París.

Complejo do Samba: Florida.

Arraza Samba: San José.

Diego Battiste

Desfile de Escuelas de Samba.