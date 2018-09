Estos son los ganadores de los premios Emmy

Qué enojados deben estar los directivos de Netflix. Su inversión de US$ 7.000 millones en contenido original no les sigue rindiendo frutos a nivel de premios. Anoche, en los premios Emmy, los más importantes de las series y la televisión estadounidense, fue HBO la que se llevó el premio a Mejor serie dramática, por su creación más ambiciosa, Game of Thrones, que luego de un año de ausencia de los premios volvió y se impuso por tercera vez.

¡De Westeros a los #Emmys! #GameofThrones se lleva el premio como Mejor Serie de Drama por 3ra ocasión. ¡Felicidades a todos! pic.twitter.com/oTcFXISBjb — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) September 18, 2018

Con niveles de producción iguales a las películas más taquilleras de Hollywood, y una narrativa que no tuvo su mejor nivel, pero sigue siendo un relato apasionante y magnético, la saga de fantasía se llevó además el galardón a Mejor actor de reparto en drama, para Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister.

En cuanto al premio a Mejor serie de comedia, el triunfo fue de Amazon, con The Marvelous Mrs. Maisel. La historia de un ama de casa que en 1958, luego de ser abandonada por su esposo decide dedicarse a hacer espectáculos de comedia en un café de Nueva York se llevó además los premios a Mejor actriz de reparto (Alex Borstein), Mejor guion, Mejor dirección y Mejor actriz (Rachel Broshanan).

Y en miniserie, la triunfadora fue la cadena FX con la segunda entrega de la serie de antología American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace. La historia de la muerte del diseñador italiano ganó otros dos premios en la ceremonia televisada.

Netflix no se impuso en las grandes categorías, y aunque si recibió galardones anoche: The Crown, una de sus producciones más ambiciosas, fue la única en recibir más de una estatuilla, con la de Mejor actriz en drama para Claire Foy por su rol como la reina Isabel II de Inglaterra, y otro a Mejor dirección. Por otra parte, la miniserie Seven Seconds recibió el premio a Mejor actriz en ese rubro, para Regina King, el episodio USS Callister de Black Mirror ganó a Mejor guión, y los actores Jeff Daniels y Merrit Wever fueron reconocidos por sus roles en Godless.

Otras series premiadas fueron Barry, de HBO, que recibió los premios a Mejor actor y Mejor actor de reparto en comedia para Harry Winkler y Bill Hader respectivamente; Westworld, de la misma cadena, que le valió a Thandie Newton el premio a Mejor actriz de reparto y The Americans, con los premios a Mejor guión y Mejor actor de drama para Matthew Rhys.