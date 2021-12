Estos son los mejores 10 whiskies del 2021 según los especialistas

La revista estadounidense, The Whisky Advocate, publicó el ranking oficial de los mejores whiskies del 2021: el listado completo está compuesto por 20 tipos diferentes e incluye algunos "que son los mejores en su clase por su estilo y botellas perfectamente logradas que debería probar todo amante", según el foro.

Cada año, los críticos de la Whisky Advocate Buying Guide prueban colectivamente cientos de whiskies: estos incluyen lanzamientos raros y extremadamente limitados, así como sellos nuevos y emergentes que encontrarán su camino a los estantes de todo el país y del mundo.

Para determinar el Top 20, comienzan mirando solo los whiskies que calificaron como "sobresalientes" (90 puntos o más en la escala de 100 puntos de Whiskey Advocate). Sin embargo, el Top 20 no es simplemente una colección de los whiskies mejor calificados, porque muchos de ellos son tan limitados que sería imposible para la mayoría de los lectores localizarlos o comprarlos. Por lo tanto, además de la calidad (según la puntuación), la selección también prioriza el valor (según el precio) y la disponibilidad.

Según el foro, un paso importante para evaluar el verdadero mérito de la bebida es la revisión de cata a ciegas por parte de un panel de revisores internacionales. En está ocasión, el panel de revisión probó los whiskies elegibles en una serie de vuelos de cata a ciegas para llegar a la lista final.

El panel no conocía la identidad de los whiskies que estaban probando, ni su productor, país de origen, edad ni precio. La calificación promedio del panel de degustación ciega reemplaza la calificación original de la Buying Guide y la decisión final para la colocación considera la puntuación promedio, el precio y la disponibilidad.

Los 10 mejores whiskies del año

1. Lagavulin 11 años - Guinness Finish Offerman Edition

Precio: u$s 80

Puntuación: 95

Tipo: Single Malt

ABV: 46 %

Este whisky tiene origen en la localidad de Islay, en Escocia y pertenece a la serie de bebidas inspiradas en el comediante Nick Offerman. Tiene 11 años de añejamiento y una terminación de cuatro meses en toneles de cerveza Guinness. Según los expertos, "es todo menos sencillo y no pierde nada de la profundidad y complejidad de Lagavulin".

2. Maker's Mark Wood Finishing - FAE 101

Precio: u$s 60

Puntuación: 94

Tipo: Bourbon

ABV: 55,2 %

Este whisky tiene su origen en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Según los catadores, en él "se amplifica la influencia del roble sin exagerar. El roble recién aserrado, la tierra, el cuero y el té helado se equilibran con la manzana acaramelada, el caramelo y las especias para hornear".

3. Teeling Blackpitts

Precio: u$s 75

Puntuación: 94

Tipo: Single Malt

ABV: 46 %

Es un whisky de origen irlandés que, según los expertos del foro, "tiene un ahumado sutil excelente, que cuando se combina con barricas de bourbon y sauternes crea un whisky delicioso con frutas, panna cotta, notas florales dulces y especias picantes". Es el único que se vende en la Argentina.

4. Jack Daniel's 10 años

Precio: u$s 70

Puntuación: 93

Tipo: Bourbon

ABV: 48.5 %

Este whisky tiene su origen en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos: está hecho con la misma base que el Old No 7 pero incorpora tintes nuevos. Según los expertos, tiene "notas de cereza dulce y especias de madera que se arremolinan alrededor de la nariz y el paladar, integrándose con especias, azúcar morena, naranja confitada y caramelo derretido, todo templado por espresso y barricas de cedro".

5. George Dickel 8 años

Precio: u$s 33

Puntuación: 93

Tipo: Bourbon

ABV: 45 %

Este whisky tiene su origen en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Según el foro, "la nariz es de nuez y bien condimentada, con caramelo de maíz, nueces tostadas, galletitas de canela y tarta de cerezas" y es un whisky "amable al paladar, con notas de hierbabuena, frutos del bosque, turrón y miel".

6. High Coast Hav

Precio: u$s 50

Puntuación: 93

Tipo: Single Malt

ABV: 48 %

Este whisky tiene su origen en Suecia y, como todo whisky nórdico, se distingue por su alta calidad, innovación y conciencia ambiental. Según los expertos, "las especias de madera, el humo de turba, la crema de vainilla y la cáscara de naranja en la nariz preceden a un paladar exuberante de frutas y especias que muestra durazno, damasco, miel y frutas tropicales secas, con un final largo y especiado".

7. Rampur Asava

Precio: u$s 90

Puntuación: 93

Tipo: Single Malt

ABV: 95 %

De origen hindú , este whisky es producido en el Himalaya por el maestro destilador Anup Barik y es el primer whisky hindú elaborado en barricas de cabernet sauvignon. "Los frutos otoñales confitados son inmediatos y cautivadores en el paladar, desarrollando notas de cereza, miel, especias picantes y cáscara confitada", así lo describe el foro.

8. Kentucky Peerless Double Oak

Precio: u$s 85

Puntuación: 93

Tipo: Bourbon

ABV: 54.35 %

Es un whisky que tiene su origen en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Su génesis fue accidental: una barrica rota obligó al equipo de destilación a transferir su líquido a otra de roble carbonizado, lo cual creo un sabor completamente nuevo. Según el foro, los sabores recuerdan a "damascos secos, tarta de manzana caliente, especias navideñas, pan de jengibre, tarta de pasas, chocolate y puré de calabaza".

9. Compass Box No Name N°3

Precio: u$s 130

Puntuación: 93

Tipo: Blended Malt

ABV: 48.9 %

Es un whisky que tiene origen en Escocia y pertenece a los whiskies "No Name" (sin nombre) de la empresa fundada por el exdirector comercial de Jack Daniel's, John Glaser. Según el foro, es "un equilibrio encantador de dulzura y turba, ya que el ahumado intenso de Laphroaig es sofocado por la fruta tropical madura de Bowmore".

10. Wild Turkey Master's Keep One

Precio: u$s 75

Puntuación: 93

Tipo: Bourbon

ABV: 50.5 %

Es un whisky que tiene su origen en el estado de Kentucky, Estados Unidos, y pertenece al Grupo Campari: combina bourbons de 8, 10 y 14 años combinados en barricas de roble tostadas. Según el foro, "es cremoso y bien condimentado, con sabores de malvaviscos cubiertos de chocolate, caramelo, algodón de azúcar y toques de hojas de tabaco añejas".

(El cronista)