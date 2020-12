Estos son los modelos de iPhone y Android que dejarán de tener WhatsApp en 2021

WhatsApp borra del mapa cada año a cientos de dispositivos móviles que dejan de funcionar con sistemas operativos antiguos. En 2021 no será la excepción, y la aplicación de mensajería no estará más disponible en aquellos teléfonos no compatibles con determinadas versiones de Android e iOS y en todos los que funcionen con Windows Phone.

Para el año entrante, en el caso de Apple, la compañía dispuso que el mínimo indispensable para instalar WhatsApp en un celular inteligente obligará a tener la actualización iOS 9 o superior, por lo que el primer iPhone, el 3G (segunda generación), el 3GS (tercera generación) y el iPhone 4 dejarán de soportarla, mientras que del iPhone 4S para arriba no habrá inconvenientes. En Android, la situación es aún más compleja, porque si bien la mayoría de los usuarios usan dispositivos que corren versiones superiores al software requerido, el 4.0.3 Ice Cream Sandwich, –la mayor parte se concentra en la octava y novena versión–, algunos rezagados se quedarán sin la posibilidad de usar la aplicación. En ese terreno entrarán todos los teléfonos con Android 3.0 (Honeycomb) o inferior, que no puedan ser actualizables. Es el caso de cientos de smartphones lanzados en 2011 o años anteriores, como el primer Samsung Galaxy de la gama S, la primera Galaxy Tab, los primeros Galaxy Ace y Mini, el LG 3D Max, los por entonces buque insignia de Huawei y ZTE, entre otros, que solo con un rooteo podrían alcanzar la actualización requerida. Cómo conocer la versión del sistema operativo que tiene mi celular Los teléfonos inteligentes permiten acceder a la versión actual que tiene su sistema operativo, sea Android o iOS (iPhone). El procedimiento para iPhone, iPad o iPod touch es el siguiente: ir a los ajustes del dispositivo, pulsar General, luego Acerca de y allí estará la versión del software. En caso de que el celular tenga alguna de las variantes de Android, para averiguar su versión, el usuario deberá entrar en la configuración (ajustes) y buscar la opción Acerca del dispositivo o Acerca del teléfono. Una vez allí, bastará con cliquear en Información de software donde estarán los datos disponibles. El guardado de chats Si una persona cuenta con uno de los dispositivos móviles afectados, es recomendable que, para no perder sus conversaciones en la aplicación de mensajería, recurra a guardar los chats y logre así preservarlos. La opción está disponible, una vez abierta cualquier conversación de WhatsApp, al pulsar el menú de tres puntos que se ubica en el costado superior derecho del chat. A partir de allí, tendrá que seleccionar "Exportar chat", opción que aparece luego de pulsar en Más. Para conservarlo hay dos alternativas: Adjuntar archivos y Sin archivos, que varían entre si se desea elegir o no guardar fotografías, documentos o audios.