¿Cómo murieron los cuatro niños uruguayos por la bacteria estreptococo?

En el último mes, ocho personas –cuatro niños– murieron en Uruguay debido a la bacteria del estreptococo. Varios países informaron sobre un aumento, especialmente desde setiembre, en el número de casos entre niños menores de 10 años de edad. Por lo tanto, en las últimas semanas, autoridades y expertos uruguayos se refirieron a la situación sanitaria.

Este jueves, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, destacó que los 23 casos detectados en los últimos dos meses en Uruguay son "casos aislados". "No existe nexo epidemiológico" que los vincule, según el ministro.

Además, amplió la información sobre la muerte de los cuatro niños.

El infectólogo y director del Hospital Pediátrico en el Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo que "no es un hecho nuevo". "Ocurre pero no sale en la prensa", afirmó este jueves en Desayunos Informales (Canal 12). "Sí es cierto que hay más del tipo faringitis y escarlatina", pero "se tratan con los antibióticos y mejoran, no genera problema". "La susceptibilidad a los antibióticos habituales no se ha modificado", afirmó.

La bacteria streptococcus pyogenes causa infecciones con manifestaciones clínicas leves –como faringitis o escarlatina– o severas. Se transmite cuando entra en contacto con las gotitas que emite una persona infectada al toser o estornudar.

Los síntomas de la faringitis son los siguientes: dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento, ganglios aumentados de tamaño en el cuello.

Los síntomas más frecuentes de la escarlatina son: garganta roja y adolorida, fiebre (38,3 °C o más), erupción color rojo con textura de papel de lija, piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, lengua “aframbuesada”, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, inflamación de los ganglios, dolores en el cuerpo.

Cómo murieron los niños por estreptococo

El ministro contó que "en los últimos dos meses" la cartera realizó una "vigilancia activa". Desde la cartera “sensibilizaron el sistema” para que instituciones y laboratorios notifiquen “todos los resultados de estreptococo positivo en sangre o líquido pleural", explicó el ministro. Es decir, cuando "líquidos que tienen que estar estériles, estén contaminados”.

“Eso nos permitió llegar a un total de diagnóstico en estos últimos dos meses de 23 casos de estreptococo invasivo, que es cuando toma la sangre", continuó el ministro en diálogo con Telemundo.

“De esos 23 casos, ocho fallecieron", indicó Salinas y recordó que la mitad de las muertes fueron en niños. Las edades eran de "1, 3, 5 y 7 años". El ministro explicó que uno murió "por una angina y luego shock", otro "por diarrea, vómito y luego shock séptico", un tercero por "un síndrome compartimental traumático" y un cuarto niño que había sufrido muchas quemaduras y que "se sobreinfectó con estreptococo”.

De todas formas, Salinas subrayó que se trata de una "afección tratable oportunamente". "Los antibióticos funcionan y son los penicilínicos", indicó.

Salinas explicó que "si hay dudas entre si es viral y bacteriano", los médicos "tienen los recursos de laboratorio" para despejarlas.

"No es un hecho nuevo, ocurre pero no sale en la prensa"

Para el infectólogo Álvaro Galiana la situación con el estreptococo "no es un hecho nuevo". "Ocurre, pero no sale en la prensa, porque es una eventualidad posible", aseguró. "Sí es cierto que hay más del tipo faringitis y escarlatina", pero "se tratan con los antibióticos y mejoran, no genera problema".

Sobre "casos puntuales más graves", Galiana descartó que se deba a que la bacteria "se haya vuelto más resistente". "Es susceptible a los antibióticos y la susceptibilidad a los antibióticos habituales no se ha modificado", sostuvo.

"Sí pasa que a veces hay infecciones que son difíciles de diagnosticar, que se confunden con otras o con otro tipo de patologías. Y puede pasar que no se haya diagnosticado de forma precoz y se desencadena un cuadro séptico, de infección invasiva, generalizada, con liberación de oxitocina a la sangre y eso es muy difícil de tratar cuando se desarrolla. Eso siempre ocurrió", dijo este jueves.

El experto indicó que "la faringitis se diagnostica por el dolor de garganta, fiebre, no siempre muy elevada, el examen de las amígdalas, el paladar rojo y la garganta, también la lengua con puntos blancos. Se hace un test pack para detectar la bacteria, se trata con antibióticos y mejora en la enorme mayoría de los casos".

De todas formas, Galiana dijo que "cuando hay mucha diseminación" de la enfermedad, y "quizás hay un poco más ahora que habitualmente en esta época del año", "los casos excepcionales, raros o formas invasivas de la infección pueden ser más frecuentes por un tema de porcentajes simplemente".

La mejor forma de evitar las infecciones de estreptococo es lavarse las manos frecuentemente. No se debe compartir objetos de uso personal: cubiertos, vasos, toallas. Se recomienda además ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes; y mantener superficies limpias y desinfectadas.