Evo Morales promocionó en redes sociales un cuplé de la murga La Gran Muñeca

En su cuenta de la red social Facebook, Evo Morales, expresidente de Bolivia, saludó a La Gran Muñeca, una de las murgas que participa en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval en el Teatro de Verano, cuyo espectáculo se llama “Carnaval toda la vida” y contiene un cuplé –titulado “Pueblos originarios”– que integra el conjunto de piezas carnavaleras más celebradas por el público que concurre cada noche al “Ramón Collazo”.

“Saludamos a la Murga La Gran Muñeca, que mediante sus composiciones le canta a nuestros pueblos de la #PatriaGrande”, escribió Morales en Facebook. Esa expresión pública, acompañada por el video con la actuación de la murga, fue compartido 4.300 veces y generó al momento 570 comentarios.

El cuplé, que se puede observar a continuación, comienza a los 24’30” y es presentado por el cupletero Pablo Aguirrezabal.

Un orgullo

Maxi Pérez, integrante del equipo creativo de la murga y uno de sus componentes en el coro, dijo a El Observador que la repercusión que ha tenido este segmento del espectáculo en el exterior (no solo en Bolivia o en Argentina donde reside Morales, también en otros países cuya realidad es aludida en el cuplé, como Chile o Ecuador), “es un orgullo”.

Añadió que “hoy las redes sociales permiten que las cosas trasciendan más rápido y más lejos, nos han llegado comentarios desde España, desde Perú también”.

Informó que este cuplé, al igual que el resto de los contenidos del show, ya se ha podido observar en más de 100 actuaciones cumplidas en lo que va de la actual zafra de carnaval, considerando que esta murga es una de las más contratadas en los tablados.

Adelantó que si bien no se sabe qué sucederá, entre otros motivos porque muchos integrantes de la murga trabajan en ámbitos no artísticos y no pueden prescindir de ellos, ya se han recibido invitaciones para que La Gran Muñeca se presente en el exterior, “lo que también nos ha dado mucha alegría”.

Juan Samuelle

La wiphala en el “Ramón Collazo”

Durante la actuación de La Gran Muñeca (elenco cuyo director responsable es Eduardo Mega) en la liguilla del carnaval, el sábado pasado, en el público (unas 4.500 personas colmaron el graderío, con entradas agotadas), cientos de personas exhibieron durante el mencionado cuplé la wiphala, una bandera con siete colores a cuadros, símbolo que los seguidores de Evo Morales exhiben en cada manifestación y que también mostraron los murguistas sobre el escenario, como sucede en cada tablado en los que presentan su propuesta.

Juan Samuelle

El texto del cuplé “Pueblos originarios”

A continuación, el texto completo de ese momento del show de La Gran Muñeca (los libretos de La Gran Muñeca fueron creados por Maxi Pérez, Pablo Aguirrezabal y el grupo del conjunto).

Llegamos al carnaval

para defender la tierra

llegamos al carnaval

hoy América despierta

Pueblos originarios

que se juntaron para luchar

contra los dictadores evangelistas

de Donald Trump

Este es nuestro lugar

y tenemos que cuidarlo

nadie nos podrá callar

suena fuerte nuestro canto

Somos la patria grande

y ahora nadie nos va a parar

entre todas y todos

el continente resistirá

Macri ya no está más

que la gente no se olvide

que le gusta reprimir

igual que Piñera en Chile

Afuera Bolsonaro

con su racismo que nos asusta

Fuera la vieja cheta que está en Bolivia

y se cree rubia

Ecuador está muy mal

paga el pobre y gana el rico

Colombia se despertó

en Perú mandan milicos

Vemos que la derecha

vino por todo una vez más

y hasta no conseguirlo

queda muy claro no va a parar

Algo que no entendemos

que le ha pasado al Uruguay

porque se han olvidado de las miserias

y hoy son gobierno una vez más

Vamos a ver quién tiene el poder

no nos podrán conquistar

América se pone de pie

y ahora todo puede cambiar

Con el tiempo aprendimos a mirar

espejitos que no brillan más

nos cansamos de darles de comer

y hoy el pueblo salió a protestar

Argentina está muy mal

el país esté endeudado

por el fondo monetario

que nos vino a rescatar

Por un pésimo accionar

y negocios del macrismo

Siempre pagamos los mismos

y ya no aguantamos más

En Bolivia por luchar

se exilió Evo Morales

los recursos naturales

ellos vienen a buscar

Denunciando corrupción

con los medios de su lado

Vienen a hacer los mandados

y volvernos a saquear

Hay que lindo salpicón

América unida por la lucha

contra los nuevos invasores

la nueva derecha continental

Ecuador no aguantó más

con tantas desigualdades

que salimos a la calle

para hacernos escuchar

Si algo quieren reformar

tiene que votarlo el pueblo

Mejor vayan aprendiendo

no damos un paso atrás

Hoy Chile no puede ver

casi lo dejaron ciego

con tanto carabinero

apuntándome a la cien

Pero vamos a seguir

en la marcha con los otros

Hoy lo hacemos por nosotros

y los que están por venir

Salpicón, revolución

a tanta cabeza militar

le ponemos atención

y acá le decimos nunca más

En Colombia una vez más

matan líderes sociales

son los paramilitares

que volvieron atacar

El estado respondió

todo va a empezar de nuevo

Y en el medio queda el pueblo

que quiere vivir en paz

En Brasil se puede ver

una cortina de humo

donde está el pulmón del mundo

arde en llamas otra vez

Con un presidente cruel

que a los pobres abandona

Prende fuego el amazonas

negociando para el

Hay que lindo salpicón

América unida por la lucha

contra los nuevos invasores

la nueva derecha continental

Que les quede claro

a los gobernantes

con tanta injustica

que hay por ahí

Que si hay una marcha

por nuestros derechos

nos verán marchando

por nuestro país

Hoy es el momento de volvernos a juntar

para salir a la calle, paso a paso caminar

ya no importan los colores, ni los nombres, las banderas

defendernos entre todos es la forma que nos queda

En el cuplé, se utilizan las músicas de algunos temas conocidos (el carnavalito El Humahuaqueño, del argentino Edmundo Zaldívar; Adelante el Mundo, de Rodrigo Inthamoussu; Confidence, de Ruben Rada), pero también algunas creaciones originales de Agustín Amuedo (director escénico y arreglador coral en la murga).

Juan Samuelle

Entre las 10 mejores

La Gran Muñeca, una de las murgas más antiguas en el carnaval uruguayo, ganó cuatro veces el primer premio y la última vez sucedió en el carnaval de 2016. En 2020 es una de las 20 murgas que comenzó la competencia y está entre las 10 que siguen en carrera. Es, incluso, una de las tres o cuatro mejores performances, con buenas posibilidades de ganar o al menos estar bien arriba en las posiciones. El fallo del jurado que preside Ramiro Pallares se conocerá durante la madrugada del próximo sábado.