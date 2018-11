Excelente primer remate virtual Criollos de Primavera

La primera experiencia de venta de caballos por pantalla en Uruguay fue todo un éxito. En la noche del pasado martes se realizó el 24° remate Criollos de Primavera de Santa María, de Parietti; y La Quebrada, de Aznárez Elorza Hnos.

Con los martillos de Dutra Hermanos e Indarte & Cía se colocaron las 28 yeguas ofrecidas a un precio promedio de US$ 4.075 donde varias de ellas fueron aplaudidas por todo el salón del hotel Cottage.

Los negocios se desarrollaron con mucha agilidad y a grandes valores y se logró una colocación total. Los compradores fueron de todo el país y también de Paraguay.

De hecho, el precio máximo del remate fue para una destacada potranca de Santa María (Porá Barranquera) pagada a U$S 8.100, adquirida por el criador paraguayo Fernando Samaniego.

Las ventas fueron en 18 cuotas con la administración del Banco Itaú. La transmisión fue por internet, televisión cable y satelital, a través de CampoTv.

Las yeguas PI hicieron un máximo de U$S 5.400 y un promedio de U$S 3.915. Por su parte, las potrancas PI obtuvieron un precio máximo de U$S 8.100, promediando U$S 4.140.

Juan Andrés Dutra, director de Dutra Hermanos, comentó a El Observador que fue un remate sumamente ágil, donde se corrió con “la ventaja” de que todas las yeguas tenían una preoferta.

“Se trabajó muy bien en la previa. La herramienta funcionó de maravilla. La gente aceptó el sistema, se animó. Por supuesto que la genética de las dos cabañas ayuda y hace mucho del trabajo por nosotros”, consideró Dutra.

Por su parte, Fernando Indarte, director de Indarte & Cía, hizo mención a que fue el primer remate de la raza criolla realizado 100% virtual.

“La planificación tiene más de un año –tal vez dos– con los cabañeros que querían incurrir en esta modalidad. Junto a la firma Dutra Hermanos, acompañamos, lo armamos y salió espectacular. Llegamos al remate con el 100% de los caballos preofertados cosa que no te pasa nunca. Tuvimos el 100% de colocación y un promedio de US$ 4.075. Corremos con la ventaja de los productos que nos toca vender”, señaló a El Observador Indarte.

Carlos Parietti, director de cabaña Santa María, aseguró a El Observador, que se quedó muy conforme con las ventas.

“Fue algo inédito. Estábamos con dudas al principio, la idea surgió de varias conversaciones. Sin embargo, la herramienta del prepique te da una tranquilidad antes de empezar las ventas”, expresó.

Una de las principales ventajas que tiene este nuevo sistema es que implica un costo mucho más bajo, sobre todo, para las cabañas. En el caso de Santa María, es un establecimiento que está ubicada en Artigas, a 700 km de la capital.

“Traer los caballos, la gente. Además, muchas yeguas volvían para allá para echarse en cría o empadrillarse nuevamente. Tenía 1.400 km de flete. Eso fue uno de los motivos para tomar la decisión (de la venta virtual)”, dijo.

Finalmente, Alma Elorza, directora de La Quebrada, aseguró que fue un gran remate, sobre todo por las ventas para Paraguay. "Diría que éstas hicieron el remate. Esto es muy importante porque reconoce lo que es la cría en el Uruguay", comentó.

La previa

El remate comenzó muchos antes del martes dos. Semanas atrás se realizó la filmación de los animales a subastarse y la confección de una página web (criollosprimavera.com) donde los interesados pudieron ver toda la información y realizar pre ofertas con las cuales se beneficiaron de importantes descuentos. Al inicio de las ventas el 100% de los animales estaban prepicados, lo que llamó la atención de los rematadores, quienes expresaron que “nunca” habían realizado un remate en el que toda la oferta ya estaba colocada.

A su vez se organizaron dos jornadas de campo, donde se visitaron ambas cabañas, y se pudo ver tanto las yeguas del catálogo como animales de los planteles y padrillos que están utilizando.