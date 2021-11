Exigencias del sindicato implican pago extra de frigoríficos por US$ 30 millones al año

Daniel Belerati, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), explicó que satisfacer las demandas de los trabajadores de la industria, planteadas en los Consejos de Salarios, implicarían una partida de US$ 30 millones al año, que las empresas “no pueden implementar”.

El empresario expresó eso este martes en el programa Valor Agregado, de Radio Carve, en la jornada en la que se desarrolla un paro de 24 horas en 15 plantas frigoríficas, convocado por la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), medida activada por el sindicato al no haber acuerdos con las cámaras industriales. Ya hubo paros de 24 horas este lunes en otros frigoríficos y el sindicato analiza nuevas medidas a aplicar desde este miércoles.

Según explicó el empresario, desde 1969 la industria frigorífica tiene una compensación de $ 4.500 por trabajador para la compra de carne y comida en las cantinas de las empresas. El 40% es para los almuerzos y el 60% para la compra de carnes. Este beneficio, detalló, se da en dinero y los trabajadores pueden elegir si gastarlo o no. “Ya lo están cobrando, ahora plantean un beneficio nuevo de $ 130 y están duplicando el beneficio”, indicó.

Expresó que tener “dos partidas para el mismo beneficio no tiene sentido, desde el punto de vista de la compensación, desde lo filosófico y de los costos. Multiplicar $ 130 por 24 días, por 12 meses y 15.000 personas es hablar de US$ 30 millones por año, algo que no podemos implementar”, subrayó.

Por otro lado, comentó que la segunda demanda de los trabajadores, que se vincula con una partida por combustible, “es prácticamente lo mismo”. Detalló que actualmente las empresas ponen a disposición de los trabajadores ómnibus que los trasladan hasta las plantas industriales y subrayó que “el beneficio de locomoción está cubierto, salir a pagar un litro de nafta qué sentido tiene si te estoy poniendo un ómnibus”.

Según dijo, esos dos beneficios que solicitan los trabajadores son “adicionales” a cerca de 17 que ya tienen, como prisma por presentismo, por nacimiento o adopción de hijos y casamiento, entre otros.

Malestar la Foica

El paro de este martes se desarrolla luego de que la Foica se declarara en conflicto y se retirara de la mesa de negociaciones de los Consejos de Salarios. Sobre esto, Belerati sostuvo que “esta no es la forma de negociar”, porque una paralización de actividades de este estilo perjudica a los productores ganaderos, al estado corporal de los animales, a los compromisos de bienestar animal que Uruguay tiene firmados con varios mercados y a las entregas a las que las empresas están comprometidas.

“La forma de negociar es más civilizada”, resaltó, y concluyó: “Ya venimos con problemas de incumplimiento debido a los paros del puerto. Hubo mercadería que no se pudo cargar y los que nos compran van a decir ‘a Uruguay le compramos problemas, busquemos otro proveedor’. Tenemos que volver a ser un proveedor confiable”.