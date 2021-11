La Foica decretó un paro de 24 horas que se expresará en varios frigoríficos

Este martes 9 se desarrollará un paro de actividades, durante toda la jornada y en unas 15 plantas frigoríficas, en el marco de las medidas que ha resuelto la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), en protesta por la no contemplación de sus aspiraciones en las negociaciones de los Consejos de Salarios.

Los paros comenzaron este lunes 8, en una decena de plantas, según confirmaron al mediodía fuentes vinculadas al sector.

En un comunicado remitido a El Observador por la Foica, poco antes de la hora 20 de este lunes, se indica que los gremios que integran la Foica "resuelven un paro general de 24 horas para el día martes 9 de noviembre de 2021".

A la vez, en su cuenta de la red social Twitter, Sebastián Da Silva (senador nacionalista y productor agropecuario) mostró su malestar con la medida y detalló los motivos:

El Sindicato de la Industria Frigorífica tiene todo el derecho a parar, pero no tiene derecho a hacerlo hoy de tarde con las haciendas cargadas o ya en la planta de faena. Este tipo de medidas solamente perjudica al productor y al camionero NO a los dueños de los frigoríficos pic.twitter.com/ZeTAfhDklB — Sebastian Da Silva (@camboue) November 8, 2021

Fuentes del sector industrial, de cada una de las cámaras que nuclean a las empresas frigoríficas, dijeron este lunes a El Observador que de momento prefieren no emitir opinión sobre la situación.

Uno de los sindicalistas consultados este lunes indicó que durante este martes habrá una nueva reunión de la Foica, en la que se analizará el conflicto y se considerarán eventuales medidas a adoptar desde este miércoles 10 de noviembre.

Con relación a las negociaciones, fuentes sindicales destacaron a El Observador que hay un acuerdo en lo salarial, pero no en un conjunto de beneficios adicionales, en lo que el sector empresarial no cede. En caso que haya señales, los paros quedarán sin efecto, de inmediato, y se volverá a negociar con el Ministerio de Trabajo como ente mediador. De lo contrario, hasta tanto el gobierno laude (si no hay acuerdo entre las partes, a mediados de este mes), las medidas continuarán e incluso pueden ser cada vez de mayor magnitud.