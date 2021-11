Exintendenta de Lavalleja: "Yo no quiero más pichis en la calle, punto"

A la exintendenta de Lavalleja Adriana Peña poco le simpatiza que los delincuentes reciban libertad anticipada y tengan permitido circular por la calle antes de que cumplan sus penas. Así lo hizo saber en una entrevista radial que concedió a la emisora minuana Radio Federal: "Yo no quiero más pichis en la calle. Punto".

“Vos sos un delincuente, especialmente con la droga, andá (para) adentro y quedate adentro. No se puede tener libertad anticipada, y yo aplaudo. Esa es la mano firme que nos da la LUC (Ley de Urgente Consideración)”, remarcó.

Consultada por El Observador, la edila nacionalista se excusó diciendo que en realidad quiso utilizar la palabra "delincuentes" en lugar de "pichis", pero reafirmó su posición acerca de la liberación a las personas privadas de libertad: "No quiero que los larguen a la calle sin la preparación suficiente. Y no quiero que larguen delincuentes cuando no hay que largarlos. Eso era una práctica que se hacía y, lamentablemente, no fue buena; al revés, dimos una muy mala señal. Acá al que delinque lo liberan porque no hay donde ponerlo. Yo sigo la línea de mi gobierno y cada uno tiene que cumplir por el delito que cometió", sostuvo.

Peña había asegurado que en lugar de liberar a los presos para evitar la sobrepoblación, las autoridades deberían ampliar las cárceles. Este miércoles reiteró la idea y explicó que para conseguir una "mejor capacidad dentro de la cárcel", la solución "no puede ser sacar la gente". Asimismo, aseguró, la Ley de Urgente Consideración (LUC) incidirá en que más personas caigan detenidas, por lo que se necesitarán reformas.

"Las cárceles deberían ser como la que tenemos en Campanero. Los presos hacen de todo ahí. (...) Lo que hay que hacer son ese tipo de cárceles. Ahora se está tratando de modernizar para que la gente tenga una posibilidad de salida y aprenda oficio", manifestó.

La edila se definió como partidaria de adecuar las instalaciones de viejas cárceles y asumió que un preso "no puede estar encerrado 24 horas" porque "no va a aprender". "Se deberían ampliar todas las cárceles. Con la LUC podemos tener más delincuentes que no estén en la calle, pero lógicamente tenés que tener también lugares donde cobijarlos y enseñarles para el día después de la salida", expresó a El Observador.

Dijo además que la cárcel construida a las afueras de Minas fue un "logro" del Frente Amplio, que se debería imitar. "¿Las cárceles desbordan? Bueno, vamos a construir más cárceles para que aprendan. Eso fue un logro del Frente Amplio que nosotros aplaudimos", agregó.

En relación a una reciente interceptación de la policía a un joven que caminaba armado por el centro de Minas, agregó: "La policía conoce a todos los delincuentes en las ciudades chicas. Es más, si los ven que andan con un reloj o zapatillas que no son adecuadas, porque saben que es un delincuente, por lo general le dicen: 'Fulanito, ¿de dónde sacaste tal cosa?' Si no trabajan, ¿de dónde la sacaron? Cuando ven que el tipo no trabaja y se compró un auto, ¿de dónde lo sacó?".