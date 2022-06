Exitosa colocación tuvieron los Angus de La Competencia

La subasta virtual con los toros Aberdeen Angus de la cabaña La Competencia, de Jacques Grumbachner N/F, fue un éxito, por varios motivos.

Por un lado, se dispersó el 100% de una muy destacada oferta, conformada por 83 toros que lograron un precio máximo de US$ 4.320, uno mínimo de US$ 1.200 y un valor promedio por esa torada de US$ 2.134.

José Rubio, quien estuvo a cargo de la subasta por parte del equipo de Haciendas de MegaAgro, destacó a El Observador no solo la colocación de toda la oferta, sino que se concretó en un momento del año donde este tipo de remates no son habituales, dado que no se está en la zafra de toros y sin embargo se vendió todo.

Además resaltó que hubo una “muy buena dispersión de la oferta, hacia todo el país, estamos cerrando los números pero hubo como 30 compradores”.

Con la organización de Campo Cierto, la actividad se desarrolló con el trabajo de los equipos de dos escritorios, MegaAgro y Julio César Rodríguez Ramos Negocios Rurales.

Hubo un fuerte interés desde el primer día, cuando se abrió la venta online, y hasta el final incluso (este jueves), porque la venta cerraba a la hora 12 y hubo muchas pujas de último momento y varias prórrogas –hasta las 13:30– que fue implementando el sistema hasta terminar de ordenar las colocaciones.

Rubio explicó que el precio máximo, como se esperaba, se logró por el toro “Ramón” –Campeón Ternero Menor de la Expo Prado 2019 y Campeón Senior de la Expo Prado 2021–.

La inversión en ese toro fue realizada por Luis S. De Olarte, de estancia El Totoral, por lo tanto el toro quedará trabajando en el departamento de Flores.

Excelente subasta virtual de La Competencia con 100% de ventas❗

Hubo administración propia, un plazo de 90 días, 4% de descuento por pago al contado, flete gratis, descuento de 5% para la primera oferta y seguro de vida por 30 días con el Banco de Seguros del Estado (BSE).

La venta se concretó del 14 al 23 de junio, con una oferta de toros Angus y Red Angus, PI y SA.

Buena parte del éxito tiene como explicación también en el muy buen momento de la ganadería nacional, que empuja la demanda por genética de alta calidad, que termina siendo una herramienta clave para avanzar en la eficiencia productiva.

“Fue una venta que en todo sentido colmó totalmente nuestras expectativas, fue impresionante el movimiento que se generó, en una subasta que fue el tramo final de la liquidación del Angus de La Competencia, porque ya habíamos hecho la liquidación de los vientres”, concluyó.