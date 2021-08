Expectativa por el posible debut de Messi en esta fecha; ¿cuándo juega PSG?

El fútbol mundial está a la expectativa del posible debut de Lionel Messi en su nuevo equipo, París Saint Germain, este viernes, cuando los parisinos visiten a Brest (16:00, ESPN) en el inicio de la tercera fecha de la Ligue 1.

El técnico de PSG, el argentino Mauricio Pocchettino, dejó abierta la posibilidad de que el ex Barcelona esté convocado para el encuentro, por lo que podría tener minutos.

"Después de la rueda de prensa vamos a dar el grupo y definir si Leo está convocado o no para el partido ante Brest”, dijo el DT este jueves. “Lo que aporta Messi lo sabe todo el mundo, su presencia representa mucho y lo hemos dicho en los últimos días. Todo es positivo, se adaptó muy rápido, estamos muy contentos", agregó.

El entrenador volvió a ser consultado sobre la posible presencia de Messi en el partido de este viernes y respondió: "Ya lo dije que estamos analizando si vamos a convocarlo o no para el partido de mañana, lo que implicaría que está en nuestra cabeza la posibilidad de que Leo juegue".

AFP

Mbappé, Neymar y Messi

Pochettino también señaló que la flamante estrella ya está adaptada al plantel.

“La conexión entre Messi y el vestuario fue muy rápida, hay un feeling grande con sus compañeros. Cuando hay talento el entendimiento se da también dentro del campo, estamos muy contentos por la adaptación que tuvo”, manifestó.

A pesar de la ausencia de varias estrellas, aún en fase de optimización física, PSG es el único equipo entre los aspirantes al título en sumar seis puntos de seis en las dos fechas disputadas.

Dos victorias logradas sin Neymar, Leo Messi, Marquinhos, Di María, Sergio Ramos, Marco Verratti ni Gianluigi Donnarumma...

AFP

Messi en la práctica de este jueves

Un elenco de estrellas que afinan su puesta punto y que podrían ir regresando al césped a cuentagotas a partir del viernes, aunque Ramos seguirá de baja.

Pochettino espera sumar tres nuevos puntos que le permitan ir engrosando el colchón con otros equipos llamados a pelear por los puestos punteros.

Aunque en Brest esperan que el once parisino cuente con el menor número de estrellas. "No sé si alinearán a sus astros, yo no tengo prisa por verlos. Me gustaría que Messi jugase contra nosotros pero será complicado", sonrió el entrenador del conjunto bretón Michel Der Zakarian, cuyo equipo suma dos empates en las dos fechas disputadas.

Con base en AFP