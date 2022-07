Expectativa por lo que pueda suceder en el mercado de haciendas

La oferta de ganado se redujo bastante, pero la caída en la faena vacuna influyó más en el mercado y los negocios se están concretando, dijo a El Observador Pablo Reyes, director de Rodeos Negocios Rurales e integrante de Lote 21. “No en mucho volumen, pero sí se viene operando a diario”, sostuvo.

En los últimos negocios se han comercializado novillos entre US$ 5 y US$ 5,15 por kilo en cuarta balanza, vacas entre US$ 4,80 y US$ 4,90 y vaquillonas entre US$ 5 y US$ 5,05 por kilo.

Hay baja disponibilidad de ganados de campo, dado que el invierno ha influido bastante y el campo natural se vio afectado, pero todavía quedan disponibles ganados de encierro, de verdeos o suplementados, explicó.

Es difícil saber qué pasará con los valores del gordo, su movimiento dependerá no solo de los niveles de faena y de cuántas plantas retomen la actividad, también de cómo se comporten lo mercados internacionales.

Valores excepcionales

Si bien a ningún vendedor “le cae simpático” que los precios caigan, estos “siguen siendo valores excepcionales”, sostuvo Reyes. Y los productores no han especulado, por lo que el negocio “va marchando”. Varios, viendo la baja disponibilidad forrajera han decidido vender y ajustar cargas en los campos. “El que tiene comida resuelve meter algún kilo más o esperar un poquito”, comentó.

Se prevé que el campo natural se recupere en no menos de dos meses, y los productores están atentos a los anuncios de lluvias, que pueden ayudar a la recuperación de las pasturas.

Reyes explicó que se espera que recién en agosto las plantas que detuvieron su actividad de faena o la disminuyeron comiencen a “agarrar más ritmo”, aunque todavía “es muy difícil decir qué puede pasar”. Mientras la faena siga así, “los valores se van a mantener equilibrados”, detalló.

Las entradas a frigoríficos varían, las más rápidas son de una semana, también las hay de 10 días y llevan entre 12 y 14 días las más lentas.

Una recuperación

“Si esta semana llueve y el clima va sin temporales, mientras la faena siga así el mercado podría estar bien en los valores que hay ahora. En agosto si agarramos más ritmo de faena y los mercados de afuera siguen como están probablemente puede haber una recuperación, aunque hay que ver porque el mundo está muy inestable”, sostuvo el empresario.