Expertos de la OMS emitieron informe para frenar al covid-19 y prepararse para la próxima pandemia

Este miércoles el grupo de expertos independientes establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) brindó una serie de recomendaciones para frenar el avance mundial del coronavirus.

A fin de otorgar ayuda a los 92 países de ingresos medios y bajos, sujetos al sistema de distribución Covax, los países de ingresos altos que cuentan con una vía de desarrollo de vacunas para una cobertura significativa deberían, además de aumentar su producción, comprometerse a suministrar (a esos 92) más de 2.000 millones de dosis de vacunas de aquí a mediados de 2022. Al menos mil millones de ellas antes de setiembre.

Además, cada país debería aplicar las medidas de salud pública que hayan dado buenos resultados en la escala necesaria para detener la pandemia. "Para hacerlo, el liderazgo de los jefes de Estado y de gobierno es primordial", según los expertos.

Ultimátum sobre la propiedad intelectual

Los fabricantes y principales países productores de vacunas deberían reunirse, bajo los auspicios de la OMS y la Organización Mundial del Comercio (OMC), para acordar la concesión de licencias voluntarias y la transferencia de tecnologías a fin de aumentar la producción y reducir la escasez. Si no se adoptan medidas en el plazo de tres meses, la renuncia a los derechos de propiedad intelectual "debería entrar en vigor inmediatamente".

Fondos del G7

El G7 debería comprometerse inmediatamente a aportar el 60% de los US$ 19.000 millones necesarios en 2021 al dispositivo internacional encargado de acelerar el acceso a las herramientas de lucha contra el covid (Acelerador ACT). Y debería adoptarse una fórmula de reparto de la carga para garantizar una financiación continua de estos bienes públicos mundiales (vacunas, productos de diagnóstico, tratamientos...).

Órgano mundial de lucha

Ante una nueva posible pandemia, los expertos propusieron crear un Consejo Mundial de Lucha contra las Amenazas Sanitarias que estaría "encargado de mantener el compromiso político con la preparación y la respuesta ante las pandemias y la responsabilidad de los diferentes actores, en particular mediante un seguimiento y un control mutuo". Los países deberían también adoptar una Convención marco sobre la pandemia en los próximos seis meses.

Una OMS libre y transparente

Tambieén solicitaron establecer un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en una "transparencia total". Ese sistema daría a la OMS el poder de publicar de inmediato información sobre las epidemias susceptibles de convertirse en pandemia, sin solicitar aprobación, y podría enviar expertos para que realizaran investigaciones sin demora.

La OMS también debe poder fijar objetivos mensurables para evaluar las capacidades nacionales de respuesta a las pandemias. Para ello, proponen elaborar un nuevo modelo de financiamiento para poner fin a los fondos específicos y aumentar en dos tercios las cuotas de los Estados miembros.

La autoridad y la independencia del director general de la organización también deben reforzarse, en particular mediante un mandato único de siete años sin posibilidad de reelección (frente a un mandato actual de cinco años prorrogable). La misma norma debería aplicarse a los directores regionales.

Mecanismo mundial de financiamiento

Por último, se propuso crear un mecanismo internacional de financiamiento para casos de pandemia, que tendría la capacidad de movilizar contribuciones a largo plazo (10 a 15 años) de entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones anuales para financiar la preparación permanente. También estaría listo para gastar rápidamente entre US$ 50.000 y US$ 100.000 millones anticipando los compromisos futuros en caso de declaración de pandemia.

El Consejo Mundial de Lucha contra las Amenazas Sanitarias asignaría y supervisaría el financiamiento de las instituciones que estén en condiciones de apoyar el reforzamiento de las capacidades de preparación y respuesta.

AFP